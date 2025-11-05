Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek
Akcja „Przygarnij kwiatka” kolejny raz organizowana jest w Warszawie. Zarząd Zieleni Warszawy zachęca do przybycia i adopcji roślin.
„Przygarnij kwiatka” ma nową datę. Początkowo akcja miała odbyć się 3 listopada, jednak ze względu na warunki atmosferyczne odbędzie się w piątek, 7 listopada o godz. 12 przed Pawilonem Edukacyjnym Kamień przy ul. Wybrzeże Puckie 1.
Organizatorzy przypominają o zabraniu koszyków, skrzyneczek lub toreb na kwiaty.
Zarząd Zieleni informuje, że rozdawane będą rośliny, które można przechować na przyszły sezon – paciorecznik, dalie i pelargonie.
Paciorecznik ma duże, zawinięte w rulon liście chroniące łodygę. To wysoka roślina, niektóre jej odmiany osiągają nawet do 3 metrów wysokości. Zachwyca także kwiatami, które charakteryzują się intensywną barwą – czerwoną, pomarańczową, żółtą lub różową.
Kwiaty paciorecznika achwycją swoimi barwami
Dalie, inaczej zwane georginiami, są bardzo popularnymi kwiatami w polskich ogrodach. Mają wiele odmian, w związku z tym kwitną na wiele kolorów. Niektóre odmiany osiągają nawet 2 metry wysokości. Średnica kwiatów może wynieść nawet przeszło 20 centymetrów.
Dali jest wiele rodzajów, różnią się zarówno kolorem jak i rozmiarami kwiatostanu oraz samej rośliny
Pelargonie są bardzo powszechnie uprawiane na balkonach i tarasach, ale radzą sobie również świetnie jako rośliny rabatowe. Kwiaty są najczęściej różowe, białe, czerwone lub fioletowe.
Pelargonie rozpoznają nawet Ci, którzy o kwiatach mają nikłe pojęcie