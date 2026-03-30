Diagnoza? Fałszerstwo dokumentów samochodowych

Policjanci ze stołecznego wydziału antykorupcyjnego zatrzymali siedem osób zamieszanych w masowe poświadczanie nieprawdy. Grupa miała zarejestrować w Polsce ponad 1500 aut, które w rzeczywistości nigdy nie przekroczyły granicy naszego kraju.



Sprawa ma swój początek w działaniach policjantów z Komendy Stołecznej Policji, którzy wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej. W skład szajki wchodziło trzech diagnostów samochodowych oraz czterech pośredników. Ich działalność nie ograniczała się jedynie do lokalnego podwórka – ślady prowadziły przez różne regiony Polski aż do Włoch. To właśnie tam na stałe znajdowały się samochody, które figurowały w polskich bazach jako sprawne i gotowe do jazdy po naszych drogach.

Mechanizm działania grupy

System był prosty, ale skuteczny do czasu interwencji służb. Pośrednicy kontaktowali się z diagnostami, którzy za łapówki wystawiali dokumenty potwierdzające przejście badań technicznych. Problem w tym, że żaden z 1500 pojazdów nie pojawił się na stacji kontroli.

Zebrane dowody i analiza dokumentów mogą doprowadzić do kolejnych zatrzymań

Dzięki fikcyjnym przeglądom możliwe było zarejestrowanie aut w Polsce, mimo że fizycznie pozostawały one na terytorium Włoch. W całym procesie kluczową rolę odgrywały łapówki wręczane urzędnikom oraz fałszowanie dokumentacji urzędowej w celu osiągnięcia zysku.