Obchody 86. Rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego

Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały:

ul. Chopina: w zatoce parkingowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości (za ul. Sieroszewskiego) do ok. godz.14:30.

ul. Matejki: po obu stronach, na całej długości ulicy.

W godz. 8-17 nastąpi także całkowite zamknięcie ul. Matejki na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską. Zaleca się wcześniejsze przeparkowanie pojazdów i omijanie tych rejonów.

Zgromadzenie publiczne i przemarsz: Możliwe objazdy dla autobusów

Sobota to także dzień zgromadzenia publicznego w Śródmieściu, które rozpocznie się o godz. 11 przed budynkiem przy ul. Kopernika 36/40.

Po tym, zaplanowany jest przemarsz ulicami:

Świętokrzyską,

Mazowiecką,

Królewską,

przez plac Piłsudskiego,

Focha,

Trębacką,

Krakowskim Przedmieściem,

na

Nad bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze policji, którzy w razie potrzeby mogą podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu wybranych ulic na trasie przemarszu. W takiej sytuacji utrudnienia dotkną komunikację miejską. Autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 128, 175, 180 i 503 mogą zostać skierowane na objazdy. Pasażerom zaleca się śledzenie komunikatów.