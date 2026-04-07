Wiosenne chłody w Warszawie. Prognoza na najbliższe trzy dni

Nadchodzące dni w Warszawie i okolicach upłyną pod znakiem zmiennej aury i stopniowego ochłodzenia. "Życie Warszawy" przyjrzało się danym z czołowych serwisów pogodowych, aby sprawdzić, na jakie temperatury i opady musimy się przygotować.



Większość modeli meteorologicznych sugeruje, że we wtorek 7 kwietnia mieszkańcy stolicy oraz takich gmin jak Pruszków, Piaseczno czy Raszyn mogą liczyć na w miarę spokojną aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje na umiarkowane zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami.

Temperatura maksymalna powinna oscylować w granicach od 10 do 13 stopni Celsjusza. Norweski serwis yr.no potwierdza te przewidywania, dodając, że wiatr będzie słaby, wiejący głównie z kierunków zachodnich. Będzie to prawdopodobnie najcieplejszy moment w ciągu nadchodzących trzech dni, sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu.

Kolejne dni kwietnia mają przynieść powolną stabilizację i powrót słońca

Środek tygodnia z przelotnym deszczem

W środę 8 kwietnia sytuacja zacznie się zmieniać na skutek napływu chłodniejszych mas powietrza polarno-morskiego. Według portalu weatheronline.com.pl niebo nad Warszawą i okolicznymi miejscowościami zostanie szczelnie przykryte chmurami, z których mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Niektóre modele, na które powołuje się serwis AccuWeather, sugerują nawet możliwość wystąpienia deszczu ze śniegiem w godzinach porannych i wieczornych, zwłaszcza w gminach położonych na północ od miasta, takich jak Legionowo czy Łomianki. Termometry w ciągu dnia pokażą od 5 do 9 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura może być niższa ze względu na wzmagający się, wilgotny wiatr.