Sztuczna inteligencja w biznesie. Szkolenie na Pradze-Południe

Integrator przedsiębiorczości Urzędu Dzielnicy Praga-Południe 4P-Prasko Południowa Przestrzeń Przedsiębiorczych organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Transformacja cyfrowa w Twojej firmie – Jak (i czy) zacząć wdrażać AI w biznesie?”.



Jak podkreślają urzędnicy, sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób prowadzenia biznesu, ale wielu przedsiębiorców nadal zadaje sobie pytanie, od czego zacząć i czy to na pewno rozwiązanie dla nich.

Reklama

O transformacji cyfrowej na Pradze-Południe

To spotkanie odczaruje skomplikowany świat AI i pokaże, jak w praktyczny sposób podejść do transformacji cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie realne korzyści sztuczna inteligencja może przynieść ich firmie, bez względu na jej wielkość czy branżę.

Spotkanie jest stworzone z myślą o przedsiębiorcach i kadrze zarządzającej, a w szczególności dla przedsiębiorców i właścicieli stołecznych firm, menedżerów i liderów zespołów, którzy chcą zrozumieć realny potencjał AI. Osób odpowiedzialnych za rozwój, innowacje i strategię w swoich organizacjach. Wszystkich, którzy chcą świadomie podejmować decyzje technologiczne i zyskać przewagę na rynku.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa i jaką rolę odgrywa w niej sztuczna inteligencja. Będą potrafili szybko ocenić, czy ich firma jest gotowa na wdrożenie rozwiązań opartych o AI, a także poznają praktyczne i często darmowe narzędzia AI, które możesz zastosować w marketingu, sprzedaży i organizacji pracy niemal od zaraz.