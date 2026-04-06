Remonty ulic w Warszawie. Od środy utrudnienia dla kierowców

Kierowcom zaleca się omijanie remontowanych odcinków oraz uważne śledzenie nowego oznakowania
8 kwietnia drogowcy pojawią się w dwóch lokalizacjach na Bielanach. Choć obie inwestycje ruszają tego samego dnia, różnią się one od siebie zakresem prac, źródłem finansowania oraz czasem trwania utrudnień. Największe zmiany czekają mieszkańców w rejonie ulicy Gotyckiej. Z kolei osoby korzystające z ulicy Sieciechowskiej muszą wykazać się dużą dyscypliną w kwestii parkowania, aby umożliwić sprawną wymianę nawierzchni.
Modernizacja ulicy Gotyckiej to jest realizowana dzięki współpracy sektora publicznego z prywatnym. Cały ciężar finansowy oraz wykonawczy spoczywa na deweloperze, który w sąsiedztwie wznosi nowy budynek wielorodzinny. Taki obowiązek nakłada na inwestora ustawa o drogach publicznych.
Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki i wykracza poza zwykłą wymianę asfaltu. Droga zostanie przebudowana na odcinku od miejsca zakończenia obecnej nawierzchni aż do ulicy Wólczyńskiej. Nowa jezdnia zyska zmienny przebieg, co fachowo określa się mianem esowania. Taka konstrukcja ma na celu naturalne uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje również budowę nowoczesnych chodników, montaż nowego oświetlenia oraz uporządkowanie miejsc postojowych dla samochodów. Bardzo ważnym elementem jest budowa kanalizacji deszczowej wraz ze specjalnymi zbiornikami retencyjnymi, co rozwiąże problem odprowadzania wody podczas ulew.
Kolejny etap przebudowy ulicy Gotyckiej rozpocznie się w środę, 8 kwietnia. Od tego dnia robotnicy zamkną przejazd na odcinku pomiędzy ulicami Kwitnącą a Wólczyńską. Szczególne utrudnienia wystąpią bezpośrednio przy lokalnym parkingu, gdzie fragment drogi zostanie wyłączony z użytku. Przejazd na wprost nie będzie możliwy, a kierowcy dojadą z obu stron jedynie do miejsca, w którym aktualnie prowadzone są roboty. Taka organizacja ruchu ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i użytkownikom drogi.
W kolejnych tygodniach ekipy budowlane będą systematycznie przesuwały się w kierunku ulicy Wólczyńskiej. Ważnym punktem inwestycji będzie modernizacja samego skrzyżowania z Wólczyńską. Wlot w ulicę Gotycką zostanie tam poszerzony, co ułatwi manewrowanie większym pojazdom. Dla bezpieczeństwa pieszych powstanie tam wyniesione przejście. Dodatkowo deweloper wyremontuje odcinek chodnika prowadzący od narożnika ogrodzenia Cmentarza Wawrzyszewskiego aż do najbliższego przystanku autobusowego. Wszystkie prace w tym rejonie powinny zakończyć się wraz z końcem kwietnia.
Równolegle ze startem prac na Gotyckiej, drogowcy pojawią się na ulicy Sieciechowskiej. Tamtejszy remont ma jednak zupełnie inny charakter, ponieważ skupia się wyłącznie na szybkiej wymianie nawierzchni asfaltowej. Prace obejmą odcinek pomiędzy ulicą Księżycową a ulicą Żółwia. Cały proces ma potrwać dwa dni.
Zgodnie z harmonogramem ulica Sieciechowska zostanie zamknięta w środę, 8 kwietnia, o godzinie szóstej rano. Kierowcy muszą zachować szczególną czujność, ponieważ na remontowanym fragmencie oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Żółwia będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania. Auta pozostawione w tym miejscu uniemożliwią pracę ciężkiego sprzętu, dlatego służby apelują o ich wcześniejsze przestawienie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia będzie gotowa w czwartek, 9 kwietnia, do godziny dziewiętnastej.