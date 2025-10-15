Pomnik Kazimierza Dejmka w Śródmieściu? Rada Warszawy zdecyduje

Nad ustawieniem w przestrzeni publicznej pomnika Kazimierza Dejmka będzie dyskutować w czwartek Rada Warszawy.



Pomnik, przekazany miastu w darze przez dyrektora Teatru Polskiego, ma zostać ustawiony na skwerze jego imienia w dzielnicy Śródmieście, niedaleko teatru. Jak podkreślają radni, lokalizacja ta zyskała pozytywną opinię Zespołu ds. wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie miasta.

Kim był Kazimierz Dejmek?

Kazimierz Dejmek (1924–2002) był wybitnym reżyserem teatralnym, aktorem i dyrektorem. Przez wiele lat kierował Teatrem Polskim w Warszawie, pełniąc funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego w latach 1981–1995. Jego działalność artystyczna miała ogromny wpływ na rozwój polskiej sceny dramatycznej.

Dejmek znany był z odważnych i innowacyjnych inscenizacji, które wykraczały poza konwencjonalne ramy teatru, poruszając ważne tematy społeczne i historyczne. Jego praca niejednokrotnie wzbudzała kontrowersje, ale zawsze cechowała się głębokim zaangażowaniem i wysokim kunsztem artystycznym. W latach 1993–1996 pełnił funkcję ministra kultury i sztuki w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego.

Skwer Kazimierza Dejmka

Skwer Kazimierza Dejmka, nazwany na jego cześć uchwałą Rady Warszawy w styczniu 2025 r., obecnie jest niewielkim, trawiastym terenem z dwoma dużymi drzewami. „Jest możliwość ustawienia tu pomnika oraz nowej aranżacji terenu” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.