12.8°C
1025 hPa
Życie Warszawy

Nowi „funkcjonariusze” w Warszawie. Po co policji Ribon-Ta i S-Rubin?

Publikacja: 05.11.2025 13:00

Nowe konie wspomogą w służbie stołecznych policjantów

Nowe konie wspomogą w służbie stołecznych policjantów

Foto: KSP, foto: Marek Szałajski

Anna Rogalska
Do formacji konnej Komendy Stołecznej Policji dołączyli dwaj czworonożni „funkcjonariusze". To konie o imionach Ribon-Ta i S-Rubin. Wkrótce pojawią się na warszawskich ulicach i będą wspomagać w służbie stołecznych policjantów.

Komenda Stołeczna Policji powitała właśnie w swoich szeregach nowych czworonożnych funkcjonariuszy. Konie w policyjnej służbie będą pełniły wiele zadań. Będzie je można spotkać na terenie Warszawy.

Nowi „funkcjonariusze” policji - Ribon-Ta i S-Rubin

Oba nowe konie, które trafiły do policyjnej formacji konnej, to wałachy. Nadano im imiona Ribon-Ta i S-Rubin. Pierwszy z nich jest siwej maści i należy do rasy śląskiej, drugi – to koń rasy typ pogrubiany o maści karo-siwej.

Zakup koni sfinansowało miasto. Będzie ono wspierać finansowo również ich opiekę weterynaryjną, specjalistyczne żywienie i inne niezbędne wyposażenie.

Ribon-Ta i S-Rubin dołączyły do formacji konnej Komendy Stołecznej Policji

Ribon-Ta i S-Rubin dołączyły do formacji konnej Komendy Stołecznej Policji

Foto: KSP, foto: Marek Szałajski

Jakie zadania w policji będą pełnić Ribon-Ta i S-Rubin?

Konie czeka w przyszłości sporo różnych zadań. Wraz z policjantami mogą pełnić patrole w miejscach trudno dostępnych, takich jak parki, lasy czy tereny rekreacyjne, czyli wszędzie tam, gdzie policyjne radiowozy mają ograniczony dostęp.

Reklama
Reklama

Mogą również być przydatne podczas imprez masowych. Ich obecność ma w takich sytuacjach charakter prewencyjny - dzięki nim policjantom łatwiej jest utrzymać porządek w tłumie. Umożliwia to również szybkie poruszanie się pomiędzy uczestnikami zgromadzeń.

„Koń służbowy nie tylko wzbudza respekt, ale równocześnie przyciąga sympatię mieszkańców, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku Policji” – wyjaśnia podkom. Marta Bejer z Komendy Stołecznej Policji.

Polecane
CBA bada aferę korupcyjną w jednym z warszawskich instytutów medycznych
bezpieczeństwo
CBA tropi korupcję w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane

Co czeka konie po przejściu szkoleń?

Dwa nowe konie, które dołączyły do policyjnego zespołu, na razie przechodzą proces przygotowania do służby. Są w fazie szkolenia, które jest niezbędne, by mogły uczestniczyć w działaniach wśród ludzi.

Wstępne przygotowanie trwa około pół roku. Po szkoleniu zwierzę może uzyskać atest I stopnia. Dzięki temu konie będą mogły pełnić służbę w mniej intensywnych warunkach, na przykład w miejscach z ograniczonym natężeniem ruchu takich jak tereny zielone.

W przyszłości, po uzyskaniu atestu II stopnia, będą mogły uczestniczyć także w działaniach o większym ryzyku, na przykład przy zabezpieczaniu imprez masowych. Między egzaminami wymagany jest co najmniej półroczny odstęp.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek
flora stołeczna

Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką prz
przebudowa

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtu. Ruszyło przejście przez Marszałkowską

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej
Marsz Niepodległości 2025

Znów gorąco przed 11 listopada w Warszawie. Demonstracja pod znakiem zakazów i napięć

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna

Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom
bezpieczeństwo

Dzieła Kossaka i Karpińskiego za kilkaset tysięcy złotych odzyskane

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie

Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Nietypowe zderzenie BMW i maserati w Warszawie
bezpieczeństwo

Nietypowe zderzenie luksusowych aut. To nie był przypadek

Rafał Trzaskowski zdradził, czy pójdzie w Marszu Niepodległości
polityka

Czy prezydent Warszawy pójdzie w Marszu Niepodległości? Trzaskowski odpowiedział

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama