11°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Drony nad Polską. Jak Warszawa szykuje się do obrony przed atakiem z powietrza?

Publikacja: 24.09.2025 07:53

Warszawscy radni apelują o szkolenia na wypadek ataku z powietrza

Warszawscy radni apelują o szkolenia na wypadek ataku z powietrza

Foto: Leanid / Adobe Stock

Kacper Komaiszko
W obliczu narastającego zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, które wielokrotnie naruszały polską przestrzeń powietrzną, lokalni radni w Warszawie podejmują konkretne działania. Ich celem jest pilne przygotowanie mieszkańców stolicy na ewentualne sytuacje kryzysowe. Do burmistrzów trzech stołecznych dzielnic wpłynęła interpelacja, która wzywa do natychmiastowych działań.

W ostatnich tygodniach polskie niebo stało się miejscem bezprecedensowych zdarzeń. Rosyjskie drony, będące częścią ataków na Ukrainę, naruszały polską przestrzeń powietrzną, co wywołało natychmiastową reakcję sił zbrojnych Polski. Incydenty te pokazały, że konieczne jest wzmocnienie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.

Impuls do działania

Pretekstem do przypomnienia o zasadach zachowania w sytuacji zagrożenia był niedawny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w województwie lubelskim, który informował o „zagrożeniu atakiem z powietrza”. Syreny alarmowe uruchomiono w Świdniku i Chełmie, co wywołało „chwilową panikę”. Jak zauważają radni w interpelacji, wiele osób nie wiedziało, jak się zachować.

Polecane
Jak rozpoznać sygnały alarmowe i jak na nie reagować? Ministerstwo wydało instrukcje
bezpieczeństwo
Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Komunikat MSWiA, który należy znać

Radni podkreślają, że w trudnych czasach po zawyciu syreny zawsze należy zachować spokój i przestrzegać procedur. Uważają, że lepiej jest uruchomić procedury „o kilka razy za dużo”, niż „o jeden raz za mało”.

Powszechne szkolenia i broszury dla warszawiaków

W obliczu napiętej sytuacji, radna dzielnicy Ochota, Sylwia Mróz, oraz radni Piotr Salach ze Śródmieścia i Michał Hausman z Włoch, skierowali pismo do burmistrzów swoich dzielnic. Wnioskodawcy zwracają się z prośbą o pilne zorganizowanie szkoleń dla uczniów stołecznych szkół publicznych, które nauczą ich, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo, postulują sporządzenie i dystrybucję broszur informacyjnych dla wszystkich mieszkańców, co ma na celu przygotowanie ich na ewentualne zagrożenia z powietrza. Radni argumentują, że tego typu zagrożenia mogą stać się „naszą codziennością”.

Reklama
Reklama

Działania władz miejskich i wojewódzkich - przygotowania już trwają

Warto zaznaczyć, że apel radnych wpisuje się w szersze działania władz, które już trwają. Rząd przyjął „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Na jego realizację województwo mazowieckie otrzymało ponad 665 mln zł, z czego niemal 188 mln zł trafiło do samej Warszawy. Władze miasta, we współpracy z wojewodą mazowieckim, Mariuszem Frankowskim, oraz ministrem Marcinem Kierwińskim, pracują nad nową ustawą o obronie cywilnej.

Polecane
Trwa dyskusja o zasadności upamiętniania rocznic historycznych uruchomieniem syren alarmowych
bezpieczeństwo
Syreny alarmowe podczas rocznic. Warszawa się zastanowi

Od alarmu do świadomości

Interpelacja radnych stanowi dowód na to, że samorządy coraz poważniej traktują kwestie bezpieczeństwa obywateli. Podnoszenie świadomości i edukacja ludności cywilnej oraz apel o szkolenia i broszury to krok w kierunku budowania bardziej odpornej i przygotowanej na zagrożenia Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkania komunalne przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
lokatorzy

Walka z długami czynszowymi. Czy na Żoliborzu powstanie program odpracowywania zaległości?

Drewniany dach willi w trakcie akcji gaśniczej zawalił się do środka
pożar

Historyczna willa na Ochocie stanęła w płomieniach

Trwają konsultacje społeczne projektu planu zagospodarowania przestzrennego części osiedla Górce na
ład przestrzenny

Jest projekt zagospodarowania terenu po Tesco przy Górczewskiej

Funkcjonariusze z piaseczyńskiej drogówki zatrzymali pijanego 16-latka
bezpieczeństwo

16-letni rowerzysta miał 1,5 promila alkoholu we krwi

W czwartek, 25 września odwiedzjąc warszawskie zoo możne będzie zobaczyć, jakie zabiegi pielęgnacyjn
zwierzę warszawskie

Zoo zaprasza na ostatnie nosorożcowe spa w tym sezonie

Czajka towarzyska, gatunek krytycznie zagrożony, pojawił się niedawno nad Wisłą
zwierzę (pod)warszawskie

Gatunek krytycznie zagrożony pod Warszawą

W ramach akcji warszawskiego garnizonu policji przeciwko handlarzom narkotyków sprawdzono 1200 lokal
bezpieczeństwo

Policyjne uderzenie w handlarzy narkotyków. Akcja pod szkołami

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Marszałkowska 140 otrzymała zwrot kosztów usunięcie graffiti i wykona
przestrzeń miejska

Dotacje na walkę z pseudograffiti. Świetny pomysł, słaba promocja

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama