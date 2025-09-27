Bielański Wolumen to element historii dzielnicy i miejsce codziennych zakupów
Jedną z imprez otwierających Wolumen w nowym obliczu będzie ta, która zaplanowana jest na sobotę 27 września 2025 roku w godz. 10-12 od strony alei Reymonta. Wstęp jest wolny.
Pierwsza feta z okazji ponownego otwarcia Wolumenu odbyła się 13 września. W najbliższą sobotę 27 września również można liczyć na atrakcje. Między innymi klienci zobaczą pokaz gotowania Jakuba Kuronia, który upichci – jak sam to określił – chińszczyznę mazowiecką. Podstawą azjatyckiego dania będą lokalne i sezonowe warzywa przygotowywane w woku – cukinia, czosnek czy kapusta pekińska. Ponadto kucharz przygotuje też sycącą, zdrową sałatkę. W przypadku kiepskiej pogody odwiedzający mogą liczyć na rozgrzewające chilli.
Oprócz tego posłuchać będzie można warszawskiej Kapeli Sztajer – młodych muzyków wykonujących najsłynniejsze szlagiery – między innymi Stanisława Grzesiuka. Kapela repertuarze m również utwory z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego.
– Od lutego słyszałem, że Wolumen będzie likwidowany i zawiedliśmy [jako władza – przyp. red.]. Nic z tego nie jest prawdą, a wręcz przeciwnie, ze wsparciem dzielnicy udało się rozbudować targowisko na działce od strony alei Reymonta, a kupcy już się rozgaszczają w nowych pawilonach – czytamy wypowiedź Włodzimierza Piątkowskiego, zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany.
To decyzja WSS Żoliborz, która postanowiła na swoim terenie wybudować akademik zmusił do działania kupcói włądze dzielnicy
Jakiś czas temu spółdzielnia Społem WSS Żoliborz, właściciel terenu targowiska, chciała wybudować na nim akademik, co oznaczało radykalne zmniejszenie placu handlowego, aż o jedną trzecią. Pojawiła się też informacja, że w związku z tym bazar może zostać całkowicie zlikwidowany. Nie chcieli jednak tego nie tylko kupcy, lecz także mieszkańcy, dla których Wolumen jest ważną i potrzebną częścią Bielan.
W związku z tym władze dzielnicy zaproponowały, aby kupcy przejęli w swoje posiadanie sąsiednią działkę, gdzie dotychczas znajdował się parking. We wskazanym miejscu przez ostatnie tygodnie powstawała nowa infrastruktura targowiska. Stragany są teraz nowocześniejsze, estetyczniejsze i higieniczniejsze.
Nieco inne oblicze Wolumenu, po godzinach pracy
Przypomnijmy, że targowisko na Wolumenie działa od lat 60. i była wtedy miejscem, gdzie kupić można było nie tylko owoce, warzywa i inne produkty spożywcze, ale przede wszystkim elektronikę. W Warszawie doby realnego socjalizmu uważano, że na Wolumenie można znaleźć wszystko. I chyba tak było, bo legendarne targowisko przyciągało tłumy mieszkańców nie tylko z Bielan, ale z całej Warszawy.
Kadr z kroniki filmowej z roku 1970 opisującej zmiany jakie zaszły na ówczesnym Wolumenie