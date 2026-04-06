Przed policjantami ukrył się w pawlaczu. Spod sufitu trafi do więzienia

42-letni mieszkaniec Otwocka ukrył się przed policją w schowku pod sufitem
Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji od dłuższego czasu pracowali nad sprawą 42-letniego mieszkańca powiatu otwockiego. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w związku z ciążącymi na nim wyrokami oraz bieżącymi postępowaniami prokuratorskimi. Policjanci ustalili, że poszukiwany może aktualnie przebywać w jednym z mieszkań na terenie Otwocka.
Po potwierdzeniu zebranych informacji funkcjonariusze udali się pod wytypowany adres. Na miejscu drzwi do mieszkania otworzyła partnerka 42-latka. Kobieta od samego początku stanowczo twierdziła, że poszukiwany jest nieobecny w domu i nie wie, gdzie może przebywać. Policjanci nie dali jednak wiary tym zapewnieniom i podjęli decyzję o szczegółowym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. Ich doświadczenie wskazywało, że osoby poszukiwane często korzystają z pomocy bliskich w celu zmylenia organów ścigania.
Mężczyzna został zatrzymany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku
Podczas drobiazgowego przeszukania policjanci zwrócili uwagę na konstrukcję w pobliżu drewnianej antresoli. Po dokładnych oględzinach odkryli profesjonalnie zamaskowany schowek, który został wkomponowany w strukturę sufitu. To właśnie tam znajdował się poszukiwany 42-latek. Mężczyzna liczył na to, że tak nietypowe miejsce ukrycia pozostanie niezauważone podczas rutynowej kontroli. Funkcjonariusze wykazali się jednak dużą czujnością i szybko zmusili mężczyznę do opuszczenia skrytki.
Zatrzymany mężczyzna nie uniknie teraz odpowiedzialności za swoje wcześniejsze czyny. Podstawą działań policji był list gończy wydany przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku. Dokument ten dotyczył sprawy spowodowania przez 42-latka średniego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby. Zgodnie z decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności procesowych. To jednak nie jedyne kłopoty prawne mieszkańca Otwocka.
Podczas przeszukania policjanci odkryli zamaskowany schowek
W trakcie sprawdzania danych w systemach policyjnych potwierdzono, że mężczyzna był również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lubartowie. W tamtejszym postępowaniu zapadł już prawomocny wyrok skazujący go na karę pozbawienia wolności. 42-latek ma do odbycia wyrok w wymiarze jednego roku i ośmiu miesięcy za posiadanie środków odurzających. Bezpośrednio po zakończeniu interwencji w mieszkaniu zatrzymany został przewieziony do jednostki policji. Stamtąd trafi do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary więzienia.