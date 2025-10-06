Prezydent Warszawy wprowadza nowy System Stałych Dyżurów

Prezydent Rafał Trzaskowski wprowadził w stolicy nowy System Stałych Dyżurów. To rozwiązanie ma zapewnić sprawne i ciągłe przekazywanie decyzji oraz informacji w sytuacjach związanych z gotowością obronną państwa.



Nowy system, zwany w skrócie SSD PMSW, obejmuje trzy główne elementy: stały dyżur samego prezydenta, punkty kontaktowe działające w urzędzie miasta, urzędach dzielnic oraz Urzędzie Stanu Cywilnego, a także dyżury w różnych miejskich jednostkach, które odpowiadają za realizację zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

System Stałych Dyżurów w Warszawie

Wprowadzenie SSD PMSW to reakcja na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa kraju oraz gwarancja szybkiego reagowania Warszawy na zagrożenia. Nowe zarządzenie zastępuje wcześniejsze regulacje z 2010 roku i ma obowiązywać od momentu podpisania.

Całą organizacją i działaniem systemu zajmie się stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Jego dyrektor będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie dokumentacji, zapewnienie całodobowej obsady czy utrzymanie łączności. W urzędach dzielnic i innych instytucjach zadbają o to odpowiedni dyrektorzy i burmistrzowie.

Warszawa w gotowości obronnej

System będzie aktywowany na polecenie wojewody w każdym stanie gotowości obronnej. Może też działać w trybie szkoleniowym na zlecenie prezydenta miasta, by utrzymać gotowość personelu i sprawność systemu.