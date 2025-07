Nowe oblicze budynku M na Powiślu

Kancelaria Sejmu ogłosiła projekt przebudowy i modernizacji zabytkowego Domu im. Wojciecha Sawickiego, znanego jako budynek M, przy ulicy Zagórnej 3.



Inwestycja, finansowana częściowo ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, ma na celu nie tylko unowocześnienie obiektu oraz poprawę jego efektywności energetycznej i zachowanie dziedzictwa historycznego – podaje serwis investmap.pl

Inwestycja w efektywność energetyczną i funkcjonalność

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej – modernizacja budynku przy ul. Zagórnej 3 w Warszawie” to przedsięwzięcie, które ma znacząco zmienić historyczny obiekt. Planowane prace obejmują przebudowę, nadbudowę i rozbudowę, co pozwoli na zwiększenie funkcjonalności budynku i dostosowanie go do współczesnych standardów.

W ramach modernizacji przewidziano wiele robót. Zostaną wykonane prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, poprzedzające budowę nowych kondygnacji oraz rozbudowę istniejącego obiektu. Kluczowym elementem będzie kompleksowa wymiana i modernizacja wszystkich instalacji: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz elektrycznych. Zamontowane zostaną także nowoczesne systemy alarmowe, zarówno przeciwwłamaniowe, jak i przeciwpożarowe, co zwiększy bezpieczeństwo.

Projekt i jego harmonogram

Istotnym elementem projektu są również prace wykończeniowe, remontowe, renowacyjne oraz elewacyjne, które przywrócą budynkowi jego dawny blask, jednocześnie unowocześniając jego wygląd. Przebudowa obejmie także modernizację pokrycia dachowego i systemów odprowadzania wody, a także wykonanie prac izolacyjnych i malarskich. Planowane jest również wykonanie nowych konstrukcji żelbetowych oraz prace kamieniarskie.