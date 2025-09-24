10 hiszpańskich elektrobusów dla Warszawy. MZA powiększa flotę zeroemisyjną

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie kontynuują ambitny plan elektryfikacji floty. Po niedawnym zamówieniu 79 elektrobusów od Solarisa, stołeczny przewoźnik zakontraktował 10 kolejnych pojazdów, tym razem od hiszpańskiej firmy Irizar.



Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) rozwijają flotę zeroemisyjnych pojazdów. Zaledwie tydzień po podpisaniu umowy z polskim producentem na dostawę 79 autobusów elektrycznych, MZA zawarły kolejny kontrakt, tym razem z hiszpańską marką Irizar.

Dzięki temu zakupowi oraz dalszym planom, liczba zeroemisyjnych pojazdów we flocie warszawskiego przewoźnika może wkrótce sięgnąć niemal 450 sztuk. To kolejny, znaczący krok w realizacji długofalowej strategii MZA, której celem jest konsekwentna redukcja emisji spalin i hałasu w przestrzeni miejskiej, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców stolicy.

Hiszpańska technologia i komfort podróży

Kontrakt zakłada dostawę 10 autobusów elektrycznych o długości 10 metrów. Pojazdy zostaną wyposażone w nowoczesne baterie LFP o pojemności 508 kWh, co, jak zapewnia producent, zagwarantuje im zasięg co najmniej 310 kilometrów na jednym ładowaniu. Sercem hiszpańskich autobusów będą silniki marki Siemens o mocy 290 kW. We wnętrzu każdego z Irizarów zmieszczą się 72 osoby, w tym 19 na miejscach siedzących.

Pasażerowie mogą liczyć na wysoki komfort podróży. Pojazdy będą posiadały niską podłogę, wydajną klimatyzację, monitoring oraz elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Autobusy zostaną również wyposażone w udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością, niewidomych oraz niedowidzących. Co ciekawe, na dachach Irizarów znajdą się panele fotowoltaiczne, które mają wspomagać oszczędzanie energii elektrycznej.