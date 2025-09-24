10 hiszpańskich elektrobusów dla Warszawy. MZA powiększa flotę zeroemisyjną

Hiszpański producent dostarczy do Warszawy 10 autobusów
Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) rozwijają flotę zeroemisyjnych pojazdów. Zaledwie tydzień po podpisaniu umowy z polskim producentem na dostawę 79 autobusów elektrycznych, MZA zawarły kolejny kontrakt, tym razem z hiszpańską marką Irizar.
Dzięki temu zakupowi oraz dalszym planom, liczba zeroemisyjnych pojazdów we flocie warszawskiego przewoźnika może wkrótce sięgnąć niemal 450 sztuk. To kolejny, znaczący krok w realizacji długofalowej strategii MZA, której celem jest konsekwentna redukcja emisji spalin i hałasu w przestrzeni miejskiej, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców stolicy.
Kontrakt zakłada dostawę 10 autobusów elektrycznych o długości 10 metrów. Pojazdy zostaną wyposażone w nowoczesne baterie LFP o pojemności 508 kWh, co, jak zapewnia producent, zagwarantuje im zasięg co najmniej 310 kilometrów na jednym ładowaniu. Sercem hiszpańskich autobusów będą silniki marki Siemens o mocy 290 kW. We wnętrzu każdego z Irizarów zmieszczą się 72 osoby, w tym 19 na miejscach siedzących.
Pasażerowie mogą liczyć na wysoki komfort podróży. Pojazdy będą posiadały niską podłogę, wydajną klimatyzację, monitoring oraz elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Autobusy zostaną również wyposażone w udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością, niewidomych oraz niedowidzących. Co ciekawe, na dachach Irizarów znajdą się panele fotowoltaiczne, które mają wspomagać oszczędzanie energii elektrycznej.
Jak podkreśla Kamil Królak, członek Zarządu ds. Finansowych Miejskich Zakładów Autobusowych, zakup nowych pojazdów umacnia pozycję firmy jako wiodącego europejskiego operatora zeroemisyjnego transportu. „Wprowadzenie kolejnych pojazdów elektrycznych przyczyni się do dalszego ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, a także do zwiększenia komfortu podróży pasażerów dzięki nowoczesnym i cichym rozwiązaniom technologicznym” – dodaje przedstawiciel MZA.
Zadowolenia z wyboru przez warszawskiego przewoźnika nie kryje również Mikel Irizar, reprezentujący firmę Irizar e-mobility. „To dla nas zaszczyt być częścią warszawskiej strategii dekarbonizacji i transformacji transportu publicznego” – mówi Mikel Irizar, zaznaczając, że umowa z MZA jest ważnym krokiem w realizacji strategii rozwoju hiszpańskiej firmy w Europie.
Pierwsze autobusy marki Irizar mają pojawić się na warszawskich ulicach w połowie przyszłego roku. Umowa przewiduje również opcję rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 sztuk. Całe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Rozwój floty autobusów elektrycznych Regionu Warszawskiego Stołecznego” i dofinansowane ze środków unijnych z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”.
Warszawski przewoźnik nie poprzestaje na tych dwóch kontraktach. W najbliższym czasie planowane jest zawarcie kolejnych umów, które powiększą flotę o 50 zeroemisyjnych przegubowców oraz 30 krótszych pojazdów o długości 12 metrów. Inwestycje te jednoznacznie wskazują, że Warszawa konsekwentnie zmierza w kierunku całkowitej transformacji swojego transportu publicznego w ekologiczną i nowoczesną sieć.