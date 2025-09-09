Japonia poznaje historię walczącej Warszawy. Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów” podbija Kraj Kwitnącej Wiśni

Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów”, przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego, kontynuuje swoją podróż po Japonii. 5 września 2025 roku ekspozycja została zaprezentowana w Jokohamie, dając japońskiej publiczności możliwość poznania historii walczącej Warszawy z 1944 roku.



Muzeum Powstania Warszawskiego Warszawa zabrało Japończyków w wyjątkową podróż w czasie. Wystawa, która gości obecnie w Kanagawa Plaza for Global Citizenship, to nie tylko prezentacja eksponatów. W ramach ekspozycji publiczność może również obejrzeć film „Powstanie Warszawskie” w reżyserii Jana Komasy.

Sukces wystawy na japońskiej ziemi

Wystawa „Warszawa. Feniks z popiołów” cieszy się dużym zainteresowaniem od samego początku swojej podróży po Japonii, która rozpoczęła się w 2023 roku. Dotychczas poznało ją już ponad 15 tys. osób, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na wiedzę o polskiej historii. Jokohama jest już szóstym miastem na trasie wystawy, która wcześniej gościła w Hiroszimie, Osace, Sapporo, Tsurudze i Tokio.

Warszawską wystawę w Japonii zobaczyło już ponad 15 tysięcy osób Foto: Muzeum Powstania Warszawskiego

Przesłanie feniksa

W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in. Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Michihiro Wakisaka z Prefektury Kanagawa oraz Tomasz Gwozdowski – zastępca Ambasadora RP w Tokio. Wystawa ma wyjątkowe przesłanie, które trafia do serc mieszkańców Jokohamy. Jak podkreślił dyrektor Ołdakowski: „To doniosłe wydarzenie pozwala wierzyć, że pamięć o Powstańcach nie zginie wraz z odejściem ostatniego z nich, a serce miasta skazanego przez wielu na zagładę, nie przestanie bić.”

Dyrektor Muzeum wskazał na symboliczne powiązania między Warszawą a Jokohamą. Jokohama, podobnie jak Warszawa, odrodziła się „niczym feniks z popiołów”. Miasto dwukrotnie w ubiegłym wieku zostało niemal całkowicie zniszczone - najpierw w 1923 roku w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi, a następnie w 1945 roku w wyniku bombardowań. Mimo tych dramatycznych okoliczności, dzięki wysiłkom mieszkańców, Jokohama została w pełni odbudowana.