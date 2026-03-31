Warszawski standard chodników? Czy remonty na Ursynowie i Ochocie wyznaczają nowe kierunki?

Czy Warszawa zmieniła podejście do modernizacji infrastruktury pieszej, stawiając na ekologię, estetykę i szybkość realizacji? Ostatnie prace przy ulicach Gandhi i Mołdawskiej pokazują wyraźnie jak skutecznie dbać o miejską przestrzeń z myślą o przyrodzie i komforcie mieszkańców.



Przykład ulicy Indiry Gandhi pokazuje, że nowoczesny chodnik może aktywnie wspierać miejski ekosystem. Zamiast starej, asfaltowej nawierzchni, która po deszczu zamieniała się w pasmo kałuż, zastosowano rozwiązania przyjazne przyrodzie. Na wysokości Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, na odcinku między ul. Dereniową a Al. Komisji Edukacji Narodowej, pojawiła się specjalna nawierzchnia przepuszczalna.

Reklama Reklama

Na Ursynowie drogowcy sprawnie domknęli inwestycję tuż po ustąpieniu zimowych mrozów Foto: mat. pras.

Ochrona naturalnych zasobów

Rozwiązanie to pozwala drzewom na swobodne oddychanie i efektywne nawadnianie systemów korzeniowych, co jest kluczowe w miejskim krajobrazie. Takie projektowanie infrastruktury eliminuje problem wydeptanych trawników – inaczej mówiąc chroni naturalne zasoby dzielnicy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej wygody pieszym.

Komfort i skala zmian na Ochocie

Prace skupiły się na realnych potrzebach użytkowników, co doskonale widać na Ochocie. Przy ulicy Mołdawskiej, na odcinku między ulicami Korotyńskiego a Bohdanowicza, drogowcy wymienili około 170 m2 nawierzchni. Stare, popękane płyty i fragmenty kostki brukowej zastąpiono systemowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.