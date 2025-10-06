Antyaborcyjny namiot może zostać na „Patelni”. Drastyczne zdjęcia płodów nie łamią prawa

Kontrowersyjny namiot z drastycznymi treściami nie zniknie z placu przed stacją Metra Centrum. Ratusz, twierdzi, że jest bezsilny wobec prawa, a mieszkańcy, by interweniować, muszą na własną rękę zgłaszać sprawę policji.



Na warszawskiej „Patelni” w samym sercu stolicy, tuż obok stacji metra Centrum, stanął namiot z plakatami przedstawiającymi antyaborcyjne treści. Szybko stał się on źródłem publicznej dyskusji i tradycyjnie wywołał niemałe oburzenie wśród mieszkańców. Na prezentowanych plakatach znalazły się hasła takie jak „ABORCJA ZABIJA” czy „PIGUŁKI ABORCYJNE ZABIJAJĄ”, a także szokujące grafiki z wizerunkami płodów. Widok ten nie uszedł uwadze radnego m.st. Warszawy, Piotra Wertensteina-Żuławskiego, który złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta stolicy.

Drastyczna przeszkoda. Namiot ruchów pro-life w centrum Warszawy

W interpelacji, radny Wertenstein-Żuławski zwrócił uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim zaznaczył, że namiot utrudnia ruch pieszych w miejscu o wyjątkowo dużym natężeniu, jakim jest „Patelnia”. Co więcej, wyraził oburzenie z powodu drastycznych treści, które w jego ocenie, są absolutnie nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, gdzie przebywają dzieci czy zagraniczni turyści.

Radny zapytał prezydenta, czy organizatorzy zgromadzenia mieli stosowną zgodę na zajęcie terenu, a jeżeli nie, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte. Zaapelował także o podjęcie działań, które zapobiegną, by „tego typu instalacje nie stały się wizytówką Warszawy”. W dokumencie radny wspomniał też, że cała sytuacja miała miejsce na oczach trzech funkcjonariuszy policji, którzy jednak nie podjęli żadnej interwencji.