Życie Warszawy

Obchody 86. Rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego

Publikacja: 26.09.2025 11:00

Zeszłoroczne obchody 85. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego

Zeszłoroczne obchody 85. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego

Foto: mat. pras.

M.B.
W sobotę, 27 września, Warszawa uczci 86. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego (PPP). Główne uroczystości odbędą się przed pomnikami upamiętniającymi bohaterów PPP i Armii Krajowej, co pociągnie za sobą istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowania w rejonie Śródmieścia.

Dodatkowo w centrum stolicy zaplanowano zgromadzenie publiczne i przemarsz, co może wpłynąć na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Hołd dla Polskiego Państwa Podziemnego

Obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów pod pomnikiem generała Stefana Roweckiego ps. „Grot” przy ul. Chopina, zaplanowanego na godzinę 13:15.

Centralnym punktem obchodów będą uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 14:00 przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz władz państwowych i samorządowych, oddając hołd największemu fenomenowi konspiracyjnemu okupowanej Europy.

Utrudnienia w ruchu i parkowaniu: Ograniczenia w Śródmieściu

W związku z obchodami, kierowcy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami. W otoczeniu obu pomników pojawią się znaki zakazu zatrzymywania się i postoju wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Ograniczenia w parkowaniu będą obowiązywały:

  • ul. Chopina: w zatoce parkingowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości (za ul. Sieroszewskiego) do ok. godz.14:30.
  • ul. Matejki: po obu stronach, na całej długości ulicy.

W godz. 8-17 nastąpi także całkowite zamknięcie ul. Matejki na odcinku między Ambasadą Kanady a ulicą Wiejską. Zaleca się wcześniejsze przeparkowanie pojazdów i omijanie tych rejonów.

Zgromadzenie publiczne i przemarsz: Możliwe objazdy dla autobusów

Sobota to także dzień zgromadzenia publicznego w Śródmieściu, które rozpocznie się o godz. 11 przed budynkiem przy ul. Kopernika 36/40.

Po tym, zaplanowany jest przemarsz ulicami:

  • Świętokrzyską,
  • Mazowiecką,
  • Królewską,
  • przez plac Piłsudskiego,
  • Focha,
  • Trębacką,
  • Krakowskim Przedmieściem,
  • na

Nad bezpieczeństwem będą czuwać funkcjonariusze policji, którzy w razie potrzeby mogą podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu wybranych ulic na trasie przemarszu. W takiej sytuacji utrudnienia dotkną komunikację miejską. Autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 128, 175, 180 i 503 mogą zostać skierowane na objazdy. Pasażerom zaleca się śledzenie komunikatów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

