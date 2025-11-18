1.7°C
1014.4 hPa
Życie Warszawy

Wypadek w Śródmieściu. Zderzenie autobusu i dwóch tramwajów w Alei Solidarności

Publikacja: 18.11.2025 09:10

Na miejscu wypadku pracują już służby ratunkowe i porządkowe

Na miejscu wypadku pracują już służby ratunkowe i porządkowe

Foto: mat. pras.

M.B.
W Alei Solidarności w rejonie skrzyżowania z ulicą Bielańską, doszło dziś rano do poważnego wypadku drogowego z udziałem autobusu linii 160 oraz dwóch tramwajów. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało kilkanaście osób, a ruch kołowy i szynowy w kierunku Woli jest całkowicie wstrzymany, powodując ogromne utrudnienia komunikacyjne w Śródmieściu.

Do kolizji doszło na odcinku Trasy W-Z, w ciągu komunikacji miejskiej, łączącym Pragę, Śródmieście i Wolę. Według wstępnych ustaleń służb, jadący w tym samym kierunku tramwaj linii 4 najechał na tył autobusu linii 160. Autobus, w wyniku uderzenia, miał następnie zderzyć się z tramwajem przejazdu technicznego, jadącym bez pasażerów. Zdarzenie miało miejsce na wysokości Muzeum Niepodległości.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, oraz Komenda Stołeczna Policji potwierdzają, że w wyniku tego karambolu rannych zostało 15 osób – głównie pasażerów komunikacji miejskiej. Poszkodowani są pod opieką medyczną na miejscu zdarzenia; na razie brak informacji o osobach ciężko rannych.

Interwencja służb ratunkowych i policyjne śledztwo

Na miejsce wypadku skierowano znaczące siły ratunkowe, w tym około 15 zespołów ratownictwa medycznego, kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policję. Strażacy zabezpieczają teren, a zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy poszkodowanym.

Reklama
Reklama

Funkcjonariusze policji, pod nadzorem przełożonych, prowadzą szczegółowe oględziny i dokumentację uszkodzeń pojazdów. Śledztwo ma na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, w tym prędkości i sposobu jazdy poszczególnych pojazdów oraz ewentualnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, jak przekazał podkomisarz Rafał Markiewicz z KSP.

Ogromne utrudnienia komunikacyjne w centrum Warszawy

Wypadek całkowicie zablokował ruch kołowy i szynowy w alei Solidarności w kierunku Woli. Blokada dotyczy odcinka między placem Bankowym a Starym Miastem, w rejonie numerów 64-68 alei Solidarności.

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i znacznymi opóźnieniami. Tramwaje linii 13, 20, 23, 26, jadące w kierunku Cm.Wolski/Boernerowo/Nowe Bemowo/Metro Młociny, zostały skierowane na trasy objazdowe. Ruch kołowy jest kierowany na objazdy przez policjantów. Służby apelują do kierowców i pasażerów o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych tras, jeśli to możliwe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Magda Tarnowska i Mikołaj „Bagi” Bagiński wytańczyli zwycięstwo w finale „Tańca z gwiazdami”
wiara

Niespodziewana reakcja kościoła na finał „Tańca z gwiazdami”. Warszawska parafia wbiła kij w mrowisko?

Szybsze wynajmowanie mieszkań komunalnych ma zachęcić do wstępowania w szerego ratowników medycznych
mieszkania komunalne

Polityka przywilejów ratusza. Kto i ile otrzymuje dodatkowych punktów?

Okolicznościowy upominek w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy
konkurs

Poczytać warto. Ulubione Księgarnie Warszawy 2025 wybrane

Aglomeracja Warszawy dominuje w nowym rankingu Eurostatu o kadrach naukowo-technicznych UE
kadry naukowo-techniczne

Warszawa na czele rankingu UE. Niżej m.in. Budapeszt i Praga

Najwyższa Izba Kontroli zbada kontrowersyjną inwestycję na Kamionku
fianase samorządu

Centrum Lokalne Kamionek pod lupą NIK. Warszawscy radni wnioskują o kontrolę

Spotkanie zgromadziło szerokie grono odbiorców służb mundurowych
bezpieczeństwo

Jak zarządzać miastem w czasie wojny? Warszawa uczy się od Ukrainy

Warszawski Program Bezpiecznej Nocy został przygotowany przez ratusz na zlecenie Rady Warszawy
nocna prohibicja

Bezpieczna noc Rafała Trzaskowskiego. Czy sztandarowy program to bubel?

Wizja zachodniego centrum Warszawy przedstawione w tygodniuku „Stolica” w roku 1973. Część tych pomy
warszawskie historie Szczepańskiego

Architekci zmienili zdanie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama