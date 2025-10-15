10°C
Życie Warszawy

Pomnik Kazimierza Dejmka w Śródmieściu? Rada Warszawy zdecyduje

Publikacja: 15.10.2025 10:04

Pomnik Kazimierza Dejmka otrzymało miasto w darze od dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie

Foto: UM Warszawa

rbi
Nad ustawieniem w przestrzeni publicznej pomnika Kazimierza Dejmka będzie dyskutować w czwartek Rada Warszawy.

Pomnik, przekazany miastu w darze przez dyrektora Teatru Polskiego, ma zostać ustawiony na skwerze jego imienia w dzielnicy Śródmieście, niedaleko teatru. Jak podkreślają radni, lokalizacja ta zyskała pozytywną opinię Zespołu ds. wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie miasta.

Kim był Kazimierz Dejmek?

Kazimierz Dejmek (1924–2002) był wybitnym reżyserem teatralnym, aktorem i dyrektorem. Przez wiele lat kierował Teatrem Polskim w Warszawie, pełniąc funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego w latach 1981–1995. Jego działalność artystyczna miała ogromny wpływ na rozwój polskiej sceny dramatycznej.

Dejmek znany był z odważnych i innowacyjnych inscenizacji, które wykraczały poza konwencjonalne ramy teatru, poruszając ważne tematy społeczne i historyczne. Jego praca niejednokrotnie wzbudzała kontrowersje, ale zawsze cechowała się głębokim zaangażowaniem i wysokim kunsztem artystycznym. W latach 1993–1996 pełnił funkcję ministra kultury i sztuki w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego.

Skwer Kazimierza Dejmka

Skwer Kazimierza Dejmka, nazwany na jego cześć uchwałą Rady Warszawy w styczniu 2025 r., obecnie jest niewielkim, trawiastym terenem z dwoma dużymi drzewami. „Jest możliwość ustawienia tu pomnika oraz nowej aranżacji terenu” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Projekt wzniesienia pomnika wraz z nową aranżacją terenu ma na celu uczynienie tego miejsca atrakcyjnym i symbolicznym punktem w przestrzeni miejskiej Warszawy, upamiętniającym zasługi wybitnego twórcy.

Decyzja o wzniesieniu pomnika wymaga formalnej uchwały Rady Warszawy, która jest jedynym organem uprawnionym do podejmowania takich decyzji.

Źródło: zyciewarszawy.pl

