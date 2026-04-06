Wichury i ostrzeżenia pogodowe w Warszawie. Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych ogród Łazienek Królewskich jest zamknięty do odwołania
Mieszkańcy Warszawy obudzili się w poniedziałek w zupełnie innej rzeczywistości pogodowej niż ta, która towarzyszyła im jeszcze kilkanaście godzin wcześniej. Po wyjątkowo ciepłej i niemal letniej niedzieli, podczas której termometry w stolicy wskazywały nawet 21 stopni Celsjusza, nad Mazowsze nadciągnął aktywny front chłodny. Przyniósł on drastyczny spadek temperatury oraz bardzo silne porywy wiatru, które zaczęły paraliżować życie miasta już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Obecnie sytuacja meteorologiczna jest na tyle poważna, że zarządcy kluczowych obiektów publicznych decydują się na nadzwyczajne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Dzisiejsza aura w Warszawie jest determinowana przez przemieszczający się nad Polską głęboki układ niskiego ciśnienia. Jeszcze wczoraj warszawiacy mogli cieszyć się słońcem i temperaturą przekraczającą 20 stopni. Dzisiaj termometry wskazują zaledwie 11 stopni Celsjusza, co oznacza ochłodzenie o blisko połowę dotychczasowej wartości w ciągu zaledwie jednej doby. Największym zagrożeniem nie jest jednak niska temperatura, lecz ogromna różnica ciśnień wywołująca niszczycielskie porywy wiatru. Średnia prędkość wiatru w Warszawie oscyluje obecnie w granicach 40 kilometrów na godzinę. Jednak w najsilniejszych momentach porywy osiągają od 85 do nawet 100 kilometrów na godzinę, co stanowi realne zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadził I stopień zagrożenia dla Warszawy i okolicznych powiatów. Według aktualnych komunikatów meteorologicznych niebezpieczna sytuacja potrwa co najmniej do godziny 21:00 w poniedziałek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już wcześniej rozesłało do mieszkańców stolicy alerty SMS. Służby apelują w nich o usunięcie wszystkich wolnych przedmiotów z balkonów oraz parapetów. Podkreślają również, aby pod żadnym pozorem nie parkować samochodów pod drzewami, które mogą nie wytrzymać naporu wiatru.
Bezpośrednią konsekwencją trudnych warunków atmosferycznych jest dzisiejsza decyzja władz Muzeum Łazienki Królewskie. O godzinie 12:00 wydano oficjalny komunikat o całkowitym zamknięciu zabytkowego ogrodu dla zwiedzających do odwołania. Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo osób, które mimo niepogody planowały świąteczny spacer. Na terenie parku znajduje się ogromna liczba wiekowych drzew, których konary mogą łamać się pod wpływem gwałtownych uderzeń wiatru. Straż muzealna stale monitoruje sytuację na terenie ogrodu. Władze placówki proszą o wyrozumiałość i podkreślają, że bramy zostaną ponownie otwarte dopiero po ustaniu zagrożenia oraz po uprzednim sprawdzeniu stanu drzewostanu.
Do południa w poniedziałek Państwowa Straż Pożarna odnotowała w całym kraju ponad półtora tysiąca zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków wichury. Sytuacja na Mazowszu jest jedną z najtrudniejszych, ponieważ w samej Warszawie i przyległych powiatach interweniowano już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów blokujących lokalne drogi oraz powalonych drzew, które uszkodziły zaparkowane pojazdy, między innymi na Mokotowie i Ursynowie. Silne porywy wiatru doprowadziły także do uszkodzenia trakcji tramwajowej przy ulicy Jagiellońskiej. Spowodowało to czasowe utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz konieczność wprowadzenia objazdów dla pasażerów.
Synoptycy przewidują, że najtrudniejsze godziny są właśnie teraz przed nami. Wiatr w Warszawie zacznie stopniowo słabnąć dopiero późnym wieczorem oraz w nocy z poniedziałku na wtorek. Do tego czasu mieszkańcy powinni ograniczyć przebywanie na terenach otwartych oraz w pobliżu wysokich konstrukcji.