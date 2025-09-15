86 lat od sowieckiej agresji. Warszawa upamiętni 17 września. Będą utrudnienia i zmiany w komunikacji

17 września, w 86. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, Warszawa upamiętni ofiary tych tragicznych wydarzeń. Uroczystości, które odbędą się pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, będą wiązały się z poważnymi utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.



Mieszkańcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, szczególnie w rejonie Muranowa i ul. Belwederskiej.

Główne obchody i zgromadzenia publiczne

Centralne uroczystości, mające na celu upamiętnienie ofiar agresji sowieckiej, zaplanowano na godz. 17 pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, zlokalizowanym przy ulicy Muranowskiej. W tym samym miejscu, jeszcze przed oficjalnymi obchodami, odbędzie się zgromadzenie publiczne w godzinach 11:30-14:00. Należy pamiętać, że policja zabezpieczająca to wydarzenie może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu ul. Muranowskiej dla ruchu.

Ponadto, w godzinach 15-21 zapowiedziano kolejne zgromadzenie, tym razem przed Ambasadą Federacji Rosji przy ulicy Belwederskiej. W przypadku dużej liczby uczestników, funkcjonariusze policji mogą zdecydować o czasowym zamknięciu tej arterii.

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z uroczystościami i zgromadzeniami, kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami. Przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na całej długości ulicy Muranowskiej, po obu jej stronach. Dodatkowo, zakaz parkowania obejmie także fragmenty ulicy Bonifraterskiej (przed stadionem Polonii) oraz naprzeciwko kościoła bonifratrów.