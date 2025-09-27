Wolumen to legenda wśród warszawskich bazarów. Właśnie przeszedł modernizację i we wrześniu zaczął działać w nowej odsłonie. Jego ponowne otwarcie to okazja do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Warto odwiedzić targowisko w tę sobotę.



Jedną z imprez otwierających Wolumen w nowym obliczu będzie ta, która zaplanowana jest na sobotę 27 września 2025 roku w godz. 10-12 od strony alei Reymonta. Wstęp jest wolny.

27 września na Wolumenie. Wydarzenia otwarcia

Pierwsza feta z okazji ponownego otwarcia Wolumenu odbyła się 13 września. W najbliższą sobotę 27 września również można liczyć na atrakcje. Między innymi klienci zobaczą pokaz gotowania Jakuba Kuronia, który upichci – jak sam to określił – chińszczyznę mazowiecką. Podstawą azjatyckiego dania będą lokalne i sezonowe warzywa przygotowywane w woku – cukinia, czosnek czy kapusta pekińska. Ponadto kucharz przygotuje też sycącą, zdrową sałatkę. W przypadku kiepskiej pogody odwiedzający mogą liczyć na rozgrzewające chilli.

Oprócz tego posłuchać będzie można warszawskiej Kapeli Sztajer – młodych muzyków wykonujących najsłynniejsze szlagiery – między innymi Stanisława Grzesiuka. Kapela repertuarze m również utwory z czasów okupacji i Powstania Warszawskiego.

Dlaczego Wolumen był zamknięty?

– Od lutego słyszałem, że Wolumen będzie likwidowany i zawiedliśmy [jako władza – przyp. red.]. Nic z tego nie jest prawdą, a wręcz przeciwnie, ze wsparciem dzielnicy udało się rozbudować targowisko na działce od strony alei Reymonta, a kupcy już się rozgaszczają w nowych pawilonach – czytamy wypowiedź Włodzimierza Piątkowskiego, zastępcy burmistrza dzielnicy Bielany.