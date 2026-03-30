Diagnoza? Fałszerstwo dokumentów samochodowych

Siedem osób trafiło już w ręce policji, śledczy podkreślają, że to nie koniec pracy nad tą sprawą.
Sprawa ma swój początek w działaniach policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej. W skład szajki wchodziło trzech diagnostów samochodowych oraz czterech pośredników. Ich działalność nie ograniczała się jedynie do lokalnego podwórka – ślady prowadziły przez różne regiony Polski aż do Włoch. To właśnie tam na stałe znajdowały się samochody, które figurowały w polskich bazach jako sprawne i gotowe do jazdy po naszych drogach.
System był prosty, ale skuteczny do czasu interwencji służb. Pośrednicy kontaktowali się z diagnostami, którzy za łapówki wystawiali dokumenty potwierdzające przejście badań technicznych. Problem w tym, że żaden z 1500 pojazdów nie pojawił się na stacji kontroli.
Dzięki fikcyjnym przeglądom możliwe było zarejestrowanie aut w Polsce, mimo że fizycznie pozostawały one na terytorium Włoch. W całym procesie kluczową rolę odgrywały łapówki wręczane urzędnikom oraz fałszowanie dokumentacji urzędowej w celu osiągnięcia zysku.
Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tam przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Lista przewinień jest długa i obejmuje między innymi przekupstwo, przyjmowanie korzyści majątkowych oraz fałszerstwa. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, która ma zostać przeznaczona na poczet przyszłych kar.
Choć siedem osób trafiło już w ręce policji, śledczy podkreślają, że to nie koniec pracy nad tą sprawą. Dochodzenie pod nadzorem prokuratury ma charakter rozwojowy. Zebrane dowody i analiza dokumentów mogą doprowadzić do kolejnych zatrzymań osób zamieszanych w ten proceder.