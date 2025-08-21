Białe certyfikaty są instrumentem wsparcia dla działań poprawiających efektywność energetyczną.
Tym razem wprowadzone na Towarową Giełdę Energii certyfikaty o łącznej wartości 221,547 toe (ton oleju ekwiwalentnego) przyniosły miastu kwotę 680 tysięcy złotych.
„Białe certyfikaty” to specjalne świadectwa, które przyznawane są za realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. W Warszawie obejmują one m.in. termomodernizację budynków, modernizację i wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę źródeł ciepła oraz wdrożenie zaawansowanego Systemu Zarządzania Energią, który funkcjonuje już w 97 miejskich obiektach.
Korzyści z takich działań są wielowymiarowe. Po pierwsze, inwestycje te pozwalają na realne oszczędności energii, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i ciepło, a tym samym zmniejszenie kosztów utrzymania miejskich budynków. Po drugie, środki pozyskane ze sprzedaży „Białych certyfikatów” trafiają do jednostek miejskich, umożliwiając finansowanie kolejnych przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną w stolicy.
Najważniejszym wymiarem działalności miasta jest jednak ochrona środowiska. Mniejsze zużycie energii wiąże się z redukcją emisji dwutlenku węgla, co jest konkretnym wkładem Warszawy w walce ze zmianami klimatycznymi.