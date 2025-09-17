Co drugi sprzedawca sprzedałby alkohol nieletnim. Ratusz nie ma pieniędzy na kontrole

Raport ujawnia zatrważające statystyki dotyczące skali problemu sprzedaży alkoholu nieletnim
Łatwość, z jaką młodzież może wejść w posiadanie alkoholu, to problem, który od lat dotyka polskie miasta. Wielokrotnie udowadniano, że pomimo restrykcyjnych przepisów, sprzedawcy nagminnie łamią prawo, nie weryfikując wieku swoich klientów.
Sytuacja ta skłoniła radnych w wielu samorządach do podjęcia działań. Na warszawskiej Pradze-Północ również podjęto próbę zwrócenia uwagi na tę palącą kwestię, lecz odpowiedź urzędu wywołała spore zaskoczenie, potwierdzając, że problem nadal jest aktualny, ale nie ma pieniędzy na jego rozwiązanie.
Sprawę nagłośniła radna Dzielnicy Praga-Północ, Wanda Grudzień, która złożyła interpelację do władz dzielnicy . W swoim piśmie radna zapytała, czy urząd prowadzi akcję „Tajemniczy klient”, której celem jest weryfikacja, czy sklepy przestrzegają prawa i nie sprzedają alkoholu niepełnoletnim. Jak podkreśliła, podobne programy są prowadzone w innych miastach i gminach. Radna Grudzień zwróciła się również z prośbą o przedstawienie wyników ostatniego audytu lub, w przypadku jego braku, o przeprowadzenie nowego.
Urząd Dzielnicy poinformował, że program „Tajemniczy klient” był faktycznie realizowany, jednak po raz ostatni w 2019 roku. Jednocześnie, w piśmie zaznaczono, że w bieżącym roku „nie posiada środków finansowych na jego przeprowadzenie”. Do odpowiedzi dołączono raport z ostatniego audytu, który stanowi dowód, jak bardzo program jest potrzebny.
Raport z 2019 roku, przygotowany przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, ujawnia zatrważające statystyki dotyczące skali problemu sprzedaży alkoholu nieletnim na Pradze-Północ. Badanie objęło 206 punktów sprzedaży i podawania alkoholu, a ostatecznie przeprowadzono je w 177 lokalizacjach. Audyt polegał na dwukrotnej próbie zakupu alkoholu przez przeszkolone osoby, których wygląd miał budzić wątpliwości co do wieku.
• W obu próbach 30 sprzedawców nie wyraziło żadnych wątpliwości co do wieku i nie poprosiło o dokument.
• Tylko 35 sprzedawców wykazało się należytą czujnością w obu próbach.
• Podczas pierwszego audytu 93 sprzedawców było chętnych do sprzedaży alkoholu, a tylko 70 wykazało czujność.
• W drugim audycie chęć sprzedaży wykazało 55 sprzedawców, a czujność 94.
• W raporcie zwrócono uwagę na strukturę płci. Kobiety częściej były sprzedawcami (116 w I audycie i 110 w II audycie) i częściej wykazywały brak czujności (61 i 46) niż mężczyźni.
Raport udowadnia, że program „Tajemniczy klient” ma ogromny potencjał edukacyjny i prewencyjny. Pokazał to dodatkowy element badania, czyli interwencja „klienta z kolejki”. Po zwróceniu uwagi przez osobę trzecią, 35 sprzedawców, którzy wcześniej nie poprosili o dokument, zmieniło zdanie i zweryfikowało wiek kupującego.
Niestety, w 20 przypadkach sprzedawcy nadal chcieli sprzedać alkohol. Sprzedawcy, którzy nie wykazali czujności, otrzymali listy interwencyjne , natomiast ci, którzy odmówili sprzedaży alkoholu, dostali certyfikaty „Odpowiedzialnego sklepu/lokalu”.