Życie Warszawy

Mieszkańcy zdecydują o obliczu Parku Wiecha. Start konsultacji

Publikacja: 26.10.2025 11:00

Wstępna koncepcja zagospodarowania Parku Wiecha stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować w nowej aranżacji.

Foto: mat. pras.

M.B.
Dzielnica Targówek rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji Parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Po zbliżającym się do końca remoncie głównej alei, przyszedł czas na dyskusję o przyszłym wyglądzie pozostałej części terenu zielonego.

Władze Dzielnicy Targówek zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji nad odnowieniem Parku Wiecha. Celem jest stworzenie przestrzeni, która nadal będzie miejscem wytchnienia, relaksu i spotkań, ale zyska nowoczesne, spójne architektonicznie rozwiązania. Wstępna koncepcja zakłada, że w parku dominować będzie zieleń oraz elementy upamiętniające postać warszawskiego pisarza.

Zieleń i historia Wiecha w nowej koncepcji

Wstępna koncepcja zagospodarowania parku stawia na pierwszym planie zieleń, która ma królować w nowej aranżacji. Planowane są również unikalne akcenty związane z patronem parku.

– Chcielibyśmy, by nadal królowała w nim zieleń. To ona ma odgrywać pierwszoplanową rolę w nowej opowieści o parku poświęconym Stefanowi Wiecheckiemu. Chcemy zadedykować mu wyjątkową alejkę tak, by park opowiadał historię warszawskiego pisarza – informują urzędnicy.

Przedstawiona koncepcja nie zawiera jeszcze szczegółowych projektów, a jedynie ogólną wizję, która ma stanowić punkt wyjścia do dyskusji z mieszkańcami. Na podstawie zebranych opinii powstanie konkretny i przemyślany projekt architektoniczny.

Harmonogram konsultacji społecznych

Urząd Dzielnicy zachęca do zapoznania się z wstępną koncepcją (szczegóły dostępne są na dedykowanej stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) i wzięcia udziału w nadchodzących spotkaniach i dyżurach.

Forma Konsultacji Termin Miejsce / Sposób
Dyżur Konsultacyjny 28 października 2025 (wtorek), godz. 16:00-19:00 ul. Kołowa 20 (Teatr Rampa)
Dyżur Telefoniczny 30 października 2025 (czwartek), godz. 13:00-15:00 Tel. 664 478 701
Spotkanie Konsultacyjne 4 listopada 2025 (wtorek), godz. 17:30-19:30 ul. Kołowa 20 (Teatr Rampa)
Wieczorny Spacer po Parku 6 listopada 2025 (czwartek), godz. 19:30-20:30 Start: wejście do stacji metra Targówek Mieszkaniowy
Ruchomy Punkt Informacyjny 26 października 2025 (niedziela), godz. 11:00-14:00 Na terenie Parku Wiecha
Ruchomy Punkt Informacyjny 12 listopada 2025 (środa), godz. 15:00-18:00 Na terenie Parku Wiecha

Mieszkańcy mają realny wpływ na ostateczny kształt Parku Wiecha, który ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem spotkań oraz relaksu na Targówku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

