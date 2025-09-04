18.1°C
Życie Warszawy

Ursynów świętuje miłość! Rozpoczęły się zapisy na Jubileusz Par 2025

Publikacja: 04.09.2025 08:05

Trwają już zapisy na dziewiątą edycję uroczystości

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Ursynowski Jubileusz Par, czyli wyjątkowe święto wieloletniej miłości, wraca na dzielnicowe salony. Trwają już zapisy na dziewiątą edycję uroczystości, która uhonoruje małżeństwa z ponad 40-letnim stażem. To idealna okazja, by docenić trwałość i wzajemne wsparcie.

Ta cykliczna uroczystość na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń na Ursynowie. Wydarzenie to hołd dla par, które od wielu dekad tworzą fundamenty dzielnicowej społeczności. Pozytywny odbiór pierwszej edycji, zorganizowanej z okazji 40-lecia Ursynowa, sprawił, że władze dzielnicy postanowiły uczynić z tego wzruszającą, coroczną tradycję.

Ursynowski Jubileusz Par. Dla kogo i jak się zapisać?

Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, jest skierowana do par, które w 2025 roku obchodzą jubileusz 40-lecia (rubinowe gody), 45-lecia (szafirowe gody), 50-lecia (złote gody) oraz starsze rocznice zawarcia związku małżeńskiego.

Uroczystość odbędzie się 23 listopada 2025 roku w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Gandhi 9. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2025 roku. Pary zainteresowane wzięciem udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu mogą zgłaszać się mailowo pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 443 75 03. Należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzruszająca historia pisana na nowo co roku

Ursynowski Jubileusz Par to nie tylko oficjalna gala, ale przede wszystkim wzruszająca opowieść o trwałości i miłości. Z roku na rok impreza bije rekordy, a łączny staż małżeński wszystkich par jest coraz bardziej imponujący.

Relacje z poprzednich lat dostarczają wielu emocji. W 2023 roku, na przykład, rekordziści świętowali 69. rocznicę ślubu, a łączny staż wszystkich par wyniósł oszałamiające 6814 lat. Uroczystość uświetnił wówczas koncert Jacka Wójcickiego z przebojami z programu "Tych lat nie odda nikt". Rok wcześniej, w 2022 roku, burmistrz Ursynowa gratulował parom z okazji 45-lecia dzielnicy, a rekordziści mieli za sobą 68 lat wspólnego życia. Pamiątkowym upominkiem i koncertem zespołu Dwa Plus Jeden nagrodzono wówczas ponad 150 par. Imponujące liczby i wzruszające historie towarzyszyły również edycji z 2024 roku, kiedy ponad 90 par legitymowało się łącznym stażem wynoszącym aż 4620 lat.

Czego można się spodziewać w tym roku?

Nadchodząca edycja z pewnością będzie kontynuacją tej pięknej tradycji. Uczestnicy mogą spodziewać się uroczystej oprawy, gratulacji od władz dzielnicy oraz pamiątkowych upominków. Stałym elementem uroczystości jest także występ artystyczny, który dostarcza niezapomnianych wrażeń i pozwala przenieść się w czasie do lat młodości. To doskonała okazja do spotkania się z innymi parami, wymiany doświadczeń i wspólnego świętowania w podniosłej, a jednocześnie rodzinnej atmosferze.

