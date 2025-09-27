10.1°C
Życie Warszawy

Kultowy bazar po zmianach. Nowe otwarcie z Kuroniem i Kapelą Sztajer

Publikacja: 27.09.2025 08:05

Bielański Wolumen to element historii dzielnicy i miejsce codziennych zakupów

Foto: mat. pras.

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Wolumen to legenda wśród warszawskich bazarów. Właśnie przeszedł modernizację i we wrześniu zaczął działać w nowej odsłonie. Jego ponowne otwarcie to okazja do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Warto odwiedzić targowisko w tę sobotę.

Jedną z imprez otwierających Wolumen w nowym obliczu będzie ta, która zaplanowana jest na sobotę 27 września 2025 roku w godz. 10-12 od strony alei Reymonta. Wstęp jest wolny.

27 września na Wolumenie. Wydarzenia otwarcia

Pierwsza feta z okazji ponownego otwarcia Wolumenu odbyła się 13 września. W najbliższą sobotę 27 września również można liczyć na atrakcje. Między innymi klienci zobaczą pokaz gotowania Jakuba Kuronia, który upichci – jak sam to określił – chińszczyznę mazowiecką. Podstawą azjatyckiego dania będą lokalne i sezonowe warzywa przygotowywane w woku – cukinia, czosnek czy kapusta pekińska. Ponadto kucharz przygotuje też sycącą, zdrową sałatkę. W przypadku kiepskiej pogody odwiedzający mogą liczyć na rozgrzewające chilli.

Oprócz tego posłuchać będzie można warszawskiej Kapeli Sztajer – młodych muzyków wykonujących najsłynniejsze szlagiery – między innymi Stanisława Grzesiuka. Kapela repertuarze m również utwory z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego.

Na odnowionym targowisku, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach
handel
Wolumen w nowej odsłonie. Kultowy bazar zaprasza na wielkie otwarcie

Dlaczego Wolumen był zamknięty?

– Od lutego słyszałem, że Wolumen będzie likwidowany i zawiedliśmy [jako władza – przyp. red.]. Nic z tego nie jest prawdą, a wręcz przeciwnie, ze wsparciem dzielnicy udało się rozbudować targowisko na działce od strony alei Reymonta, a kupcy już się rozgaszczają w nowych pawilonach – czytamy wypowiedź Włodzimierza Piątkowskiego, zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany.

To decyzja WSS Żoliborz, która postanowiła na swoim terenie wybudować akademik zmusił do działania k

Foto: mat. pras.

Jakiś czas temu spółdzielnia Społem WSS Żoliborz, właściciel terenu targowiska, chciała wybudować na nim akademik, co oznaczało radykalne zmniejszenie placu handlowego, aż o jedną trzecią. Pojawiła się też informacja, że w związku z tym bazar może zostać całkowicie zlikwidowany. Nie chcieli jednak tego nie tylko kupcy, lecz także mieszkańcy, dla których Wolumen jest ważną i potrzebną częścią Bielan.

W związku z tym władze dzielnicy zaproponowały, aby kupcy przejęli w swoje posiadanie sąsiednią działkę, gdzie dotychczas znajdował się parking. We wskazanym miejscu przez ostatnie tygodnie powstawała nowa infrastruktura targowiska. Stragany są teraz nowocześniejsze, estetyczniejsze i higieniczniejsze.

Nieco inne oblicze Wolumenu, po godzinach pracy

Foto: Qkiel

Historia Wolumenu

Przypomnijmy, że targowisko na Wolumenie działa od lat 60. i była wtedy miejscem, gdzie kupić można było nie tylko owoce, warzywa i inne produkty spożywcze, ale przede wszystkim elektronikę. W Warszawie doby realnego socjalizmu uważano, że na Wolumenie można znaleźć wszystko. I chyba tak było, bo legendarne targowisko przyciągało tłumy mieszkańców nie tylko z Bielan, ale z całej Warszawy. 

Kadr z kroniki filmowej z roku 1970 opisującej zmiany jakie zaszły na ówczesnym Wolumenie

Foto: PKF

