Kamienice Starego Miasta po remoncie. Wróciły do dawnej kolorystyki

Zakończył się remont elewacji dwóch kamienic przy ul. Krzywe Koło 26 i 28 na Starym Mieście. Zabytkowe budynki odzyskały historyczną kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich.



W 1944 r. oba budynki zostały zburzone niemal do piwnic i odbudowane w latach 1954-55 wg projektu Jerzego Pawłowskiego. Elewacje od strony ulicy Krzywe Koło i Międzymurza wymagały pilnego remontu. Niekorzystne czynniki atmosferyczne, upływający czas oraz nie zawsze właściwie wykonane sporadyczne naprawy, przyczyniły się do postępującej degradacji.

Reklama Reklama

W najgorszym stanie były tynki dolnej partii budynków. Zawilgocenia muru spowodowały największe ubytki wypraw tynkarskich i nosiły rozległe ślady prowizorycznych napraw.

Remont kamienic na Starym Mieście

Remont polegał na naprawie ubytków i pęknięć, odnowieniu tynków oraz detali architektonicznych. Kolory tynków barwionych w masie dobrano na podstawie badań stratygraficznych. Odrestaurowano także kamienny portal i cokół z piaskowca szydłowieckiego.

Na szczególną uwagę zasługuje kamienica przy ul. Krzywe Koło 26. Ma ona ozdobne, kamienne portale oraz elewację od strony Międzymurza udekorowaną trójkolorowym sgraffito. Dekorację oczyszczono, wzmocniono, a drobne ubytki uzupełniono zaprawą barwioną w masie. Odtworzono również elementy, które były nieczytelne lub zniszczone.