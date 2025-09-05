Atak na Ukraińców na warszawskiej Białołęce. Powodem narodowość

Trzech mężczyzn pobiło i znieważyło obywateli Ukrainy na warszawskiej Białołęce. Do napaści doszło na tle narodowościowym. Dzięki szybkiej reakcji policji, wszyscy napastnicy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty.



Do brutalnego zdarzenia doszło późnym wieczorem w rejonie jednego ze sklepów na Białołęce. Młodzi obywatele Ukrainy zostali zaczepieni przez grupę nieznanych im mężczyzn. Agresorzy wulgarnie wyzywali ich z powodu narodowości, a następnie trzech z nich pobiło pokrzywdzonych. Towarzysząca Ukraińcom kobieta wezwała policję i nagrała atak, co okazało się kluczowe dla dalszych działań służb.

Szybka interwencja i dochodzenie

Po zgłoszeniu, na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano policjantów z białołęckiej grupy dochodzeniowo-śledczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady przestępstwa, a jednemu z poszkodowanych, który odniósł obrażenia, udzielono pomocy medycznej. Patrolowcy zebrali informacje od świadków i sporządzili rysopisy napastników. Materiały te, wraz z zeznaniami złożonymi przez obywateli Ukrainy na komisariacie, zostały przekazane kryminalnym.

Kluczowe nagranie i zatrzymania

Kryminalni, wnikliwie analizując nagranie z telefonu komórkowego, szybko ustalili tożsamość sprawców. Dzięki temu, informacja o nich została przekazana wszystkim załogom patrolowym. Zaledwie kilka godzin później policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 41-letniego mężczyznę. Następnego dnia, operacyjni namierzyli i zatrzymali pozostałych dwóch napastników, w wieku 28 i 36 lat, w jednym z mieszkań na Białołęce. Co więcej, podczas przeszukania mieszkania 36-latka znaleziono mefedron.