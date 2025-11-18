Wypadek w Śródmieściu. Zderzenie autobusu i dwóch tramwajów w Alei Solidarności

Na miejscu wypadku pracują już służby ratunkowe i porządkowe
Do kolizji doszło na odcinku Trasy W-Z, w ciągu komunikacji miejskiej, łączącym Pragę, Śródmieście i Wolę. Według wstępnych ustaleń służb, jadący w tym samym kierunku tramwaj linii 4 najechał na tył autobusu linii 160. Autobus, w wyniku uderzenia, miał następnie zderzyć się z tramwajem przejazdu technicznego, jadącym bez pasażerów. Zdarzenie miało miejsce na wysokości Muzeum Niepodległości.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, oraz Komenda Stołeczna Policji potwierdzają, że w wyniku tego karambolu rannych zostało 15 osób – głównie pasażerów komunikacji miejskiej. Poszkodowani są pod opieką medyczną na miejscu zdarzenia; na razie brak informacji o osobach ciężko rannych.
Na miejsce wypadku skierowano znaczące siły ratunkowe, w tym około 15 zespołów ratownictwa medycznego, kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policję. Strażacy zabezpieczają teren, a zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy poszkodowanym.
Funkcjonariusze policji, pod nadzorem przełożonych, prowadzą szczegółowe oględziny i dokumentację uszkodzeń pojazdów. Śledztwo ma na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia, w tym prędkości i sposobu jazdy poszczególnych pojazdów oraz ewentualnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, jak przekazał podkomisarz Rafał Markiewicz z KSP.
Wypadek całkowicie zablokował ruch kołowy i szynowy w alei Solidarności w kierunku Woli. Blokada dotyczy odcinka między placem Bankowym a Starym Miastem, w rejonie numerów 64-68 alei Solidarności.
Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i znacznymi opóźnieniami. Tramwaje linii 13, 20, 23, 26, jadące w kierunku Cm.Wolski/Boernerowo/Nowe Bemowo/Metro Młociny, zostały skierowane na trasy objazdowe. Ruch kołowy jest kierowany na objazdy przez policjantów. Służby apelują do kierowców i pasażerów o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych tras, jeśli to możliwe.