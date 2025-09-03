Ruszyło głosowanie w konkursie Perełki Warszawy 2025

Rozpoczęło się głosowanie na najciekawszą trasę spacerową w plebiscycie Perełki Warszawy 2025. Wyłoniono finałowe propozycje tras, które pokazują mniej znane, ale wyjątkowe oblicza stolicy.



Perełki Warszawy to konkurs Stołecznego Biura Turystyki, który promuje lokalne inicjatywy i zachęca do spojrzenia na stolicę z innej perspektywy.

Nominacje w konkursie Perełki Warszawy 2025

Zgłoszone trasy prowadzą przez miejsca, które często omijane są przez turystów, a nawet mieszkańców – podwórka z duszą, zapomniane parki, modernistyczne osiedla, ścieżki nad Wisłą czy artystyczne zaułki. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano najciekawsze propozycje, które teraz walczą o głosy w finale.

Każdy może oddać jeden głos na wybraną trasę. Głosowanie odbywa się online – wystarczy wejść na stronę www.go2warsaw.pl/konkurs-perelki-warszawy-2025, zapoznać się z opisami tras, wybrać ulubioną i potwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.

Promocja zwycięskich tras w konkursie Perełki Warszawy 2025

Każdy z finalistów otrzyma atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Warszawską Organizację Turystyczną, a trzy trasy z największą liczbą głosów zostaną szczególnie wyróżnione. Zostaną profesjonalnie sfilmowane i będą promowane przez miasto w oficjalnych kanałach komunikacyjnych – na stronie miasta, w mediach społecznościowych, a być może także w kampaniach turystycznych. To ogromna szansa na pokazanie swojej wizji Warszawy szerokiej publiczności.