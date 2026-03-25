Wiosenne prace na trasach rowerowych. Warszawa naprawia błędy konstrukcyjne sprzed lat

Sezon remontowy na warszawskich drogach rowerowych rozpoczął się w tym roku z rozmachem. Ratusz realizuje inwestycje, które mają na celu podniesienie komfortu codziennych podróży mieszkańców.



Główne działania skupiają się obecnie na dwóch istotnych arteriach komunikacyjnych, czyli na Alejach Jerozolimskich oraz ulicy Rzymowskiego. Prace nie ograniczają się jedynie do odświeżenia estetyki tras, ale przede wszystkim wprowadzają nowoczesne standardy projektowe i eliminują wieloletnie błędy w infrastrukturze.

Prace w Alejach Jerozolimskich wkraczają w nową fazę

Zaawansowane roboty można obecnie zaobserwować wzdłuż Alei Jerozolimskich na odcinku między ulicą Popularną a ulicą Śmigłowca. Wykonawca inwestycji systematycznie przesuwa się ze wschodu w kierunku zachodnim i dotarł właśnie do strategicznego rejonu ulicy Jutrzenki. W tym miejscu mamy do czynienia z największymi zmianami. Drogowcy koncentrują się na przebudowie wjazdu na wiadukt przebiegający nad torami kolejowymi. Jest to kluczowy element całej modernizacji, ponieważ dotychczasowe rozwiązanie pochodzące z początku lat dwutysięcznych było uznawane za niefunkcjonalne.

Zakres inwestycji to liczne poprawki oraz wymiana nawierzchni na asfaltową, po obu stronach ulicy

Dawne projekty zakładały w tym miejscu zwężenia, które zmuszały rowerzystów do poruszania się w trybie jednokierunkowym. Obecna inwestycja ostatecznie likwiduje ten mankament i wprowadza pełną dwukierunkowość trasy. Łącznie zniknie aż dwa i pół kilometra starej nawierzchni z betonowej kostki. Zastąpi ją całkowicie nowa warstwa asfaltu, co znacząco poprawi płynność jazdy. Aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników, modernizacja prowadzona jest etapami. Obecnie ciężki sprzęt operuje po stronie południowej, podczas gdy ruch rowerowy odbywa się sąsiednią stroną północną.