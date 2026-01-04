Remont najstarszej szkoły średniej na Pradze. Mury Władysława IV odzyskają blask

Prace obejmować będą m.in. rozbudowę budynku szkoły o dźwig zewnętrzny
Na rogu Alei Solidarności i ulicy Jagiellońskiej, dokładnie naprzeciwko błękitnych kopuł cerkwi, wznosi się budynek, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Ten monumentalny gmach z czerwonej cegły od ponad stu dwudziestu lat stanowi edukacyjne i kulturalne serce prawobrzeżnej Warszawy. Przez dekady mury te gościły najwybitniejsze umysły polskiej inteligencji, a dziś, dzięki decyzjom władz dzielnicy, przygotowują się na wielką technologiczną i estetyczną przemianę.
O planowanych pracach remontowych poinformowały władze dzielnicy. Praski ratusz ogłosił przetarg na realizację pierwszego, kluczowego etapu modernizacji. Inwestycja ta ma charakter fundamentalny, zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym. Plan prac obejmuje przede wszystkim wykonanie specjalistycznych izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych fundamentów, co jest niezbędne dla zachowania stabilności konstrukcyjnej tak wiekowego obiektu.
Najbardziej spektakularną częścią remontu będzie jednak odnowienie elewacji. Charakterystyczna cegła, która przez lata chłonęła miejski pył, zostanie poddana precyzyjnemu oczyszczeniu i konserwacji. Projekt zakłada również staranną renowację zabytkowych drzwi zewnętrznych, które stanowią o unikalnym charakterze wejścia do szkoły. Niezwykle ważnym elementem modernizacji będzie budowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Ta nowoczesna winda pozwoli w pełni dostosować historyczny budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie naruszając przy tym cennej struktury wewnętrznych klatek schodowych.
Gmach, w którym mieści się VIII Liceum Ogólnokształcące, to owoc talentu wybitnego architekta Władysława Adolfa Kozłowskiego. Budynek wznoszony w latach 1905–1907 jest doskonałym przykładem architektury użyteczności publicznej tamtego okresu, łączącym surowość modernizmu z dekoracyjnością historyzmu. Kozłowski zaprojektował obiekt, który swoją skalą i dostojeństwem miał podkreślać rangę ówczesnego Gimnazjum Męskiego. Wysokie, rytmicznie rozmieszczone okna oraz starannie dopracowany detal rzeźbiarski sprawiają, że szkoła dominuje nad okolicą, tworząc wraz z sąsiednią świątynią unikalny, wielokulturowy krajobraz Starej Pragi. Przetrwanie tego budynku w niemal nienaruszonym stanie przez dwie wojny światowe jest wydarzeniem bezprecedensowym w skali zniszczonej Warszawy, co dodatkowo podnosi rangę nadchodzących prac konserwatorskich.
Historia „Władysława IV” to przede wszystkim historia ludzi, którzy opuścili jego mury, by zmieniać świat. Lista absolwentów szkoły to prawdziwy panteon narodowej chwały. To tutaj naukę pobierał m.in. Janusz Korczak. Jego obecność upamiętnia dziś głaz ustawiony na trawniku od strony Alei Solidarności, przypominający o tragicznych losach wielkiego pedagoga. Szkoła była także kuźnią kadr dla polskiej dyplomacji i wojskowości. Jej progi opuszczał August Zaleski, późniejszy minister spraw zagranicznych oraz Prezydent RP na uchodźstwie, a także Kazimierz Leski „Bradl”, legendarny as wywiadu Armii Krajowej.
Wśród wychowanków nie brakuje również ludzi kultury i sztuki. W tych murach dojrzewał talent Wiesława Ochmana, jednego z najwspanialszych tenorów w historii światowej opery, oraz niezwykła wyobraźnia Szymona Kobylińskiego, rysownika i gawędziarza. Duch patriotyzmu szkoły najlepiej oddaje postać Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, powstańca warszawskiego i autora słynnej piosenki „Pałacyk Michla”, oraz Jerzego Skolimowskiego – architekta i olimpijczyka, który po latach walki pod Tobrukiem współtworzył projekt Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino. Każde z tych nazwisk to osobna, fascynująca opowieść, której fundamentem były lata spędzone w praskim gimnazjum.