W związku z koncertami światowych gwiazd - OneRepublic i Flo Ridy - w łódzkiej Atlas Arenie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) po raz kolejny uruchamia specjalne pociągi koncertowe, które ułatwią powrót do Warszawy. Dodatkowe kursy zaplanowano na 4 i 8 października, a bilety już są w sprzedaży.



Specjalne pociągi, oznaczone jako ŁKA Sprinter Koncertowy, odjadą ze stacji Łódź Kaliska po godzinie 23:00, co pozwoli uczestnikom wydarzeń na spokojne dotarcie na peron. Skład zostanie podstawiony około 50 minut przed odjazdem, dając pasażerom czas na zajęcie miejsc.

Tylko wybrane przystanki

Trasa pociągów została zaplanowana tak, aby skrócić czas podróży. Pociągi będą zatrzymywać się tylko na wybranych stacjach: Łódź Widzew, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia.

Bilety i rezerwacja miejsc

Bilety na Koncertowe pociągi ŁKA są już w sprzedaży. Pasażerowie mają możliwość bezpłatnej rezerwacji miejsc, co jest dużym udogodnieniem, zwłaszcza po emocjonującym wieczorze.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie dodatkowymi kursami, warto pospieszyć się z zakupem. Szczegółowe informacje oraz rozkład jazdy są dostępne na stronie przewoźnika: lka.lodzkie.pl.