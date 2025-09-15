20.7°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

86 lat od sowieckiej agresji. Warszawa upamiętni 17 września. Będą utrudnienia i zmiany w komunikacji

Publikacja: 15.09.2025 13:30

Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczną się o godzinie 17:00.

Uroczystości pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie rozpoczną się o godzinie 17:00.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
17 września, w 86. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, Warszawa upamiętni ofiary tych tragicznych wydarzeń. Uroczystości, które odbędą się pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, będą wiązały się z poważnymi utrudnieniami dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Mieszkańcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, szczególnie w rejonie Muranowa i ul. Belwederskiej.

Główne obchody i zgromadzenia publiczne

Centralne uroczystości, mające na celu upamiętnienie ofiar agresji sowieckiej, zaplanowano na godz. 17 pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, zlokalizowanym przy ulicy Muranowskiej. W tym samym miejscu, jeszcze przed oficjalnymi obchodami, odbędzie się zgromadzenie publiczne w godzinach 11:30-14:00. Należy pamiętać, że policja zabezpieczająca to wydarzenie może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu ul. Muranowskiej dla ruchu.

Ponadto, w godzinach 15-21 zapowiedziano kolejne zgromadzenie, tym razem przed Ambasadą Federacji Rosji przy ulicy Belwederskiej. W przypadku dużej liczby uczestników, funkcjonariusze policji mogą zdecydować o czasowym zamknięciu tej arterii.

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z uroczystościami i zgromadzeniami, kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami. Przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na całej długości ulicy Muranowskiej, po obu jej stronach. Dodatkowo, zakaz parkowania obejmie także fragmenty ulicy Bonifraterskiej (przed stadionem Polonii) oraz naprzeciwko kościoła bonifratrów.

Reklama
Reklama

Największe zmiany dotkną jednak ulicę Muranowską, która zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w godz. 14-22. Zaleca się kierowcom skorzystanie z wyznaczonych objazdów, które poprowadzą przez ulice: Dawidowskiego, Słomińskiego, Międzyparkową, a także Świętojerską i Andersa.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Utrudnienia w ruchu wpłyną również na trasy stołecznych autobusów. Linie 116 i 518 będą kursować zmienionymi trasami. Ominą one zamkniętą Muranowską, kierując się na objazdy ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową oraz Świętojerską i Andersa. Taki tryb kursowania obowiązywał będzie od godz. 14:00 do 22:00, a w razie wcześniejszego zamknięcia ulicy z powodu zgromadzenia – już od godziny 11:30.

Protest w 86. rocznicę sowieckiej agresji możliwy jest także pod ambasadą Rosji przy ulicy Belweders

Protest w 86. rocznicę sowieckiej agresji możliwy jest także pod ambasadą Rosji przy ulicy Belwederskiej

Foto: Fotorzepa

W przypadku zgromadzenia przed Ambasadą Federacji Rosji, ewentualne zamknięcie ulicy Belwederskiej wpłynie na trasy linii 116, 166, 180 i 503. W godzinach 15-21 autobusy te będą kierowane na objazdy "najbliższymi przejezdnymi ulicami", o czym pasażerowie zostaną poinformowani na bieżąco.

W związku z tymi zmianami, Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o zaplanowanie podróży z odpowiednim wyprzedzeniem i, w miarę możliwości, wybór alternatywnych środków transportu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
bezpieczeństwo

Syreny alarmowe w Warszawie. To testy systemu, nie ma powodu do paniki

Zatrzymani obcokrajowcy zostali umieszczeni w areszcie śledczym
bezpieczeństwo

Poszukiwani przez Interpol zatrzymani na Lotnisku Chopina

Aby sprzedać budowane przez siebie mieszkania, deweloperzy przygotowali całe systemy rabatów, udogod
rynek nieruchomości

Jawne ceny mieszkań w Warszawie. W których dzielnicach zapłacimy najwięcej?

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim
rzeki warszawy

Potok Bielański wysycha i tonie w śmieciach. Apel mieszkańców o ratunek

Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka

Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

Samica Pelagia pozstaje w dobrej kondycji mimo swych 40 lat
zwierzę warszawskie

Zoo w Warszawie zaprasza na urodzinową imprezę Pelagii

Cykl Running Europe Tour rozpocznie 17. edycja Biegnij Warszawo
sport masowy

Running Europe Tour. Biegnij Warszawo łączy się z Maltą i Sycylią

Dla wielu mieszkańców butelka napełniona w osiedlowej studni stała się codziennym rytuałem
infrastruktura krytyczna

Ujęcia wody oligoceńskiej potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama