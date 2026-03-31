Warszawski standard chodników? Czy remonty na Ursynowie i Ochocie wyznaczają nowe kierunki?

Nowoczesna nawierzchnia chodnika przy Indiry Gandhi spełniająca ekologiczne standardy
Przykład ulicy Indiry Gandhi pokazuje, że nowoczesny chodnik może aktywnie wspierać miejski ekosystem. Zamiast starej, asfaltowej nawierzchni, która po deszczu zamieniała się w pasmo kałuż, zastosowano rozwiązania przyjazne przyrodzie. Na wysokości Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, na odcinku między ul. Dereniową a Al. Komisji Edukacji Narodowej, pojawiła się specjalna nawierzchnia przepuszczalna.
Rozwiązanie to pozwala drzewom na swobodne oddychanie i efektywne nawadnianie systemów korzeniowych, co jest kluczowe w miejskim krajobrazie. Takie projektowanie infrastruktury eliminuje problem wydeptanych trawników – inaczej mówiąc chroni naturalne zasoby dzielnicy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej wygody pieszym.
Prace skupiły się na realnych potrzebach użytkowników, co doskonale widać na Ochocie. Przy ulicy Mołdawskiej, na odcinku między ulicami Korotyńskiego a Bohdanowicza, drogowcy wymienili około 170 m2 nawierzchni. Stare, popękane płyty i fragmenty kostki brukowej zastąpiono systemowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
Zmiana ta jest kluczowa dla seniorów, rodziców z wózkami oraz osób o ograniczonej mobilności, dla których droga do pobliskiego parku przestała być torem przeszkód. Nowa podbudowa gwarantuje, że chodnik pozostanie stabilny i bezpieczny przez długie lata.
Istotnym wyróżnikiem tych inwestycji jest sprawność ich przeprowadzania, co minimalizuje uciążliwości dla mieszkańców. Modernizacja wspomnianego fragmentu przy ulicy Mołdawskiej trwała zaledwie dwa tygodnie. Z kolei na Ursynowie drogowcy sprawnie domknęli inwestycję tuż po ustąpieniu zimowych mrozów, wykorzystując pierwsze ciepłe dni na sfinalizowanie prac zaplanowanych w poprzednim sezonie.
Krótki czas zajęcia pasów drogowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów technicznych zasługuje na pozytywną ocenę i pokazuje, że miejskie remonty mogą być realizowane bez zbędnej zwłoki.
Pozytywne efekty prac przy Gandhi i Mołdawskiej budzą nadzieję na utrzymanie takiego standardu przy kolejnych zadaniach. Tylko w ubiegłym roku w Warszawie wybudowano lub odnowiono 41 075 m2 chodników, a tegoroczne plany są równie ambitne. Czy dbałość o retencję wody, komfort pieszych i tempo wykonania staną się stałym elementem nadchodzących prac?
Na liście priorytetów znajdują się już m.in. remonty chodników wzdłuż ulic Szwoleżerów oraz Madalińskiego. Mieszkańcy tych okolic z pewnością liczą na to, że ekologiczne podejście i sprawność ekip budowlanych zostaną tam powtórzone.