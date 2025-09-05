30°C
1015.4 hPa
Życie Warszawy

Atak na Ukraińców na warszawskiej Białołęce. Powodem narodowość

Publikacja: 05.09.2025 10:45

Sprawcy pobicia usłyszeli zarzuty

Sprawcy pobicia usłyszeli zarzuty

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Trzech mężczyzn pobiło i znieważyło obywateli Ukrainy na warszawskiej Białołęce. Do napaści doszło na tle narodowościowym. Dzięki szybkiej reakcji policji, wszyscy napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.

Do brutalnego zdarzenia doszło późnym wieczorem w rejonie jednego ze sklepów na Białołęce. Młodzi obywatele Ukrainy zostali zaczepieni przez grupę nieznanych im mężczyzn. Agresorzy wulgarnie wyzywali ich z powodu narodowości, a następnie trzech z nich pobiło pokrzywdzonych. Towarzysząca Ukraińcom kobieta wezwała policję i nagrała atak, co okazało się kluczowe dla dalszych działań służb.

Policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby

Policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby

Foto: Policja

Szybka interwencja i dochodzenie

Po zgłoszeniu, na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano policjantów z białołęckiej grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady przestępstwa, a jednemu z poszkodowanych, który odniósł obrażenia, udzielono pomocy medycznej. Patrolowcy zebrali informacje od świadków i sporządzili rysopisy napastników. Materiały te, wraz z zeznaniami złożonymi przez obywateli Ukrainy na komisariacie, zostały przekazane kryminalnym.

Kluczowe nagranie i zatrzymania

Kryminalni, wnikliwie analizując nagranie z telefonu komórkowego, szybko ustalili tożsamość sprawców. Dzięki temu, informacja o nich została przekazana wszystkim załogom patrolowym. Zaledwie kilka godzin później policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 41-letniego mężczyznę. Następnego dnia, operacyjni namierzyli i zatrzymali pozostałych dwóch napastników, w wieku 28 i 36 lat, w jednym z mieszkań na Białołęce. Co więcej, podczas przeszukania mieszkania 36-latka znaleziono mefedron.

Polecane
Celem kampanii jest budowanie świadomości i dobrych nawyków w komunikacji miejskiej
komunikacyjny savoir-vivre
Nauczą Warszawiaków kulturalniej jeździć autobusem?
Reklama
Reklama

Poważne zarzuty i policyjny dozór

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 41-latek odpowie za udział w pobiciu. Zarzuty dla 28-latka są znacznie poważniejsze – dotyczą pobicia, uszkodzenia ciała, znieważenia obcokrajowców ze względu na ich narodowość oraz kierowania gróźb karalnych wobec świadka. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. 36-latek odpowie za pobicie, znieważenie na tle narodowościowym oraz posiadanie narkotyków, a jego kara może być surowsza ze względu na popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy. Sąd objął 28-latka i 36-latka policyjnym dozorem, zakazując im zbliżania się do pokrzywdzonych oraz do pozostałych podejrzanych. Sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jednym z celów koncepcji przyjętej dla Łuku Siekierkowskiego jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego
planowanie

Nowa koncepcja dla Łuku Siekierkowskiego

Warszawiacy zyskali nowe narzędzie w walce z nieprawidłowym parkowaniem
parkowanie

Ruszyła niezależna platforma do walki z parkingowymi piratami

Biurowiec Saturn będzie kolejnym, który zostanie zburzony na potrzeby Modern Mokotów. Osiedle ma lic
inwestycje

Wyburzą jeden z symboli „Mordoru"? Deweloper już złożył wniosek

Trwają prace nad budową nowego centrum kultury dla Ursusa
Centrum Kultury

Inwestycja za 100 mln zł w Ursusie nabiera tempa

Office House już przyjął pierwszych najemców, docelowo będzie tu pracowało 3 tysiące osób
inwestycje

Milionowa transakcja. Office House w całości w rękach AFI

Nowy park linearny powstaje wzdłuż ul. Płaskowickiej, na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Nowoursyno
przestrzeń miejska

Gotowy jest nowy odcinek ursynowskiego parku nad obwodnicą

Służby oczyszczające wydobyły z dna Wisły m.in. rowery i hulajnogi
rzeka

Hulajnogi, meble i mnóstwo śmieci – służby sprzątają dno Wisły

Django – twarz kampanii "Adoptuj warszawiaka"
zwierzę warszawskie

Zapraszenie do udziału w akcji „Adoptuj warszawiaka"

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama