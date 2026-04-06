Przed policjantami ukrył się w pawlaczu. Spod sufitu trafi do więzienia

Stołeczni policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca Otwocka. Mężczyzna, ścigany listem gończym, próbował uniknąć kary, chowając się w zamaskowanej skrytce pod sufitem. Najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.



Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawą 42-letniego mieszkańca powiatu otwockiego. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w związku z ciążącymi na nim wyrokami oraz bieżącymi postępowaniami prokuratorskimi. Policjanci ustalili, że poszukiwany może aktualnie przebywać w jednym z mieszkań na terenie Otwocka.

Reklama Reklama

Policyjna akcja w Otwocku

Po potwierdzeniu zebranych informacji funkcjonariusze udali się pod wytypowany adres. Na miejscu drzwi do mieszkania otworzyła partnerka 42-latka. Kobieta od samego początku stanowczo twierdziła, że poszukiwany jest nieobecny w domu i nie wie, gdzie może przebywać. Policjanci nie dali jednak wiary tym zapewnieniom i podjęli decyzję o szczegółowym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Ich doświadczenie wskazywało, że osoby poszukiwane często korzystają z pomocy bliskich w celu zmylenia organów ścigania.

Mężczyzna został zatrzymany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku Foto: Komenda Stołeczna Policji

Nietypowa kryjówka pod sufitem

Podczas drobiazgowego przeszukania policjanci zwrócili uwagę na konstrukcję w pobliżu drewnianej antresoli. Po dokładnych oględzinach odkryli profesjonalnie zamaskowany schowek, który został wkomponowany w strukturę sufitu. To właśnie tam znajdował się poszukiwany 42-latek. Mężczyzna liczył na to, że tak nietypowe miejsce ukrycia pozostanie niezauważone podczas rutynowej kontroli. Funkcjonariusze wykazali się jednak dużą czujnością i szybko zmusili mężczyznę do opuszczenia skrytki.