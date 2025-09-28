8.5°C
1024.8 hPa
Życie Warszawy

Rekord frekwencji i nowi Mistrzowie Polski

Publikacja: 28.09.2025 23:15

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejac

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejach polskiej lekkoatletyki

Foto: Maciej Kruger

M.B.
47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejach polskiej lekkoatletyki, gromadząc na starcie królewskiego dystansu ponad 11 500 biegaczy!

Stolica na cały weekend zamieniła się w prawdziwy festiwal biegania, oferując uczestnikom i mieszkańcom niezapomniane sportowe emocje. Niebiegający i niezaangażowani w tego typu imprezy mieszkańcy także zauważyli wydarzenie stojąc w korkach.

Na mecie, oprócz rekordowej frekwencji, poznaliśmy triumfatorów klasyfikacji generalnej oraz nowych Mistrzów Polski w maratonie.

Według wstępnych wyników, ponad 460 osób zdołało pokonać maraton w czasie poniżej 3 godzin

Zwycięstwa dla Japonii i Szwajcarii, polskie tytuły w rękach Gardzielewskiego i Mazek

W klasyfikacji generalnej 47. edycji biegu najlepsi okazali się zawodnicy z zagranicy. Zwycięstwo w kategorii mężczyzn odniósł Ryoma Takeuchi z Japonii z imponującym czasem 02:11:21. Wśród kobiet najszybsza była Michelle Schaub ze Szwajcarii, która przekroczyła linię mety z wynikiem 02:33:41.

To jednak nie koniec emocji. Po raz pierwszy w historii Maraton Warszawski był jednocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w maratonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli:

Reklama
Reklama
  • Arkadiusz Gardzielewski z czasem 02:17:37
  • Emilia Mazek z wynikiem 02:35:36

Oboje zostali tym samym ukoronowani nowymi Mistrzami Polski i będą świętować swój sukces podczas uroczystego Wieczoru Mistrzów nad Wisłą.

Polecane
Na starcie 47. edycji maratonu w Warszawie stanie rekrodowa liczba zawodniczek i zawodników
sport masowy i rekreacja
W niedzielę odbędzie się rekordowy 47. Nationale Nederlanden Maraton Warszawski

Rekordy i Amatorzy – Sportowy Poziom Ponad Oczekiwania

Ogromna frekwencja – ponad 11 500 zgłoszonych – potwierdziła, że Maraton Warszawski jest najważniejszą imprezą biegową w kraju. Zawodników na trasie 42,195 km dopingowało tysiące kibiców, którzy stworzyli wyjątkową atmosferę.

Wysoki poziom sportowy udowodnili także amatorzy. Według wstępnych wyników, ponad 460 osób zdołało pokonać maraton w czasie poniżej 3 godzin, co świadczy o rosnącej popularności i profesjonalizacji amatorskiego biegania w Polsce. Ponadto, w pierwszej setce najlepszych biegaczy znaleźli się reprezentanci aż 21 państw, co podkreśla międzynarodowy charakter wydarzenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jacht „Legia” opuścił port w Gdyni i trafi do podwarszawskiego muzeum
historia

Ostatni rejs „Legii”. Legendarny jacht Kuklińskiego trafił do muzeum w Otrębusach

Rodzice i ich dzieci nie chcą się zgodzić na eksmisję z remontowanej, ciężkim wysiłkiem społeczności
sport i rekreacja

Dramat klubu judo na Sadybie: 40 tysięcy długu i widmo eksmisji

Jednoślady trafią do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru
z perspektywy siodełka

Drugie życie 105 rowerów. Wsparcie dla Otwartego Warsztatu Rowerowego

Budynki z przeznaczeniem na sprzedaż, wykonywane były na zlecenie instytucji państwowych i firm pryw
zabytki

„Tani Dom Własny” wpisany do rejestru

Publikacja ma wyjaśniać, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem w Warszawie
hałas

Poradnik Konfidenta dla każdego. Aktywiści wydali poradnik dla mieszkańców

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
Testy syren alarmowych

To nie jest realne zagrożenie, nie ma powodu do paniki

Pięć kotów z rodowodem Tramwajów Warszawskich czeka na swój stały dom
zwierzę warszawskie

Pięć kociąt z wolskiej zajezdni tramwajów czeka na nowy dom

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpie
sporty ekstremalne

Mężczyzna wspiął się na szczyt Varso Tower. Akcja służb w centrum

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama