Nowi „funkcjonariusze” w Warszawie. Po co policji Ribon-Ta i S-Rubin?

Do formacji konnej Komendy Stołecznej Policji dołączyli dwaj czworonożni „funkcjonariusze". To konie o imionach Ribon-Ta i S-Rubin. Wkrótce pojawią się na warszawskich ulicach i będą wspomagać w służbie stołecznych policjantów.



Komenda Stołeczna Policji powitała właśnie w swoich szeregach nowych czworonożnych funkcjonariuszy. Konie w policyjnej służbie będą pełniły wiele zadań. Będzie je można spotkać na terenie Warszawy.

Reklama Reklama

Nowi „funkcjonariusze” policji - Ribon-Ta i S-Rubin

Oba nowe konie, które trafiły do policyjnej formacji konnej, to wałachy. Nadano im imiona Ribon-Ta i S-Rubin. Pierwszy z nich jest siwej maści i należy do rasy śląskiej, drugi – to koń rasy typ pogrubiany o maści karo-siwej.

Zakup koni sfinansowało miasto. Będzie ono wspierać finansowo również ich opiekę weterynaryjną, specjalistyczne żywienie i inne niezbędne wyposażenie.

Ribon-Ta i S-Rubin dołączyły do formacji konnej Komendy Stołecznej Policji Foto: KSP, foto: Marek Szałajski

Jakie zadania w policji będą pełnić Ribon-Ta i S-Rubin?

Konie czeka w przyszłości sporo różnych zadań. Wraz z policjantami mogą pełnić patrole w miejscach trudno dostępnych, takich jak parki, lasy czy tereny rekreacyjne, czyli wszędzie tam, gdzie policyjne radiowozy mają ograniczony dostęp.