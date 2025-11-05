9.7°C
1024.8 hPa
Życie Warszawy

Przygarnij kwiatka w Warszawie. Popularna akcja z nową datą

Publikacja: 05.11.2025 15:15

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek

Warszawa rozda kwiaty w najbliższy piątek

Foto: imamchits

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Mieszkańcy Warszawy mogą zaadoptować kwiaty ze stolicy i zabrać je do swoich domów oraz ogrodów. Dzięki temu ma miejsce sezonowa wymiana ukwieceń. Rośliny rozdawane będą 7 listopada.

Akcja „Przygarnij kwiatka” kolejny raz organizowana jest w Warszawie. Zarząd Zieleni Warszawy zachęca do przybycia i adopcji roślin.

„Przygarnij kwiatka”. Kiedy i gdzie?

„Przygarnij kwiatka” ma nową datę. Początkowo akcja miała odbyć się 3 listopada, jednak ze względu na warunki atmosferyczne odbędzie się w piątek, 7 listopada o godz. 12 przed Pawilonem Edukacyjnym Kamień przy ul. Wybrzeże Puckie 1.

Organizatorzy przypominają o zabraniu koszyków, skrzyneczek lub toreb na kwiaty.

Jakie rośliny można przygarnąć?

Zarząd Zieleni informuje, że rozdawane będą rośliny, które można przechować na przyszły sezon – paciorecznik, dalie i pelargonie.

Reklama
Reklama

Paciorecznik ma duże, zawinięte w rulon liście chroniące łodygę. To wysoka roślina, niektóre jej odmiany osiągają nawet do 3 metrów wysokości. Zachwyca także kwiatami, które charakteryzują się intensywną barwą – czerwoną, pomarańczową, żółtą lub różową.

Kwiaty paciorecznika achwycją swoimi barwami

Kwiaty paciorecznika achwycją swoimi barwami

Foto: mat. pras.

Dalie, inaczej zwane georginiami, są bardzo popularnymi kwiatami w polskich ogrodach. Mają wiele odmian, w związku z tym kwitną na wiele kolorów. Niektóre odmiany osiągają nawet 2 metry wysokości. Średnica kwiatów może wynieść nawet przeszło 20 centymetrów.

Dali jest wiele rodzajów, różnią się zarówno kolorem jak i rozmiarami kwiatostanu oraz samej rośliny

Dali jest wiele rodzajów, różnią się zarówno kolorem jak i rozmiarami kwiatostanu oraz samej rośliny

Foto: mat. pras.

Pelargonie są bardzo powszechnie uprawiane na balkonach i tarasach, ale radzą sobie również świetnie jako rośliny rabatowe. Kwiaty są najczęściej różowe, białe, czerwone lub fioletowe.

Pelargonie rozpoznają nawet Ci, którzy o kwiatach mają nikłe pojęcie

Pelargonie rozpoznają nawet Ci, którzy o kwiatach mają nikłe pojęcie

Foto: mat. pras.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków
bezpieczeństwo

Cios w narkobiznes na Bemowie. Policja przejęła ponad 4,5 kg narkotyków

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki
bezpieczeństwo

Oszuści znów w akcji. Kryminalni odzyskali pieniądze seniorki

Udostępnione dopiero co przejście dla pieszych na wysokości ulicy Złotej przełamuje barierę jaką prz
przebudowa

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtu. Ruszyło przejście przez Marszałkowską

Nowe konie wspomogą w służbie stołecznych policjantów
służby

Nowi „funkcjonariusze” w Warszawie. Po co policji Ribon-Ta i S-Rubin?

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje nie tylko odpalania, ale nawet posiadania rac i innej
Marsz Niepodległości 2025

Znów gorąco przed 11 listopada w Warszawie. Demonstracja pod znakiem zakazów i napięć

System jest nowoczesną infrastrukturą satelitarną opracowaną przez amerykańską firmę SpaceX
obrona cywilna

Internet od Elona Muska pojawi się w szkołach i urzędach?

Obecny posiadacz dzieł nie miał zamiaru zwrócić ich prawowitym właścicielom
bezpieczeństwo

Dzieła Kossaka i Karpińskiego za kilkaset tysięcy złotych odzyskane

Pułapki lepowe nie działają selektywnie, dlatego stanowią zagrożenie także dla zwierząt objętych och
zwierzę warszawskie

Pułapki lepowe – śmiertelne zagrożenie dla ptaków

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama