Skupisko noclegowni na Białołęce. „Zaczepianie dzieci, koczowanie na klatkach”

Białołęka boryka się z problemem, wynikającym z koncentracji placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Mieszkańcy zgłaszają obawy, a radni interweniują u władz miasta, apelując o rozproszenie noclegowni i zwiększenie bezpieczeństwa.



Problem, który nasilił się w czasie pandemii, w latach 2020-2022, polega na tym, że na terenie Białołęki zlokalizowane zostały wszystkie trzy warszawskie noclegownie. Taka kumulacja, jak podkreślają radni, nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym najmłodszych. W odpowiedzi na liczne sygnały o niepokojących sytuacjach, Rada Dzielnicy podjęła konkretne działania, mające na celu rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Noclegownia przy ul. Kupieckiej - źródło uciążliwości

Największe problemy, według relacji radnych, generuje noclegownia przy ulicy Kupieckiej. W okresie jesienno-zimowym placówka działa praktycznie 24 godziny na dobę, łącząc funkcje noclegowni i ogrzewalni. Taki tryb pracy prowadzi do poważnych uciążliwości dla mieszkańców. Zgłaszane są liczne przypadki koczowania osób bezdomnych na pobliskich placach zabaw, a także na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych. Rodzice donoszą również o agresywnych zachowaniach i zaczepianiu dzieci oraz dorosłych, nie wspominając o problemie zaśmieconych skwerów i terenów zielonych.

Interwencje na ul. Myśliborskiej

Problemy dotyczą również innego ośrodka, co potwierdzają działania podjęte przy noclegowni na ul. Myśliborskiej. Osoby bezdomne koczują tam w najbliższym otoczeniu placówki. Administrujący terenem Zarząd Mienia podjął interwencję, mającą na celu zabezpieczenie terenu. W ramach tych działań zamontowano cztery kamery na budynku ochrony oraz kilkukrotnie sprzątano teren przed noclegownią. Wprowadzono również ograniczenia w dostępie do terenu dawnej Fabryki Domów – wyburzonego pustostanu przemysłowego. Radni potwierdzają także, że z sąsiednich terenów, w tym spod przedszkola, usuwane są na bieżąco koczowiska.

Działania Rady Dzielnicy

W odpowiedzi na te niepokojące sygnały Rada Dzielnicy Białołęka podjęła stanowisko, w którym wzywa do przeniesienia ogrzewalni z ul. Kupieckiej na ul. Kaczorową. Jak wskazuje radny Mateusz Senko, jest to technicznie możliwe i w znaczący sposób mogłoby ograniczyć uciążliwość. Radni przypominają również o zobowiązaniu dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych, który deklarował przeniesienie dwóch z trzech noclegowni z Białołęki, w miarę powstawania nowych obiektów w innych częściach miasta. Dodatkowo, aby poprawić bezpieczeństwo, podjęto kroki w celu zwiększenia patroli Policji i Straży Miejskiej w newralgicznych punktach oraz wyznaczono miejsce przy rondzie Kupiecka/Kaczorowa do instalacji monitoringu miejskiego, który ma pojawić się jeszcze w tym roku.