Nowe osiedle z domem kultury w Wilanowie. Robyg planuje dużą inwestycję

W rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego powstanie kompleks Royal Avenue. Projekt realizowany w trybie lex deweloper zakłada budowę ponad pół tysiąca mieszkań, nowoczesnej placówki edukacyjnej oraz rozległych ogólnodostępnych terenów zielonych.



Inwestycja planowana przez firmę Robyg zakłada powstanie trzech budynków wielorodzinnych. Obiekty mają mieć od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych – informuje urbanity.pl, co wpisuje się w charakterystyczną dla tej części Wilanowa zabudowę kwartałową.

Według wstępnych założeń w kompleksie znajdzie się od 525 do 585 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Projektanci przewidzieli również rozbudowaną infrastrukturę dla zmotoryzowanych i rowerzystów, planując do 690 miejsc parkingowych oraz ponad tysiąc stanowisk dla jednośladów.

Edukacja i usługi w parterach

Cechą wyróżniającą projekt Royal Avenue jest wprowadzenie szerokiej oferty funkcji społecznych. Na parterach budynków zaplanowano przestrzeń usługową o powierzchni sięgającej nawet 7 tys. m2. Najważniejszym elementem infrastruktury publicznej ma być jednak nowoczesny młodzieżowy dom kultury. Obiekt o powierzchni ok. 2 tys. m2 powstanie według koncepcji znanej pracowni WWAA i będzie pełnił funkcje edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy.