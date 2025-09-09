23.6°C
Życie Warszawy

Japonia poznaje historię walczącej Warszawy. Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów” podbija Kraj Kwitnącej Wiśni

Publikacja: 09.09.2025 11:15

Jokohama, podobnie jak Warszawa, odrodziła się „niczym feniks z popiołów”

Foto: Muzeum Powstania Warszawskiego

Kacper Komaiszko
Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów”, przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, kontynuuje swoją podróż po Japonii. 5 września 2025 roku ekspozycja została zaprezentowana w Jokohamie, dając japońskiej publiczności możliwość poznania historii walczącej Warszawy z 1944 roku.

Muzeum Powstania Warszawskiego Warszawa zabrało Japończyków w wyjątkową podróż w czasie. Wystawa, która gości obecnie w Kanagawa Plaza for Global Citizenship, to nie tylko prezentacja eksponatów. W ramach ekspozycji publiczność może również obejrzeć film „Powstanie Warszawskie” w reżyserii Jana Komasy.

Sukces wystawy na japońskiej ziemi

Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów” cieszy się dużym zainteresowaniem od samego początku swojej podróży po Japonii, która rozpoczęła się w 2023 roku. Dotychczas poznało ją już ponad 15 tys. osób, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na wiedzę o polskiej historii. Jokohama jest już szóstym miastem na trasie wystawy, która wcześniej gościła w Hiroszimie, Osace, Sapporo, Tsurudze i Tokio.

Warszawską wystawę w Japonii zobaczyło już ponad 15 tysięcy osób

Foto: Muzeum Powstania Warszawskiego

Przesłanie feniksa

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Michihiro Wakisaka z Prefektury Kanagawa oraz Tomasz Gwozdowski – zastępca Ambasadora RP w Tokio. Wystawa ma wyjątkowe przesłanie, które trafia do serc mieszkańców Jokohamy. Jak podkreślił dyrektor Ołdakowski: „To doniosłe wydarzenie pozwala wierzyć, że pamięć o Powstańcach nie zginie wraz z odejściem ostatniego z nich, a serce miasta skazanego przez wielu na zagładę, nie przestanie bić.”

Dyrektor Muzeum wskazał na symboliczne powiązania między Warszawą a Jokohamą. Jokohama, podobnie jak Warszawa, odrodziła się „niczym feniks z popiołów”. Miasto dwukrotnie w ubiegłym wieku zostało niemal całkowicie zniszczone - najpierw w 1923 roku w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi, a następnie w 1945 roku w wyniku bombardowań. Mimo tych dramatycznych okoliczności, dzięki wysiłkom mieszkańców, Jokohama została w pełni odbudowana.

Tomasz Gwozdowski, zastępca Ambasadora RP w Tokio, wyraził nadzieję, że wystawa pomoże w budowaniu lepszego zrozumienia między Polakami a Japończykami. „Wierzę, że poprzez tę ekspozycję my wszyscy, Japończycy i Polacy, będziemy mieli możliwość lepiej poznać i zrozumieć naszą przeszłość – i wykorzystać zdobyte doświadczenia do budowy wspólnej przyszłości” – powiedział.

Michihiro Wakisaka, dyrektor ds. strategii globalnej prefektury Kanagawa, podkreślił rolę wystawy w promowaniu pokoju. „Pragnienie pokoju jest powszechne w całym świecie. Dzisiaj dowiadujemy się o cierpieniach, jakie znosili Polacy, o których nie wolno zapomnieć, oraz o historii ich wytrwałości w odbudowie nowoczesnego miasta po tych trudnościach” – skomentował.

Jokohama jest już szóstym miastem na trasie wystawy

Foto: Muzeum Powstania Warszawskiego

Praktyczne informacje o wystawie

Ekspozycję „Warszawa. Feniks z popiołów” japońscy widzowie mogą zwiedzać do 4 listopada 2025 roku. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Dla wszystkich zainteresowanych to doskonała okazja, aby pogłębić swoją wiedzę o historii Powstania Warszawskiego.

