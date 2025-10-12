11.1°C
Życie Warszawy

Kamienice Starego Miasta po remoncie. Wróciły do dawnej kolorystyki

Publikacja: 12.10.2025 11:30

Elewacje kamienic po remoncie od strony Międzymurza

Elewacje kamienic po remoncie od strony Międzymurza

Foto: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Zakończył się remont elewacji dwóch kamienic przy ul. Krzywe Koło 26 i 28 na Starym Mieście. Zabytkowe budynki odzyskały historyczną kolorystykę ustaloną na podstawie badań konserwatorskich.

W 1944 r. oba budynki zostały zburzone niemal do piwnic i odbudowane w latach 1954-55 wg projektu Jerzego Pawłowskiego. Elewacje od strony ulicy Krzywe Koło i Międzymurza wymagały pilnego remontu. Niekorzystne czynniki atmosferyczne, upływający czas oraz nie zawsze właściwie wykonane sporadyczne naprawy, przyczyniły się do postępującej degradacji.

W najgorszym stanie były tynki dolnej partii budynków. Zawilgocenia muru spowodowały największe ubytki wypraw tynkarskich i nosiły rozległe ślady prowizorycznych napraw.

Remont kamienic na Starym Mieście

Remont polegał na naprawie ubytków i pęknięć, odnowieniu tynków oraz detali architektonicznych. Kolory tynków barwionych w masie dobrano na podstawie badań stratygraficznych. Odrestaurowano także kamienny portal i cokół z piaskowca szydłowieckiego.

Na szczególną uwagę zasługuje kamienica przy ul. Krzywe Koło 26. Ma ona ozdobne, kamienne portale oraz elewację od strony Międzymurza udekorowaną trójkolorowym sgraffito. Dekorację oczyszczono, wzmocniono, a drobne ubytki uzupełniono zaprawą barwioną w masie. Odtworzono również elementy, które były nieczytelne lub zniszczone.

Kolory dobrane dzięki badaniom

Po zakończeniu prac obie kamienice zyskały nowe barwy. Badania konserwatorskie ujawniły pod starymi, przyciemnionymi tynkami oryginalne, pastelowe kolory z przewagą odcieni różu. Szczególnie efektownie prezentuje się elewacja kamienicy przy Krzywym Kole 26.

W latach 2022–2023 ta sama wspólnota mieszkaniowa, przy współfinansowaniu Warszawy, przeprowadziła remont sąsiedniej, narożnej kamienicy przy ul. Krzywe Koło 30. Trzy jej elewacje ozdobiono dwubarwną dekoracją sgraffito.

