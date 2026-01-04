Remont najstarszej szkoły średniej na Pradze. Mury Władysława IV odzyskają blask

Legendarny gmach VIII LO im. Władysława IV, jedna z architektonicznych ikon Pragi, przejdzie kompleksowy remont. Zaplanowane prace mają przywrócić placówce dawną świetność i nowoczesną funkcjonalność.



Na rogu Alei Solidarności i ulicy Jagiellońskiej, dokładnie naprzeciwko błękitnych kopuł cerkwi, wznosi się budynek, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. Ten monumentalny gmach z czerwonej cegły od ponad stu dwudziestu lat stanowi edukacyjne i kulturalne serce prawobrzeżnej Warszawy. Przez dekady mury te gościły najwybitniejsze umysły polskiej inteligencji, a dziś, dzięki decyzjom władz dzielnicy, przygotowują się na wielką technologiczną i estetyczną przemianę.

O planowanych pracach remontowych poinformowały władze dzielnicy. Praski ratusz ogłosił przetarg na realizację pierwszego, kluczowego etapu modernizacji. Inwestycja ta ma charakter fundamentalny, zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym. Plan prac obejmuje przede wszystkim wykonanie specjalistycznych izolacji przeciwwilgociowych oraz termicznych fundamentów, co jest niezbędne dla zachowania stabilności konstrukcyjnej tak wiekowego obiektu.

Najbardziej spektakularną częścią remontu będzie jednak odnowienie elewacji. Charakterystyczna cegła, która przez lata chłonęła miejski pył, zostanie poddana precyzyjnemu oczyszczeniu i konserwacji. Projekt zakłada również staranną renowację zabytkowych drzwi zewnętrznych, które stanowią o unikalnym charakterze wejścia do szkoły. Niezwykle ważnym elementem modernizacji będzie budowa zewnętrznego dźwigu osobowego. Ta nowoczesna winda pozwoli w pełni dostosować historyczny budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie naruszając przy tym cennej struktury wewnętrznych klatek schodowych.