Życie Warszawy
Wiosenne chłody w Warszawie. Prognoza na najbliższe trzy dni

Publikacja: 07.04.2026 00:05

Nocne i poranne przymrozki mogą być wyzwaniem dla kierowców oraz właścicieli przydomowych ogrodów

Foto: Adobe Stock

M.B.
Nadchodzące dni w Warszawie i okolicach upłyną pod znakiem zmiennej aury i stopniowego ochłodzenia. "Życie Warszawy" przyjrzało się danym z czołowych serwisów pogodowych, aby sprawdzić, na jakie temperatury i opady musimy się przygotować.

Większość modeli meteorologicznych sugeruje, że we wtorek 7 kwietnia mieszkańcy stolicy oraz takich gmin jak Pruszków, Piaseczno czy Raszyn mogą liczyć na w miarę spokojną aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na umiarkowane zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami.

Temperatura maksymalna powinna oscylować w granicach od 10 do 13 stopni Celsjusza. Norweski serwis yr.no potwierdza te przewidywania, dodając, że wiatr będzie słaby, wiejący głównie z kierunków zachodnich. Będzie to prawdopodobnie najcieplejszy moment w ciągu nadchodzących trzech dni, sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu.

Kolejne dni kwietnia mają przynieść powolną stabilizację i powrót słońca

Środek tygodnia z przelotnym deszczem

W środę 8 kwietnia sytuacja zacznie się zmieniać na skutek napływu chłodniejszych mas powietrza polarno-morskiego. Według portalu weatheronline.com.pl niebo nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami zostanie szczelnie przykryte chmurami, z których mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Niektóre modele, na które powołuje się serwis AccuWeather, sugerują nawet możliwość wystąpienia deszczu ze śniegiem w godzinach porannych i wieczornych, zwłaszcza w gminach położonych na północ od miasta, takich jak Legionowo czy Łomianki. Termometry w ciągu dnia pokażą od 5 do 9 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura może być niższa ze względu na wzmagający się, wilgotny wiatr.

Czwartek pod znakiem dalszych spadków temperatury

W czwartek 9 kwietnia aura nie ulegnie znaczącej poprawie, a ochłodzenie stanie się jeszcze bardziej odczuwalne. Dane z The Weather Channel wskazują na maksymalne wartości rzędu 3-7 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Chociaż szanse na większe opady maleją, przeważać będzie zachmurzenie całkowite lub duże. W gminach ościennych, takich jak Otwock, Zielonka czy Konstancin-Jeziorna, nocne i poranne przymrozki mogą być wyzwaniem dla kierowców oraz właścicieli przydomowych ogrodów.

Kolejne dni kwietnia mają przynieść powolną stabilizację i powrót słońca, jednak na ten moment warto przygotować cieplejsze okrycia wierzchnie i monitorować bieżące komunikaty meteorologiczne, gdyż wiosenna pogoda bywa bardzo dynamiczna.

