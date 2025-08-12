Sztuczna inteligencja w biznesie. Szkolenie na Pradze-Południe

Jak podkreślają urzędnicy, sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób prowadzenia biznesu, ale wielu przedsiębiorców nadal zadaje sobie pytanie, od czego zacząć i czy to na pewno rozwiązanie dla nich.
To spotkanie odczaruje skomplikowany świat AI i pokaże, jak w praktyczny sposób podejść do transformacji cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie realne korzyści sztuczna inteligencja może przynieść ich firmie, bez względu na jej wielkość czy branżę.
Spotkanie jest stworzone z myślą o przedsiębiorcach i kadrze zarządzającej, a w szczególności dla przedsiębiorców i właścicieli stołecznych firm, menedżerów i liderów zespołów, którzy chcą zrozumieć realny potencjał AI. Osób odpowiedzialnych za rozwój, innowacje i strategię w swoich organizacjach. Wszystkich, którzy chcą świadomie podejmować decyzje technologiczne i zyskać przewagę na rynku.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa i jaką rolę odgrywa w niej sztuczna inteligencja. Będą potrafili szybko ocenić, czy ich firma jest gotowa na wdrożenie rozwiązań opartych o AI, a także poznają praktyczne i często darmowe narzędzia AI, które możesz zastosować w marketingu, sprzedaży i organizacji pracy niemal od zaraz.
Nauczą się też, jak zaplanować pierwsze kroki wdrożenia AI, by uniknąć kosztownych błędów i maksymalizować zwrot z inwestycji. Zdobędą również wiedzę, która pozwoli im świadomie rozmawiać z dostawcami technologii i podejmować lepsze decyzje biznesowe.
Szkolenie odbędzie się 12 sierpnia w godz. 10.00 – 14.00 w DBFO przy ul. Grochowskiej 262.
Spotkanie poprowadzi Michał Domański – założyciel firmy Bielik Consulting, ekspert w dziedzinie edukacji technologicznej i praktycznego wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.
Doświadczony trener i doradca w spółkach działających w środowisku nowych technologiach, jednostek samorządu terytorialnego, oraz firm operujących w branżach regulowanych.Prelegent na konferencjach branżowych, takich jak AI Summit Polska, czy Data on Campus.
W Warszawie o sztucznej inteligencji w biznesie można dowiedzieć się więcej podczas branżowych wydarzeń. Jednym z nich jest coroczne wydarzenie Business Process Management Day na Politechnice Warszawskiej.
Celem wydarzenia jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem procesowym, zwłaszcza wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej. Dużą wagę na konferencjach przykłada się właśnie do AI. Konferencja ma m.in. za zadanie wskazać perspektywy rozwoju oraz zidentyfikować pojawiające się szanse i zagrożenia w tym obszarze. Ważnym aspektem jest prezentacja metod i zasad implementacji zarządzania procesowego, które sprzyjają integracji środowiska procesowego i transferowi nowych rozwiązań do praktyki biznesowej, akademickiej i administracyjnej.
Innym wydarzeniem jest DATA & AI WARSAW TECH SUMMIT 2025, dwudniowa konferencja poświęcona zastosowaniom AI i big data w biznesie, obejmująca praktyczne ścieżki tematyczne, warsztaty i dyskusje z profesjonalistami. Program wydarzenia obejmuje między innymi tematy związane z Generative AI, Data Engineering oraz strategią AI.
Kolejną istotną konferencją jest „Data & AI - nowa era analityki w biznesie”. Wydarzenie to jest skierowane do liderów CxO oraz menedżerów zespołów technologicznych. Prelekcje, studia przypadków oraz sesje networkingowe skupiają się na budowaniu strategii danych oraz wdrażaniu AI w biznesie.
14 i 15 października w Warszawie odbędzie się jedno z największych spotkań praktyków AI w Polsce – AI Summit Poland 2025. Wydarzenie to będzie miało miejsce na Stadionie Legii oraz online i zaoferuje bogaty program warsztatów, sesji roundtable oraz prelekcji ekspertów dotyczących biznesowej wartości sztucznej inteligencji.
Pod koniec roku, 24-25 listopada, w Hotelu Airport Okęcie zorganizowane zostanie AI Biznes Forum 2025. To forum ekspertów i praktyków AI, które koncentruje się na praktycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji w biznesie i dostarcza narzędzi do transformacji firm.