Spór o strefę relaksu w Lesie Bielańskim. Miała służyć wszystkim...

To miejsce przyciągało nie tylko mieszkańców dzielnicy, którzy chcieli wypocząć, ale przede wszystkim “lokalną patologię”. Altany i stoły były i są regularnie niszczone, a nawet podpalane. Walające się tam śmieci – to niemal codzienność, mimo że to miejsce jest sprzątane cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i w niedziele.

Dzielnica robiła i robi wszystko, co w jej mocy, by utrzymać strefę rekreacji w dobrym stanie, ale okazuje się, że nie da się zapanować nad dewastatorami.

– Ze względu na liczne akty wandalizmu, w tym podpalenia, w 2020 roku konieczny był gruntowny remont infrastruktury. Koszt remontu wyniósł 46 585 zł brutto, co w praktyce oznaczało niemal podwojenie pierwotnych wydatków na ten cel. W ramach napraw dostawiono również pięć dodatkowych koszy na śmieci – opowiada Magdalena Borek, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Bielany.

Magdalena Borek, rzeczniczka UD Bielany

Do kwietnia konstrukcje znikną z polany

Władze Bielan zdecydowały o rozebraniu strefy rekreacji na Polanie Hutnik. – Decyzja o usunięciu altan, podjęta przez Zarząd Dzielnicy Bielany 1 października 2025 roku, jest wynikiem wieloletnich, negatywnych doświadczeń związanych z eksploatacją tego miejsca – przyznaje Magdalena Borek.

I wylicza główne jej powody: przede wszystkim skalę dewastacji: infrastruktura była niszczona systematycznie (podpalenia, niszczenie blatów, zaśmiecanie), często niemal natychmiast po przeprowadzeniu napraw.

– Poza tym bezpieczeństwo i porządek: Polana stała się miejscem libacji i nielegalnych imprez – podaje rzeczniczka Bielan.

I dodaje, że dalsze angażowanie środków publicznych w naprawę obiektów, które są celowo niszczone, zostało uznane za niegospodarne i nieuzasadnione ekonomicznie. Koszty utrzymania i napraw przekroczyły bowiem już wartość samej inwestycji.

W latach 2021–2025 policja interweniowała na polanie 67 razy w sprawach dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego.

A burmistrz Pietruczuk przekazał w mediach społecznościowych, że dzielnica nie mogła usunąć elementów małej architektury w 2025 roku, ponieważ nie miała już środków w budżecie na ten konkretny cel, czyli rozbiórkę i utylizację małej architektury.

– Obecnie dysponujemy już odpowiednimi funduszami. Demontaż zniszczonych konstrukcji zaplanowany jest na kwiecień tego roku. Na polanie pozostawimy jedynie kilka podstawowych ławek – przekazał mieszkańcom włodarz Bielan.

A rzecznik dzielnicy dodaje, że obecnie szacowane są ostateczne koszty demontażu, które mają być zminimalizowane dzięki wykorzystaniu zasobów własnych jednostek dzielnicowych.

W chwili powstania altany były przyjemnym miejscem do wypoczynku Foto: mat. pras.

Nowe konstrukcje już nie powstaną

Demontaż strefy relaksu niespecjalnie podoba się wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza pomysłodawcom utworzenia takiej strefy w Lasku Bielańskim.

– Rozumiem potrzebę eliminacji patologii oraz problemu ognisk czy grillowania, ale dlaczego ma się to odbyć kosztem osób, które zagłosowały na ten projekt? – pyta jeden z nich.

I zastanawia się, jakie działania zostały podjęte przez dzielnicę przed podjęciem decyzji o likwidacji strefy.

bielański aktywista Bezczynność służb, które powinny patrolować ten obszar i karać za patologiczne zachowania, nie może być powodem do zabierania różnych rzeczy mieszkańcom

– Jej powstanie zawdzięczamy projektowi obywatelskiemu, więc to my – mieszkańcy Bielan – zdecydowaliśmy o ich budowie. Czy ich usunięcie było konsultowane z mieszkańcami na podobnym poziomie? – pyta jeden z mieszkańców

I mnoży kolejne pytania: skoro problem picia alkoholu, ognisk i dewastacji występuje od dawna, to ile wniosków do straży miejskiej o częstsze patrole w tym rejonie zostało złożonych i jakie faktyczne działania podjęto w tym zakresie?

Jak przekazała nam Magdalena Borek, tylko w latach 2021–2025 policja interweniowała tam 67 razy w sprawach dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego.

– Liczne zgłoszenia od mieszkańców wpływały również poprzez Miejskie Centrum Kontaktu 19 115 – mówi rzeczniczka Bielan.

I dodaje, że instalacja systemu kamer monitoringu w sercu kompleksu leśnego wiąże się z wysokimi kosztami technicznymi, choćby z powodu doprowadzenia zasilania i łączności, oraz prawnymi. – A w tym konkretnym przypadku nie gwarantowałaby wyeliminowania uciążliwych zachowań – twierdzi Magdalena Borek.

Powtórka z budżetu obywatelskiego?

Jeden z pomysłodawców altan w Lasku Bielańskim zapowiada, że jeżeli faktycznie te altanki i ławki znikną, to ich powrót z całą pewnością pojawi się w kolejnym Budżecie Obywatelskim.

– Bezczynność służb, które powinny patrolować ten obszar i karać za patologiczne zachowania, nie może być powodem do zabierania różnych rzeczy mieszkańcom – tłumaczy jeden z bielańskich aktywistów.

Magdalena Borek mówi, że Zarząd Dzielnicy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, będzie negatywnie opiniował nowe wnioski do Budżetu Obywatelskiego zakładające budowę podobnej infrastruktury grillowej w tym konkretnym miejscu.

– Jesteśmy jednak otwarci na inne pomysły zagospodarowania Polany Hutnik, o ile będą one sprzyjać spokojnej rekreacji i pozostaną w pełnej zgodności z planem ochrony rezerwatu przyrody Las Bielański, zgodnie z przepisami – mówi rzeczniczka dzielnicy.

Zdradza też, że dzielnica nie chce całkowicie rezygnować z funkcji wypoczynkowej tego miejsca. – Planujemy pozostawienie kilku prostych ławek, które umożliwią spokojny odpoczynek spacerowiczom, a jednocześnie nie będą sprzyjać organizacji wielogodzinnych, uciążliwych imprez – mówi Magdalena Borek.