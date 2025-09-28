Rekord frekwencji i nowi Mistrzowie Polski

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejach polskiej lekkoatletyki, gromadząc na starcie królewskiego dystansu ponad 11 500 biegaczy!



Stolica na cały weekend zamieniła się w prawdziwy festiwal biegania, oferując uczestnikom i mieszkańcom niezapomniane sportowe emocje. Niebiegający i niezaangażowani w tego typu imprezy mieszkańcy także zauważyli wydarzenie stojąc w korkach.

Na mecie, oprócz rekordowej frekwencji, poznaliśmy triumfatorów klasyfikacji generalnej oraz nowych Mistrzów Polski w maratonie.

Według wstępnych wyników, ponad 460 osób zdołało pokonać maraton w czasie poniżej 3 godzin

Zwycięstwa dla Japonii i Szwajcarii, polskie tytuły w rękach Gardzielewskiego i Mazek

W klasyfikacji generalnej 47. edycji biegu najlepsi okazali się zawodnicy z zagranicy. Zwycięstwo w kategorii mężczyzn odniósł Ryoma Takeuchi z Japonii z imponującym czasem 02:11:21. Wśród kobiet najszybsza była Michelle Schaub ze Szwajcarii, która przekroczyła linię mety z wynikiem 02:33:41.

To jednak nie koniec emocji. Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski był jednocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w maratonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli: