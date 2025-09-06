Wolumen jak dawniej, ale w nowej odsłonie. Kultowy bazar zaprasza na wielkie otwarcie

Nowe oblicze, pełne smaku i muzyki

Wraz z uruchomieniem odnowionego targowiska, mieszkańcy i klienci będą mogli wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. Odnowiony Wolumen zaprasza na oficjalne otwarcie, które odbędzie się w dwie wrześniowe soboty: 13 i 27 września, od godz. 10.

Główną atrakcją będzie kulinarny pokaz z udziałem znanego kucharza, Jakuba Kuronia. Przygotuje on danie nazwane przez siebie „chińszczyzną mazowiecką”, używając sezonowych, lokalnych produktów. Choć potrawa zostanie przyrządzona w woku, Kuroń zapewnia, że każdy będzie mógł odtworzyć przepis w domu, używając zwykłej, głębokiej patelni. W menu znajdzie się także sałatka z fasolką i niepaloną kaszą gryczaną, a jeśli pogoda nie dopisze, goście spróbują rozgrzewającego chilli. Spotkanie będzie doskonałą okazją, by podpytać mistrza kuchni o triki i sekrety przyrządzania warzyw, które w domowej kuchni często bywają niedoceniane.

Poczuj klimat dawnej Warszawy

Kulinarnym pokazom towarzyszyć będzie muzyczna oprawa, która przeniesie uczestników w czasy dawnej Warszawy. Wystąpi lubiana Kapela Sztajer, która ma w swoim repertuarze szlagiery grane niegdyś na stołecznych podwórkach. Muzycy odtwarzają piosenki legendarnego barda – Stanisława Grzesiuka, a także utwory z czasów Powstania Warszawskiego. Być może publiczność będzie miała również okazję posłuchać hitów z ich nowego albumu „Reszta innym Razem”, na którym uwiecznili piosenki z przedwojennego Lwowa.

Dlaczego warto kupować na Wolumenie?

Oprócz świeżych i lokalnych produktów, zakupy na bazarze to coś więcej niż tylko codzienny obowiązek. Jak podkreśla Jakub Kuroń, na targowisku królują sezonowe produkty, które często trafiają na stoiska prosto z pola, co przekłada się na ich wyjątkowy smak i aromat. Kupowanie u lokalnych producentów jest nie tylko zdrowsze i smaczniejsze, ale także bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Pozwala to na uniknięcie plastikowych opakowań, a także wspiera drobnych przedsiębiorców, którzy często nie są w stanie konkurować z wielkimi sieciami handlowymi.

Bazar jest także miejscem spotkań, gdzie można porozmawiać ze sprzedawcami i sąsiadami. To właśnie ten społeczny wymiar sprawia, że Wolumen jest nieodłącznym elementem historii i tożsamości Bielan.