Mieszkańcy zdecydują o obliczu Parku Wiecha. Start konsultacji

Dzielnica Targówek rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Po zbliżającym się do końca remoncie głównej alei, przyszedł czas na dyskusję o przyszłym wyglądzie pozostałej części terenu zielonego.



Władze Dzielnicy Targówek zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji nad odnowieniem Parku Wiecha. Celem jest stworzenie przestrzeni, która nadal będzie miejscem wytchnienia, relaksu i spotkań, ale zyska nowoczesne, spójne architektonicznie rozwiązania. Wstępna koncepcja zakłada, że w parku dominować będzie zieleń oraz elementy upamiętniające postać warszawskiego pisarza.

Zieleń i historia Wiecha w nowej koncepcji

Wstępna koncepcja zagospodarowania parku stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować w nowej aranżacji. Planowane są również unikalne akcenty związane z patronem parku.

– Chcielibyśmy, by nadal królowała w nim zieleń. To ona ma odgrywać pierwszoplanową rolę w nowej opowieści o parku poświęconym Stefanowi Wiecheckiemu. Chcemy zadedykować mu wyjątkową alejkę tak, by park opowiadał historię warszawskiego pisarza – informują urzędnicy.

Przedstawiona koncepcja nie zawiera jeszcze szczegółowych projektów, a jedynie ogólną wizję, która ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji z mieszkańcami. Na podstawie zebranych opinii powstanie konkretny i przemyślany projekt architektoniczny.