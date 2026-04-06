Remonty ulic w Warszawie. Od środy utrudnienia dla kierowców

W najbliższą środę na Bielanach wystartują dwa istotne remonty drogowe. Kierowcy muszą przygotować się na zamknięcie ulicy Gotyckiej oraz dwudniowe prace na Sieciechowskiej, które wymagają usunięcia zaparkowanych aut.



8 kwietnia drogowcy pojawią się w dwóch lokalizacjach na Bielanach. Choć obie inwestycje ruszają tego samego dnia, różnią się one od siebie zakresem prac, źródłem finansowania oraz czasem trwania utrudnień. Największe zmiany czekają mieszkańców w rejonie ulicy Gotyckiej. Z kolei osoby korzystające z ulicy Sieciechowskiej muszą wykazać się dużą dyscypliną w kwestii parkowania, aby umożliwić sprawną wymianę nawierzchni.

Przebudowa Gotyckiej bez obciążeń dla budżetu

Modernizacja ulicy Gotyckiej to jest realizowana dzięki współpracy sektora publicznego z prywatnym. Cały ciężar finansowy oraz wykonawczy spoczywa na deweloperze, który w sąsiedztwie wznosi nowy budynek wielorodzinny. Taki obowiązek nakłada na inwestora ustawa o drogach publicznych.

Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki i wykracza poza zwykłą wymianę asfaltu. Droga zostanie przebudowana na odcinku od miejsca zakończenia obecnej nawierzchni aż do ulicy Wólczyńskiej. Nowa jezdnia zyska zmienny przebieg, co fachowo określa się mianem esowania. Taka konstrukcja ma na celu naturalne uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje również budowę nowoczesnych chodników, montaż nowego oświetlenia oraz uporządkowanie miejsc postojowych dla samochodów. Bardzo ważnym elementem jest budowa kanalizacji deszczowej wraz ze specjalnymi zbiornikami retencyjnymi, co rozwiąże problem odprowadzania wody podczas ulew.