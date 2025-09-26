Obchody 86. Rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego

Zeszłoroczne obchody 85. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego
Dodatkowo w centrum stolicy zaplanowano zgromadzenie publiczne i przemarsz, co może wpłynąć na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
Obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów pod pomnikiem generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” przy ul. Chopina, zaplanowanego na godzinę 13:15.
Centralnym punktem obchodów będą uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 14:00 przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz władz państwowych i samorządowych, oddając hołd największemu fenomenowi konspiracyjnemu okupowanej Europy.
W związku z obchodami, kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami. W otoczeniu obu pomników pojawią się znaki zakazu zatrzymywania się i postoju wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.
Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały:
W godz. 8-17 nastąpi także całkowite zamknięcie ul. Matejki na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską. Zaleca się wcześniejsze przeparkowanie pojazdów i omijanie tych rejonów.
Sobota to także dzień zgromadzenia publicznego w Śródmieściu, które rozpocznie się o godz. 11 przed budynkiem przy ul. Kopernika 36/40.
Po tym, zaplanowany jest przemarsz ulicami:
Nad bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze policji, którzy w razie potrzeby mogą podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu wybranych ulic na trasie przemarszu. W takiej sytuacji utrudnienia dotkną komunikację miejską. Autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 128, 175, 180 i 503 mogą zostać skierowane na objazdy. Pasażerom zaleca się śledzenie komunikatów.