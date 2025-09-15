Warszawa otrzymała znaczące wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na rozwój zielonej infrastruktury. Prawie 18,5 mln zł z programu FEnIKS 2021–2027 zostanie przeznaczone na tworzenie nowych parków i terenów rekreacyjnych, które mają poprawić jakość życia mieszkańców i zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatyczne.



W ramach Działania FENX.01.05, skoncentrowanego na ochronie przyrody, rozwoju zielonej infrastruktury i zwiększaniu odporności miasta na zmiany klimatyczne, podpisano trzy umowy o dofinansowanie. Dokumenty, opiewające łącznie na kwotę blisko 18,5 mln zł, sygnowali Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, oraz Robert Gajda, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Ceremonia odbyła się 15 września 2025 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje w wielu dzielnicach

Nowe projekty obejmą swoim zasięgiem tereny w różnych częściach stolicy, zapewniając mieszkańcom łatwy dostęp do odnowionych i nowo powstałych terenów zielonych. Inwestycje zaplanowano w wielu lokalizacjach, w tym na terenach nad Południową Obwodnicą Warszawy oraz przy kanałach i zbiornikach wodnych na Pradze-Południe. Beneficjentami będą również mieszkańcy Mokotowa i Pragi-Północ, gdzie powstanie kilka nowych parków. Dodatkowo, zielone modernizacje obejmą Fort Bema na Bemowie oraz wybrane obszary Żoliborza, Ursynowa i Ochoty.

Przyjazne naturze rozwiązania i rodzime gatunki

Tworzenie nowych przestrzeni zielonych odbywa się z myślą o harmonii z naturą. Kluczowym elementem inwestycji są nasadzenia, które będą obejmować wyłącznie rodzime gatunki roślin. Ma to na celu nie tylko poprawę estetyki przestrzeni publicznych, ale przede wszystkim zwiększenie bioróżnorodności, co stworzy warunki sprzyjające lokalnej faunie i florze. Projekty wpisują się również w działania mające na celu ochronę siedlisk i gatunków, dążąc do zapewnienia równowagi ekosystemów. Co więcej, aby miasto lepiej radziło sobie ze skutkami zmian klimatycznych, w nowych parkach powstaną ogrody deszczowe oraz systemy retencji wód opadowych.

Przestrzenie dla wszystkich mieszkańców

Nowo powstałe tereny zielone będą w pełni otwarte i dostępne dla każdego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób narażonych na wykluczenie. W wybranych lokalizacjach zaplanowano szereg udogodnień, które mają uczynić te miejsca przyjaznymi i funkcjonalnymi dla wszystkich grup społecznych. Z myślą o dzieciach i ich opiekunach powstaną między innymi ścieżki edukacyjne, nowoczesne place zabaw oraz fontanny posadzkowe. Z kolei, by ułatwić korzystanie z przestrzeni osobom starszym oraz z ograniczoną sprawnością ruchową, zainstalowane zostaną ławki i wytyczone zostaną stabilne, płaskie nawierzchnie ścieżek. Dzięki tym działaniom Warszawa zyska nie tylko bardziej zielone tereny, ale także miejsca, które aktywnie poprawią jakość życia mieszkańców i środowiska.