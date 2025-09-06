17.8°C
Życie Warszawy

Wolumen jak dawniej, ale w nowej odsłonie. Kultowy bazar zaprasza na wielkie otwarcie

Publikacja: 06.09.2025 08:15

Wraz z odnowionym targowiskiem, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w wyjątkowych wydarzeni

Wraz z odnowionym targowiskiem, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Batalia o przyszłość jednego z najbardziej znanych warszawskich targowisk dobiegła końca. Bazar Wolumen, który stanął w obliczu groźby kroczącej likwidacji, zyskał nowe, zmodernizowane oblicze. Dzięki zaangażowaniu kupców, mieszkańców i władz dzielnicy, miejsce tętniące życiem od lat 60. XX wieku, nie tylko zostało zachowane, ale i rozbudowane. Już we wrześniu bazar zaprasza na wielkie otwarcie w nowych pawilonach.

Inwestycja, która budziła tak wiele emocji, była efektem planów właściciela części terenu, spółdzielni Społem WSS Żoliborz, która postanowiła wybudować w tym miejscu akademik. Ta wizja, oznaczająca zmniejszenie placu handlowego o jedną trzecią, zmobilizowała lokalną społeczność do walki o historyczny charakter Wolumenu.

Władze Dzielnicy Bielany zaangażowały się w znalezienie rozwiązania i zaproponowały przeznaczenie sąsiedniej działki, dotychczas wykorzystywanej jako parking, na nowe miejsca dla handlowców. Dzięki temu sprzedawcy mogli przenieść się z terenu przeznaczonego pod budowę akademika do nowej lokalizacji. Przenosiny stały się idealną okazją do unowocześnienia straganów – powstało 17 nowych, estetycznych pawilonów, do których właśnie wprowadzają się kupcy, gotowi na ponowne otwarcie.

– Od lutego słyszałem, że Wolumen będzie likwidowany i że zawiedliśmy. Nic z tego nie jest prawdą, a wręcz przeciwnie, ze wsparciem Dzielnicy udało się rozbudować targowisko na działce od strony alei Reymonta, a kupcy już się rozgaszczają w nowych pawilonach – mówi Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza.

Polecane
Mieszkańcy donoszą o awanturach i bijatykach w rejonie niezagospodarowanych pawilonów
przestrzeń miejska
Centrum lokalnych awantur. Inwestycja-porażka na Kamionku
Nowe oblicze, pełne smaku i muzyki

Wraz z uruchomieniem odnowionego targowiska, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. Odnowiony Wolumen zaprasza na oficjalne otwarcie, które odbędzie się w dwie wrześniowe soboty: 13 i 27 września, od godz. 10.

Główną atrakcją będzie kulinarny pokaz z udziałem znanego kucharza, Jakuba Kuronia. Przygotuje on danie nazwane przez siebie „chińszczyzną mazowiecką”, używając sezonowych, lokalnych produktów. Choć potrawa zostanie przyrządzona w woku, Kuroń zapewnia, że każdy będzie mógł odtworzyć przepis w domu, używając zwykłej, głębokiej patelni. W menu znajdzie się także sałatka z fasolką i niepaloną kaszą gryczaną, a jeśli pogoda nie dopisze, goście spróbują rozgrzewającego chilli. Spotkanie będzie doskonałą okazją, by podpytać mistrza kuchni o triki i sekrety przyrządzania warzyw, które w domowej kuchni często bywają niedoceniane.

Polecane
W Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności
Kampania
Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności

Poczuj klimat dawnej Warszawy

Kulinarnym pokazom towarzyszyć będzie muzyczna oprawa, która przeniesie uczestników w czasy dawnej Warszawy. Wystąpi lubiana Kapela Sztajer, która ma w swoim repertuarze szlagiery grane niegdyś na stołecznych podwórkach. Muzycy odtwarzają piosenki legendarnego barda – Stanisława Grzesiuka, a także utwory z czasów Powstania Warszawskiego. Być może publiczność będzie miała również okazję posłuchać hitów z ich nowego albumu „Reszta innym Razem”, na którym uwiecznili piosenki z przedwojennego Lwowa.

Dlaczego warto kupować na Wolumenie?

Oprócz świeżych i lokalnych produktów, zakupy na bazarze to coś więcej niż tylko codzienny obowiązek. Jak podkreśla Jakub Kuroń, na targowisku królują sezonowe produkty, które często trafiają na stoiska prosto z pola, co przekłada się na ich wyjątkowy smak i aromat. Kupowanie u lokalnych producentów jest nie tylko zdrowsze i smaczniejsze, ale także bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Pozwala to na uniknięcie plastikowych opakowań, a także wspiera drobnych przedsiębiorców, którzy często nie są w stanie konkurować z wielkimi sieciami handlowymi.

Bazar jest także miejscem spotkań, gdzie można porozmawiać ze sprzedawcami i sąsiadami. To właśnie ten społeczny wymiar sprawia, że Wolumen jest nieodłącznym elementem historii i tożsamości Bielan.

