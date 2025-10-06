11.7°C
Życie Warszawy

Prezydent Warszawy wprowadza nowy System Stałych Dyżurów

Publikacja: 06.10.2025 12:00

Nowy system, zwany w skrócie SSD PMSW, obejmuje trzy główne elementy: stały dyżur samego prezydenta

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

rbi
Prezydent Rafał Trzaskowski wprowadził w stolicy nowy System Stałych Dyżurów. To rozwiązanie ma zapewnić sprawne i ciągłe przekazywanie decyzji oraz informacji w sytuacjach związanych z gotowością obronną państwa.

Nowy system, zwany w skrócie SSD PMSW, obejmuje trzy główne elementy: stały dyżur samego prezydenta, punkty kontaktowe działające w urzędzie miasta, urzędach dzielnic oraz Urzędzie Stanu Cywilnego, a także dyżury w różnych miejskich jednostkach, które odpowiadają za realizację zadań w czasie zagrożenia bezpieczeństwa.

System Stałych Dyżurów w Warszawie

Wprowadzenie SSD PMSW to reakcja na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa kraju oraz gwarancja szybkiego reagowania Warszawy na zagrożenia. Nowe zarządzenie zastępuje wcześniejsze regulacje z 2010 roku i ma obowiązywać od momentu podpisania.

