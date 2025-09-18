19°C
Białołęka chce walczyć o bezpieczeństwo mieszkańców. Na początek debata o narastających problemach

Publikacja: 18.09.2025 07:45

Na Białołęce zaplanowano dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu w dzielnicy

Na Białołęce zaplanowano dwa spotkania poświęcone bezpieczeństwu w dzielnicy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Białołęka zmaga się z problemami, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W odpowiedzi na liczne skargi władze dzielnicy i Policja zapraszają mieszkańców do dialogu i planują nowe inwestycje.

Rosnące obawy mieszkańców Białołęki nie są bezpodstawne. W ostatnich latach dzielnica zmaga się z wieloma wyzwaniami, od problemów społecznych po poważne incydenty kryminalne. Mieszkańcy czują się coraz bardziej niepewnie, a ich sygnały alarmowe stały się impulsem do działania dla władz samorządowych i służb porządkowych.

Problemy wynikające z koncentracji noclegowni

Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest koncentracja na Białołęce placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Problem nasilił się w latach 2020-2022. Mieszkańcy wprost mówią o uciążliwościach, na które narażeni są szczególnie w okolicach noclegowni przy ulicach Kupieckiej i Myśliborskiej. Rodzice alarmują o zaczepianiu dzieci i agresywnych zachowaniach ze strony osób bezdomnych.

Co więcej, częstym widokiem są koczowiska na klatkach schodowych i placach zabaw, a także zaśmiecanie i dewastowanie terenów zielonych, co w dużej mierze przyczynia się do obniżenia poczucia bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy.

Włamania, narkotyki i napady

Wielu mieszkańców boryka się również z zagrożeniami o charakterze kryminalnym. W grudniu 2024 roku wschodnia Białołęka stała się miejscem serii włamań, z których jedno, przy ulicy Wojdyńskiej, skończyło się napaścią na właściciela domu, który został zaatakowany gazem i młotkiem.

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano również poważne zdarzenia związane z przestępczością zorganizowaną. Kryminalni przejęli w dzielnicy ogromne ilości narkotyków o wartości ponad 1,5 mln zł, w tym przeszło 22 kilogramy mefedronu. W rejonie ul. Konwaliowej doszło nawet do akcji policyjnej z użyciem broni, która zakończyła się zatrzymaniem osób mających związek z rozbojem.

Dzielnica musiała zmierzyć się także z aktami agresji na tle narodowościowym, a także z pobiciami i napadami, jak ten na dostawcę jedzenia.

Dzikie zwierzęta i inne utrapienia

Innym, coraz bardziej powszechnym problemem, jest rosnąca plaga dzików, które regularnie niszczą mienie i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, podchodząc pod domy w poszukiwaniu jedzenia. Sytuacja ta stała się tak poważna, że Wspólnoty Mieszkaniowe muszą ponosić znaczne koszty napraw zniszczonego mienia.

Debata o bezpieczeństwie – dialog kluczem do sukcesu

W trosce o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców, Komisariat Policji Warszawa Białołęka i Urząd Dzielnicy zapraszają na debatę społeczno-ewaluacyjną, która odbędzie się 22 września 2025 roku o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Będzie to okazja do podsumowania działań służb z ostatniego roku, zdiagnozowania bieżących zagrożeń i zaplanowania dalszych działań zapobiegawczych.

Wydarzenie to ma na celu zacieśnienie współpracy i umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego dialogu z Policją i władzami dzielnicy. Spotkanie jest zaplanowane jako kluczowy element w procesie tworzenia bezpieczniejszej przestrzeni, w której każdy głos jest ważny.

Władze i służby wierzą, że tylko wspólne działania i otwarta komunikacja mogą skutecznie poprawić sytuację na Białołęce. Co z tego wyjdzie pokaże m.in. zaplanowana debata.

Źródło: zyciewarszawy.pl

