Grzybobranie pod kontrolą. Zakaz zbierania grzybów w Warszawie i okolicach. Grożą surowe kary

Ten rozległy park jest magnesem na grzybiarzy, jednak obowiązuje w nim bezwzględny i całkowity zakaz zbierania grzybów na całym jego terenie. Kampinoski Park Narodowy został ustanowiony w celu ochrony unikalnego ekosystemu puszczy, a wszelka ingerencja w jego zasoby naturalne, w tym zbiór owocników, jest surowo wzbroniona i kontrolowana przez Straż Parku.

Las Kabacki – Rezerwat pod ścisłą ochroną

Dla mieszkańców południowej Warszawy Las Kabacki jest najbliższym celem wypraw. Należy jednak pamiętać, że Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego ma status rezerwatu przyrody. Oznacza to jednoznaczny i kategoryczny zakaz zbierania grzybów oraz wszelkich innych owoców runa leśnego. Jest to jeden z najczęściej łamanych zakazów w stolicy.

Inne rezerwaty w stolicy i okolicach

Zakaz zbierania runa leśnego obejmuje także inne rezerwaty znajdujące się w granicach Warszawy i jej otoczenia. Do najważniejszych należą Rezerwat przyrody Las Bielański oraz Rezerwat Łosiowe Błota. W przypadku parków krajobrazowych (np. Chojnowski Park Krajobrazowy) grzybobranie jest dozwolone, ale należy bezwzględnie pilnować, aby nie wejść na teren rezerwatów ustanowionych w ich granicach.

Gdzie jeszcze obowiązują ograniczenia?

Przepisy zakazujące wstępu i zbioru dotyczą również innych, mniej oczywistych obszarów w lasach państwowych:

• Uprawy leśne do 4 metrów wysokości – młode drzewostany wymagają pełnej ochrony.

• Drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne – tereny te służą celom naukowym i hodowlanym.

• Ostoje zwierzyny – miejsca te mają zapewniać spokój zwierzętom.

• Tereny wojskowe – wstęp i zbiór są tu kategorycznie zabronione.

• Lasy prywatne – na terenach prywatnych wymagana jest zgoda właściciela.

Jak uniknąć wysokiej grzywny?

Złamanie zakazu grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wysokość kary jest zróżnicowana i zależy od wagi popełnionego wykroczenia. Najczęściej nakładaną karą jest mandat wystawiany przez Straż Leśną lub Straż Parku. Mandat do 500 zł grozi za zbieranie grzybów w miejscach objętych stałym lub czasowym zakazem wstępu, w tym na terenie parków narodowych lub rezerwatów przyrody.

Znacznie surowsze kary przewidziane są za wykroczenia, które mają bezpośredni wpływ na ochronę przyrody.

1. Zbiór grzybów chronionych gatunkowo: Za zebranie, uszkodzenie lub zniszczenie grzybów objętych ścisłą ochroną gatunkową (w Polsce lista ta liczy 232 gatunki) może grozić grzywna sądowa do 5000 zł. Na liście chronionych znajdują się m.in. borowik szatański czy rzadki borowik królewski.

2. Niszczenie ściółki i grzybni: Zgodnie z Art. 163 Kodeksu Wykroczeń, osoba, która niszczy ściółkę leśną, grzyby lub grzybnię, również podlega karze. Grzywna za to wykroczenie może wynieść do 5000 zł lub może zostać orzeczona kara nagany.

Zbieraj odpowiedzialnie

Choć kary mogą być wysokie, legalne i przyjemne grzybobranie jest w pełni możliwe w większości lasów państwowych wokół Warszawy – m.in. w Lasach Chojnowskich, Lasach Chotomowskich czy Puszczy Bolimowskiej (zawsze z wyłączeniem rezerwatów!).

Pamiętajmy, że leśny ekosystem jest delikatny. Zanim chwycisz za koszyk, upewnij się, że znasz status ochronny lasu, do którego się wybierasz. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności, a wysoka grzywna może zepsuć radość z udanego zbioru. Należy także zbierać tylko te gatunki, które są dobrze znane i których jadalności jesteśmy pewni.