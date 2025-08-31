86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Gdzie odbędą się obchody?

Choć główne obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w Gdańsku i na Westerplatte, uroczystości przygotowały też warszawskie dzielnice.



W Warszawie o uroczystościach zorganizowanych z okazji 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej informuje sześć spośród 18 dzielnic. Obchody będą trwały przez cały dzień. Najwcześniej zaczną się w Rembertowie, najpóźniej – na Ursynowie.



Obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Bielanach, Bemowie i w Ursusie

Na Bemowie w poniedziałek, 1 września, o godz. 12 odbędzie się uroczystość przy pomniku poświęconym Bohaterskim Obrońcom Przedpola Warszawy na skwerze mjr. Jacka Decowskiego, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.

Z kolei w Ursusie uroczyste obchody rozpoczną się na cmentarzu przy ul. Rakuszanki. Tam na godz. 16.30 zaplanowano złożenie wiązanki kwiatowej. O godz. 17 przy ul. Cierlickiej odbędą się obchody przy pomniku Pamięci Bohaterów Mieszkańców Ursusa i okolic, poległych w walce z najeźdźcą hitlerowskim w latach 1939–1945. Z kolei o godz. 18 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34.

Z kolei na Bielanach o godz. 14:30 odbędzie się Msza Św. w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie przy ul. Wólczyńskiej 64, a o godz. 15:30 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.