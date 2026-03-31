Nowe osiedle z domem kultury w Wilanowie. Robyg planuje dużą inwestycję

Inwestycja planowana przez firmę Robyg zakłada powstanie trzech budynków wielorodzinnych. Obiekty mają mieć od czterech do pięciu kondygnacji nadziemnych – informuje urbanity.pl, co wpisuje się w charakterystyczną dla tej części Wilanowa zabudowę kwartałową.
Według wstępnych założeń w kompleksie znajdzie się od 525 do 585 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Projektanci przewidzieli również rozbudowaną infrastrukturę dla zmotoryzowanych i rowerzystów, planując do 690 miejsc parkingowych oraz ponad tysiąc stanowisk dla jednośladów.
Cechą wyróżniającą projekt Royal Avenue jest wprowadzenie szerokiej oferty funkcji społecznych. Na parterach budynków zaplanowano przestrzeń usługową o powierzchni sięgającej nawet 7 tys. m2. Najważniejszym elementem infrastruktury publicznej ma być jednak nowoczesny młodzieżowy dom kultury. Obiekt o powierzchni ok. 2 tys. m2 powstanie według koncepcji znanej pracowni WWAA i będzie pełnił funkcje edukacyjno-kulturalne dla mieszkańców dzielnicy.
Projekt kładzie duży nacisk na ekologię i rekreację. Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji ma zająć ponad 1,6 hektara. Zaplanowano dwa ogólnodostępne skwery o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m2, które zostaną połączone systemem ścieżek pieszych i rowerowych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z wewnętrznych dziedzińców oraz zielonego pasażu wzdłuż ulicy Gieysztora, co ma stworzyć przyjazną przestrzeń do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Realizacja osiedla wiąże się z istotną rozbudową lokalnego układu drogowego. Deweloper planuje przedłużenie ulicy Herbu Szreniawa w stronę ulicy Przyczółkowej oraz budowę nowej sekcji ulicy Gieysztora. Trasy te zostaną wyposażone w pełną infrastrukturę towarzyszącą, w tym chodniki, drogi dla rowerów oraz ogólnodostępne miejsca postojowe.
Obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mogą zapoznać się ze szczegółami koncepcji przygotowanej przez biura S.A.M.I. Architekci oraz UTWORS.