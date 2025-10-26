Mieszkańcy zdecydują o obliczu Parku Wiecha. Start konsultacji

Wstępna koncepcja zagospodarowania Parku Wiecha stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować w nowej aranżacji.
Władze Dzielnicy Targówek zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji nad odnowieniem Parku Wiecha. Celem jest stworzenie przestrzeni, która nadal będzie miejscem wytchnienia, relaksu i spotkań, ale zyska nowoczesne, spójne architektonicznie rozwiązania. Wstępna koncepcja zakłada, że w parku dominować będzie zieleń oraz elementy upamiętniające postać warszawskiego pisarza.
Wstępna koncepcja zagospodarowania parku stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować w nowej aranżacji. Planowane są również unikalne akcenty związane z patronem parku.
– Chcielibyśmy, by nadal królowała w nim zieleń. To ona ma odgrywać pierwszoplanową rolę w nowej opowieści o parku poświęconym Stefanowi Wiecheckiemu. Chcemy zadedykować mu wyjątkową alejkę tak, by park opowiadał historię warszawskiego pisarza – informują urzędnicy.
Przedstawiona koncepcja nie zawiera jeszcze szczegółowych projektów, a jedynie ogólną wizję, która ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji z mieszkańcami. Na podstawie zebranych opinii powstanie konkretny i przemyślany projekt architektoniczny.
Urząd Dzielnicy zachęca do zapoznania się z wstępną koncepcją (szczegóły dostępne są na dedykowanej stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) i wzięcia udziału w nadchodzących spotkaniach i dyżurach.
|Forma Konsultacji
|Termin
|Miejsce / Sposób
|Dyżur Konsultacyjny
|28 października 2025 (wtorek), godz. 16:00-19:00
|ul. Kołowa 20 (Teatr Rampa)
|Dyżur Telefoniczny
|30 października 2025 (czwartek), godz. 13:00-15:00
|Tel. 664 478 701
|Spotkanie Konsultacyjne
|4 listopada 2025 (wtorek), godz. 17:30-19:30
|ul. Kołowa 20 (Teatr Rampa)
|Wieczorny Spacer po Parku
|6 listopada 2025 (czwartek), godz. 19:30-20:30
|Start: wejście do stacji metra Targówek Mieszkaniowy
|Ruchomy Punkt Informacyjny
|26 października 2025 (niedziela), godz. 11:00-14:00
|Na terenie Parku Wiecha
|Ruchomy Punkt Informacyjny
|12 listopada 2025 (środa), godz. 15:00-18:00
|Na terenie Parku Wiecha
Mieszkańcy mają realny wpływ na ostateczny kształt Parku Wiecha, który ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem spotkań oraz relaksu na Targówku.