Życie Warszawy

Co drugi sprzedawca sprzedałby alkohol nieletnim. Ratusz nie ma pieniędzy na kontrole

Publikacja: 17.09.2025 07:35

Raport ujawnia zatrważające statystyki dotyczące skali problemu sprzedaży alkoholu nieletnim

Raport ujawnia zatrważające statystyki dotyczące skali problemu sprzedaży alkoholu nieletnim

Kacper Komaiszko
W cieniu dyskusji o nocnej prohibicji pozostaje temat sprzedaży alkoholu nieletnim. Niepokojące statystyki z audytu przeprowadzonego kilka lat temu na Pradze-Północ pokazują, że młodzież w Warszawie bez trudu może zakupić procentowe trunki. Pomimo alarmujących wniosków, samorząd nie zamierza kontynuować programu prewencyjnego, tłumacząc się brakiem środków finansowych.

Łatwość, z jaką młodzież może wejść w posiadanie alkoholu, to problem, który od lat dotyka polskie miasta. Wielokrotnie udowadniano, że pomimo restrykcyjnych przepisów, sprzedawcy nagminnie łamią prawo, nie weryfikując wieku swoich klientów.

Sytuacja ta skłoniła radnych w wielu samorządach do podjęcia działań. Na warszawskiej Pradze-Północ również podjęto próbę zwrócenia uwagi na tę palącą kwestię, lecz odpowiedź urzędu wywołała spore zaskoczenie, potwierdzając, że problem nadal jest aktualny, ale nie ma pieniędzy na jego rozwiązanie.

Interpelacja w trosce o młodzież

Sprawę nagłośniła radna Dzielnicy Praga-Północ, Wanda Grudzień, która złożyła interpelację do władz dzielnicy . W swoim piśmie radna zapytała, czy urząd prowadzi akcję „Tajemniczy klient”, której celem jest weryfikacja, czy sklepy przestrzegają prawa i nie sprzedają alkoholu niepełnoletnim. Jak podkreśliła, podobne programy są prowadzone w innych miastach i gminach. Radna Grudzień zwróciła się również z prośbą o przedstawienie wyników ostatniego audytu lub, w przypadku jego braku, o przeprowadzenie nowego.

Brak środków na kontrolę

Urząd Dzielnicy poinformował, że program „Tajemniczy klient” był faktycznie realizowany, jednak po raz ostatni w 2019 roku. Jednocześnie, w piśmie zaznaczono, że w bieżącym roku „nie posiada środków finansowych na jego przeprowadzenie”. Do odpowiedzi dołączono raport z ostatniego audytu, który stanowi dowód, jak bardzo program jest potrzebny.

Co drugi sprzedawca nie prosił o dowód?

Raport z 2019 roku, przygotowany przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, ujawnia zatrważające statystyki dotyczące skali problemu sprzedaży alkoholu nieletnim na Pradze-Północ. Badanie objęło 206 punktów sprzedaży i podawania alkoholu, a ostatecznie przeprowadzono je w 177 lokalizacjach. Audyt polegał na dwukrotnej próbie zakupu alkoholu przez przeszkolone osoby, których wygląd miał budzić wątpliwości co do wieku.

Wyniki audytu są alarmujące:

• W obu próbach 30 sprzedawców nie wyraziło żadnych wątpliwości co do wieku i nie poprosiło o dokument.

• Tylko 35 sprzedawców wykazało się należytą czujnością w obu próbach.

• Podczas pierwszego audytu 93 sprzedawców było chętnych do sprzedaży alkoholu, a tylko 70 wykazało czujność.

• W drugim audycie chęć sprzedaży wykazało 55 sprzedawców, a czujność 94.

• W raporcie zwrócono uwagę na strukturę płci. Kobiety częściej były sprzedawcami (116 w I audycie i 110 w II audycie) i częściej wykazywały brak czujności (61 i 46) niż mężczyźni.

Wnioski z interwencji

Raport udowadnia, że program „Tajemniczy klient” ma ogromny potencjał edukacyjny i prewencyjny. Pokazał to dodatkowy element badania, czyli interwencja „klienta z kolejki”. Po zwróceniu uwagi przez osobę trzecią, 35 sprzedawców, którzy wcześniej nie poprosili o dokument, zmieniło zdanie i zweryfikowało wiek kupującego.

Niestety, w 20 przypadkach sprzedawcy nadal chcieli sprzedać alkohol. Sprzedawcy, którzy nie wykazali czujności, otrzymali listy interwencyjne , natomiast ci, którzy odmówili sprzedaży alkoholu, dostali certyfikaty „Odpowiedzialnego sklepu/lokalu”.

