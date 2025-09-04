Ursynów świętuje miłość! Rozpoczęły się zapisy na Jubileusz Par 2025

Ursynowski Jubileusz Par, czyli wyjątkowe święto wieloletniej miłości, wraca na dzielnicowe salony. Trwają już zapisy na dziewiątą edycję uroczystości, która uhonoruje małżeństwa z ponad 40-letnim stażem. To idealna okazja, by docenić trwałość i wzajemne wsparcie.



Ta cykliczna uroczystość na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń na Ursynowie. Wydarzenie to hołd dla par, które od wielu dekad tworzą fundamenty dzielnicowej społeczności. Pozytywny odbiór pierwszej edycji, zorganizowanej z okazji 40-lecia Ursynowa, sprawił, że władze dzielnicy postanowiły uczynić z tego wzruszającą, coroczną tradycję.

Ursynowski Jubileusz Par. Dla kogo i jak się zapisać?

Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, jest skierowana do par, które w 2025 roku obchodzą jubileusz 40-lecia (rubinowe gody), 45-lecia (szafirowe gody), 50-lecia (złote gody) oraz starsze rocznice zawarcia związku małżeńskiego.

Uroczystość odbędzie się 23 listopada 2025 roku w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Gandhi 9. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2025 roku. Pary zainteresowane wzięciem udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu mogą zgłaszać się mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 443 75 03. Należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzruszająca historia pisana na nowo co roku

Ursynowski Jubileusz Par to nie tylko oficjalna gala, ale przede wszystkim wzruszająca opowieść o trwałości i miłości. Z roku na rok impreza bije rekordy, a łączny staż małżeński wszystkich par jest coraz bardziej imponujący.