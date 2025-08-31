86. rocznica wybuchu II wojny światowej. Gdzie odbędą się obchody?

Na Ursynowie uroczystości odbędą się na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Szumiąca 5) oraz pobliskiego cmentarza
W Warszawie o uroczystościach zorganizowanych z okazji 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej informuje sześć spośród 18 dzielnic. Obchody będą trwały przez cały dzień. Najwcześniej zaczną się w Rembertowie, najpóźniej – na Ursynowie.
Na Bemowie w poniedziałek, 1 września, o godz. 12 odbędzie się uroczystość przy pomniku poświęconym Bohaterskim Obrońcom Przedpola Warszawy na skwerze mjr. Jacka Decowskiego, przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.
Z kolei w Ursusie uroczyste obchody rozpoczną się na cmentarzu przy ul. Rakuszanki. Tam na godz. 16.30 zaplanowano złożenie wiązanki kwiatowej. O godz. 17 przy ul. Cierlickiej odbędą się obchody przy pomniku Pamięci Bohaterów Mieszkańców Ursusa i okolic, poległych w walce z najeźdźcą hitlerowskim w latach 1939–1945. Z kolei o godz. 18 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34.
Z kolei na Bielanach o godz. 14:30 odbędzie się Msza Św. w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie przy ul. Wólczyńskiej 64, a o godz. 15:30 – uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim.
„W dniu 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej zapraszamy na Cmentarz Wawrzyszewski, aby oddać hołd żołnierzom 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, którzy polegli w walkach toczonych we wrześniu 1939 r. na obszarze dzisiejszej Huty i Młocin” – zachęca Urząd Dzielnicy Bielany.
Na Ursynowie uroczystości odbędą się na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Szumiąca 5) oraz pobliskiego cmentarza. O godz. 18 rozpocznie się tam msza św. w intencji Ojczyzny i poległych w II wojnie światowej, o godz. 18.45 – uformowanie kolumny przed kościołem i przejście ulicą Łagiewnicką na pobliski cmentarz (w rejon kwater żołnierskich), w godz. 19:00 – 19:10 nastąpi złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i modlitwa przy głazie pamięci, na godz. 19.10 przewidziano wystąpienie reprezentanta władz Ursynowa, a potem rozpocznie się okolicznościowy program artystyczny „Kiedy przyjdą podpalić dom...” w wykonaniu: Emilii Krakowskiej, Marcina Maroszka i Marcina Lemiszewskiego.
Złożenie kwiatów zaplanowano także na Targówku. Uroczystość odbędzie się o godz. 11, przy kamieniu upamiętniającym uczestniczki i uczestników walk o wolność i niepodległość. przed Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. L. Kondratowicza 20).
Mieszkańcy Rembertowa o godz. 9 będą mogli wybrać się na Mszę św. w kościele pw. św. o. Rafała Kalinowskiego. Na godz. 9:45 zaplanowano złożenie kwiatów pod tablicą na frontonie kościoła, a na godz. 12:30 – złożenie kwiatów przy pomniku Pamięci Kilkudziesięciu Ofiar Egzekucji Niemieckich dokonywanych w lasach Kawęczyna w latach 1939-1944.