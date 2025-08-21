Budżet miasta po raz kolejny wzbogacił się dzięki sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”.



Tym razem wprowadzone na Towarową Giełdę Energii certyfikaty o łącznej wartości 221,547 toe (ton oleju ekwiwalentnego) przyniosły miastu kwotę 680 tysięcy złotych.

Czym są „białe certyfikaty”?

„Białe certyfikaty” to specjalne świadectwa, które przyznawane są za realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. W Warszawie obejmują one m.in. termomodernizację budynków, modernizację i wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę źródeł ciepła oraz wdrożenie zaawansowanego Systemu Zarządzania Energią, który funkcjonuje już w 97 miejskich obiektach.

Korzyści z takich działań są wielowymiarowe. Po pierwsze, inwestycje te pozwalają na realne oszczędności energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i ciepło, a tym samym zmniejszenie kosztów utrzymania miejskich budynków. Po drugie, środki pozyskane ze sprzedaży „Białych certyfikatów” trafiają do jednostek miejskich, umożliwiając finansowanie kolejnych przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną w stolicy.

„Białe certyfikaty” a ochrona środowiska

Najważniejszym wymiarem działalności miasta jest jednak ochrona środowiska. Mniejsze zużycie energii wiąże się z redukcją emisji dwutlenku węgla, co jest konkretnym wkładem Warszawy w walce ze zmianami klimatycznymi.