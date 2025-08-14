31.4°C
Życie Warszawy

Regulamin defilady. Chcesz obejrzeć pokaz wojskowy w Warszawie? Tych rzeczy nie zabieraj ze sobą

Publikacja: 14.08.2025 13:30

Defilada rozpocznie się w piątek o godzinie 12

Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Kacper Komaiszko
W piątek, 15 sierpnia Warszawa świętuje Dzień Wojska Polskiego. Tłumy mieszkańców i turystów zgromadzą się na Wisłostradzie, by zobaczyć uroczystą defiladę. Z myślą o uczestnikach Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało regulamin, z którym warto się zapoznać, by uniknąć problemów.

Organizator, którym jest Ministerstwo Obrony Narodowej, przypomina, że każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Wejście na teren wydarzenia oznacza jego pełną akceptację. Kluczową zasadą jest dbanie o bezpieczeństwo – uczestnicy muszą zachowywać się w sposób, który nie zagraża innym i bezwzględnie stosować się do poleceń służb odpowiedzialnych za porządek, w tym Policji, Służby Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Miejskiej. Warto pamiętać, że organizator ma prawo odmówić wstępu osobom, które mogą zakłócić przebieg uroczystości.

Surowo zabronione jest wnoszenie i używanie transparentów z wulgarnymi, rasistowskimi, antysemickimi czy obraźliwymi treściami.

Lista zakazanych przedmiotów. Rower i hulajnoga zostają w domu

Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo, regulamin zabrania wnoszenia szeregu przedmiotów. Dotyczy to między innymi środków transportu osobistego, takich jak rowery oraz hulajnogi (elektryczne i zwykłe). Nie można wnosić także sprzętu, który mógłby zagłuszać systemy nagłośnieniowe, a więc tub nagłośnieniowych, głośników, wuwuzeli i gwizdków.

Podobnie, ze względu na bezpieczeństwo, na teren uroczystości nie można wnosić broni, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych ani substancji żrących i toksycznych. Zakaz obejmuje też inne wyposażenie, które nie jest elementem oficjalnej infrastruktury, takie jak drabiny, podesty czy maszty. Osoby chcące filmować defiladę powinny pamiętać, że używanie dronów jest możliwe wyłącznie za zgodą organizatora.

Uważaj na to, co mówisz i wnosisz

Regulamin dotyczy nie tylko przedmiotów, ale i zachowania uczestników. Surowo zabronione jest wnoszenie i używanie transparentów z wulgarnymi, rasistowskimi, antysemickimi czy obraźliwymi treściami. Służby organizatora mają prawo do weryfikacji zarówno treści, jak i szaty graficznej transparentów.

Zakazane jest również używanie wulgarnych słów i haseł o podobnym nacechowaniu. Podczas uroczystości obowiązuje także całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Aby uniknąć zagrożenia, nie wolno wchodzić na wyłączone przez służby obszary, tarasować ciągów komunikacyjnych (np. siadając na schodach) ani wchodzić na elementy infrastruktury, takie jak dachy, mury czy pomniki.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla sprawnego i bezpiecznego przebiegu obchodów, pozwalając wszystkim w pełni cieszyć się uroczystością.

