86 lat od sowieckiej agresji. Warszawa upamiętni 17 września. Będą utrudnienia i zmiany w komunikacji

Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczną się o godzinie 17:00.
Mieszkańcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, szczególnie w rejonie Muranowa i ul. Belwederskiej.
Centralne uroczystości, mające na celu upamiętnienie ofiar agresji sowieckiej, zaplanowano na godz. 17 pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, zlokalizowanym przy ulicy Muranowskiej. W tym samym miejscu, jeszcze przed oficjalnymi obchodami, odbędzie się zgromadzenie publiczne w godzinach 11:30-14:00. Należy pamiętać, że policja zabezpieczająca to wydarzenie może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu ul. Muranowskiej dla ruchu.
Ponadto, w godzinach 15-21 zapowiedziano kolejne zgromadzenie, tym razem przed Ambasadą Federacji Rosji przy ulicy Belwederskiej. W przypadku dużej liczby uczestników, funkcjonariusze policji mogą zdecydować o czasowym zamknięciu tej arterii.
W związku z uroczystościami i zgromadzeniami, kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami. Przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na całej długości ulicy Muranowskiej, po obu jej stronach. Dodatkowo, zakaz parkowania obejmie także fragmenty ulicy Bonifraterskiej (przed stadionem Polonii) oraz naprzeciwko kościoła bonifratrów.
Największe zmiany dotkną jednak ulicę Muranowską, która zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w godz. 14-22. Zaleca się kierowcom skorzystanie z wyznaczonych objazdów, które poprowadzą przez ulice: Dawidowskiego, Słomińskiego, Międzyparkową, a także Świętojerską i Andersa.
Utrudnienia w ruchu wpłyną również na trasy stołecznych autobusów. Linie 116 i 518 będą kursować zmienionymi trasami. Ominą one zamkniętą Muranowską, kierując się na objazdy ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową oraz Świętojerską i Andersa. Taki tryb kursowania obowiązywał będzie od godz. 14:00 do 22:00, a w razie wcześniejszego zamknięcia ulicy z powodu zgromadzenia – już od godziny 11:30.
Protest w 86. rocznicę sowieckiej agresji możliwy jest także pod ambasadą Rosji przy ulicy Belwederskiej
W przypadku zgromadzenia przed Ambasadą Federacji Rosji, ewentualne zamknięcie ulicy Belwederskiej wpłynie na trasy linii 116, 166, 180 i 503. W godzinach 15-21 autobusy te będą kierowane na objazdy "najbliższymi przejezdnymi ulicami", o czym pasażerowie zostaną poinformowani na bieżąco.
W związku z tymi zmianami, Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o zaplanowanie podróży z odpowiednim wyprzedzeniem i, w miarę możliwości, wybór alternatywnych środków transportu.