Wiosenne prace na trasach rowerowych. Warszawa naprawia błędy konstrukcyjne sprzed lat

Przebudowa drogi dla rowerów w Alejach Jerozolimskich
Główne działania skupiają się obecnie na dwóch istotnych arteriach komunikacyjnych, czyli na Alejach Jerozolimskich oraz ulicy Rzymowskiego. Prace nie ograniczają się jedynie do odświeżenia estetyki tras, ale przede wszystkim wprowadzają nowoczesne standardy projektowe i eliminują wieloletnie błędy w infrastrukturze.
Zaawansowane roboty można obecnie zaobserwować wzdłuż Alei Jerozolimskich na odcinku między ulicą Popularną a ulicą Śmigłowca. Wykonawca inwestycji systematycznie przesuwa się ze wschodu w kierunku zachodnim i dotarł właśnie do strategicznego rejonu ulicy Jutrzenki. W tym miejscu mamy do czynienia z największymi zmianami. Drogowcy koncentrują się na przebudowie wjazdu na wiadukt przebiegający nad torami kolejowymi. Jest to kluczowy element całej modernizacji, ponieważ dotychczasowe rozwiązanie pochodzące z początku lat dwutysięcznych było uznawane za niefunkcjonalne.
Zakres inwestycji to liczne poprawki oraz wymiana nawierzchni na asfaltową, po obu stronach ulicy
Dawne projekty zakładały w tym miejscu zwężenia, które zmuszały rowerzystów do poruszania się w trybie jednokierunkowym. Obecna inwestycja ostatecznie likwiduje ten mankament i wprowadza pełną dwukierunkowość trasy. Łącznie zniknie aż dwa i pół kilometra starej nawierzchni z betonowej kostki. Zastąpi ją całkowicie nowa warstwa asfaltu, co znacząco poprawi płynność jazdy. Aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników, modernizacja prowadzona jest etapami. Obecnie ciężki sprzęt operuje po stronie południowej, podczas gdy ruch rowerowy odbywa się sąsiednią stroną północną.
Źródłem tej inwestycji jest też projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego
Realizacja prac w Alejach Jerozolimskich jest możliwa dzięki połączeniu kilku źródeł finansowania. Inwestycja uzyskała znaczące dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Co istotne, impulsem do rozpoczęcia zmian były głosy samych warszawiaków oddane w Budżecie Obywatelskim. Choć pierwotne założenia obywatelskiego projektu były skromniejsze, władze miasta zdecydowały się na zauważalne zwiększenie zakresu modernizacji. Dzięki temu poprawki objęły obie strony ulicy oraz dłuższą sekcję trasy niż pierwotnie planowano.
Równolegle do działań w centrum i na zachodzie miasta, intensywne prace trwają na Służewcu wzdłuż ulicy Rzymowskiego. Na półkilometrowym fragmencie od ulicy Modzelewskiego aż do pętli tramwajowej Wyścigi drogowcy wymieniają nawierzchnię po stronie północnej. Głównym celem tego zadania jest ostateczne rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego. Dotychczasowy wspólny ciąg pieszo-rowerowy zostanie zastąpiony przez niezależną drogę dla rowerów oraz oddzielony od niej chodnik. To rozwiązanie radykalnie podniesie bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz cyklistów w tej ruchliwej części miasta. Prace na tym odcinku są już bardzo zaawansowane, a ich finał przewidziany jest na najbliższe tygodnie.
Opisywane remonty stanowią fragment szerszej strategii rozwoju infrastruktury. Już teraz wykonawcy przygotowują się do kolejnych etapów przebudowy Alei Jerozolimskich na odcinku od ulicy Na Bateryjce do ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wiele zmieni się również na samym rondzie Zesłańców Syberyjskich, gdzie trwają prace projektowe nad kompletem naziemnych przejazdów i przejść dla pieszych.
Całość działań uzupełniają projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Włochy, w tym przebudowa ronda Dudajewa. Dodatkowo w ramach budowy nowej trasy tramwajowej na ulicy Bitwy Warszawskiej powstaje nowoczesna obustronna infrastruktura rowerowa. Wszystkie te elementy wkrótce utworzą spójny i wygodny korytarz transportowy łączący różne dzielnice stolicy.