Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Mieszkańcy Warszawy mogą zaadoptować kwiaty ze stolicy i zabrać je do swoich domów oraz ogrodów. Dzięki temu ma miejsce sezonowa wymiana ukwieceń. Rośliny rozdawane będą 7 listopada.



Akcja „Przygarnij kwiatka” kolejny raz organizowana jest w Warszawie. Zarząd Zieleni Warszawy zachęca do przybycia i adopcji roślin.

„Przygarnij kwiatka”. Kiedy i gdzie?

„Przygarnij kwiatka” ma nową datę. Początkowo akcja miała odbyć się 3 listopada, jednak ze względu na warunki atmosferyczne odbędzie się w piątek, 7 listopada o godz. 12 przed Pawilonem Edukacyjnym Kamień przy ul. Wybrzeże Puckie 1.

Organizatorzy przypominają o zabraniu koszyków, skrzyneczek lub toreb na kwiaty.

Jakie rośliny można przygarnąć?

Zarząd Zieleni informuje, że rozdawane będą rośliny, które można przechować na przyszły sezon – paciorecznik, dalie i pelargonie.