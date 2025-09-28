Rekord frekwencji i nowi Mistrzowie Polski

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejach polskiej lekkoatletyki
Stolica na cały weekend zamieniła się w prawdziwy festiwal biegania, oferując uczestnikom i mieszkańcom niezapomniane sportowe emocje. Niebiegający i niezaangażowani w tego typu imprezy mieszkańcy także zauważyli wydarzenie stojąc w korkach.
Na mecie, oprócz rekordowej frekwencji, poznaliśmy triumfatorów klasyfikacji generalnej oraz nowych Mistrzów Polski w maratonie.
W klasyfikacji generalnej 47. edycji biegu najlepsi okazali się zawodnicy z zagranicy. Zwycięstwo w kategorii mężczyzn odniósł Ryoma Takeuchi z Japonii z imponującym czasem 02:11:21. Wśród kobiet najszybsza była Michelle Schaub ze Szwajcarii, która przekroczyła linię mety z wynikiem 02:33:41.
To jednak nie koniec emocji. Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski był jednocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w maratonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli:
Oboje zostali tym samym ukoronowani nowymi Mistrzami Polski i będą świętować swój sukces podczas uroczystego Wieczoru Mistrzów nad Wisłą.
Ogromna frekwencja – ponad 11 500 zgłoszonych – potwierdziła, że Maraton Warszawski jest najważniejszą imprezą biegową w kraju. Zawodników na trasie 42,195 km dopingowało tysiące kibiców, którzy stworzyli wyjątkową atmosferę.
Wysoki poziom sportowy udowodnili także amatorzy. Według wstępnych wyników, ponad 460 osób zdołało pokonać maraton w czasie poniżej 3 godzin, co świadczy o rosnącej popularności i profesjonalizacji amatorskiego biegania w Polsce. Ponadto, w pierwszej setce najlepszych biegaczy znaleźli się reprezentanci aż 21 państw, co podkreśla międzynarodowy charakter wydarzenia.