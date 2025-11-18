Wypadek w Śródmieściu. Zderzenie autobusu i dwóch tramwajów w Alei Solidarności

W Alei Solidarności w rejonie skrzyżowania z ulicą Bielańską, doszło dziś rano do poważnego wypadku drogowego z udziałem autobusu linii 160 oraz dwóch tramwajów. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało kilkanaście osób, a ruch kołowy i szynowy w kierunku Woli jest całkowicie wstrzymany, powodując ogromne utrudnienia komunikacyjne w Śródmieściu.



Do kolizji doszło na odcinku Trasy W-Z, w ciągu komunikacji miejskiej, łączącym Pragę, Śródmieście i Wolę. Według wstępnych ustaleń służb, jadący w tym samym kierunku tramwaj linii 4 najechał na tył autobusu linii 160. Autobus, w wyniku uderzenia, miał następnie zderzyć się z tramwajem przejazdu technicznego, jadącym bez pasażerów. Zdarzenie miało miejsce na wysokości Muzeum Niepodległości.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, oraz Komenda Stołeczna Policji potwierdzają, że w wyniku tego karambolu rannych zostało 15 osób – głównie pasażerów komunikacji miejskiej. Poszkodowani są pod opieką medyczną na miejscu zdarzenia; na razie brak informacji o osobach ciężko rannych.

Interwencja służb ratunkowych i policyjne śledztwo

Na miejsce wypadku skierowano znaczące siły ratunkowe, w tym około 15 zespołów ratownictwa medycznego, kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policję. Strażacy zabezpieczają teren, a zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy poszkodowanym.