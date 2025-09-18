Białołęka chce walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców. Na początek debata o narastających problemach

Na Białołęce zaplanowano dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu w dzielnicy
Rosnące obawy mieszkańców Białołęki nie są bezpodstawne. W ostatnich latach dzielnica zmaga się z wieloma wyzwaniami, od problemów społecznych po poważne incydenty kryminalne. Mieszkańcy czują się coraz bardziej niepewnie, a ich sygnały alarmowe stały się impulsem do działania dla władz samorządowych i służb porządkowych.
Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest koncentracja na Białołęce placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Problem nasilił się w latach 2020-2022. Mieszkańcy wprost mówią o uciążliwościach, na które narażeni są szczególnie w okolicach noclegowni przy ulicach Kupieckiej i Myśliborskiej. Rodzice alarmują o zaczepianiu dzieci i agresywnych zachowaniach ze strony osób bezdomnych.
Co więcej, częstym widokiem są koczowiska na klatkach schodowych i placach zabaw, a także zaśmiecanie i dewastowanie terenów zielonych, co w dużej mierze przyczynia się do obniżenia poczucia bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy.
Wielu mieszkańców boryka się również z zagrożeniami o charakterze kryminalnym. W grudniu 2024 roku wschodnia Białołęka stała się miejscem serii włamań, z których jedno, przy ulicy Wojdyńskiej, skończyło się napaścią na właściciela domu, który został zaatakowany gazem i młotkiem.
Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano również poważne zdarzenia związane z przestępczością zorganizowaną. Kryminalni przejęli w dzielnicy ogromne ilości narkotyków o wartości ponad 1,5 mln zł, w tym przeszło 22 kilogramy mefedronu. W rejonie ul. Konwaliowej doszło nawet do akcji policyjnej z użyciem broni, która zakończyła się zatrzymaniem osób mających związek z rozbojem.
Dzielnica musiała zmierzyć się także z aktami agresji na tle narodowościowym, a także z pobiciami i napadami, jak ten na dostawcę jedzenia.
Innym, coraz bardziej powszechnym problemem, jest rosnąca plaga dzików, które regularnie niszczą mienie i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, podchodząc pod domy w poszukiwaniu jedzenia. Sytuacja ta stała się tak poważna, że Wspólnoty Mieszkaniowe muszą ponosić znaczne koszty napraw zniszczonego mienia.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców, Komisariat Policji Warszawa Białołęka i Urząd Dzielnicy zapraszają na debatę społeczno-ewaluacyjną, która odbędzie się 22 września 2025 roku o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Będzie to okazja do podsumowania działań służb z ostatniego roku, zdiagnozowania bieżących zagrożeń i zaplanowania dalszych działań zapobiegawczych.
Wydarzenie to ma na celu zacieśnienie współpracy i umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego dialogu z Policją i władzami dzielnicy. Spotkanie jest zaplanowane jako kluczowy element w procesie tworzenia bezpieczniejszej przestrzeni, w której każdy głos jest ważny.
Władze i służby wierzą, że tylko wspólne działania i otwarta komunikacja mogą skutecznie poprawić sytuację na Białołęce. Co z tego wyjdzie pokaże m.in. zaplanowana debata.