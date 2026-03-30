Roma Tower: Nowa definicja luksusu w sercu Warszawy

Publikacja: 30.03.2026 07:00

Deweloper posiada już ostateczne pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac jeszcze w 2026 roku.

Projekt Roma Tower powoli nabiera kształtów. Inwestycja w standardzie ultra luxury, powstająca w centrum stolicy, ma łączyć światowy design pracowni Pininfarina z nowoczesnymi rozwiązaniami potwierdzonymi pierwszym w Polsce certyfikatem Fitwel. Tak wynika z zapowiedzi Magdaleny Bartkiewicz-Podoby, prezes firmy Liebrecht & wooD w Polsce.

Warszawski rynek nieruchomości przygotowuje się na realizację jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji ostatnich lat. Wieżowiec Roma Tower, powstający u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, ma szansę stać się nową ikoną Śródmieścia. W rozmowie z serwisem propertynews.pl Magdalena Bartkiewicz-Podoba, prezes firmy Liebrecht & wooD w Polsce, podkreśla wyjątkowy charakter tego przedsięwzięcia, które jest efektem wieloletniej współpracy z BBI Development.

Harmonogram i pierwsze kroki budowlane

Przygotowania do inwestycji wkraczają w kluczową fazę. Deweloper posiada już ostateczne pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac jeszcze w 2026 roku. Jak zapowiada Magdalena Bartkiewicz-Podoba na łamach propertynews.pl, jesienią tego roku odbędzie się pełna prezentacja projektu wraz z oficjalnymi wizualizacjami. Roma Tower ma być projektem pionierskim, skierowanym do najbardziej wymagających klientów szukających nieruchomości w segmencie ultra luxury.

Magdalen Bartkiewicz-Podoba, prezes Liebrecht & wooD w Polsce

Włoski design i branded residence

Jednym z najważniejszych wyróżników wieżowca jest współpraca z renomowaną włoską pracownią Pininfarina. Marka znana z projektowania luksusowych samochodów, takich jak Ferrari czy Maserati, odpowiada za koncepcję wnętrz części wspólnych oraz standardy wykończenia apartamentów. Magdalena Bartkiewicz-Podoba zaznacza, że Roma Tower to pierwszy projekt w tej części Europy realizowany w formule branded residence.

Luksus nie będzie tu wynikał z deklaracji, a rzeczywistych rozwiązań – tłumaczy prezes Liebrecht & wooD. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji dwa piętra udogodnień, w tym strefę wellness z 25-metrowym basenem, prywatne sale kinowe oraz przestrzenie biznesowe. W budynku nie przewidziano małych metraży; średnia powierzchnia apartamentu ma wynosić około 130 metrów kwadratowych.

Zdrowie i ekologia w parze z prestiżem

Roma Tower jako pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Polsce otrzymała certyfikat Fitwel, i to z najwyższą możliwą oceną. Standard ten koncentruje się na dobrostanie użytkowników, promując aktywność fizyczną oraz wysoką jakość powietrza i wody. Deweloper ubiega się również o certyfikację BREEAM, co ma potwierdzić zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Polecane
Skala Roma Tower niezaleznie od tego, że ten kształt budynku jest już nieaktualny, będzie zaznaczał
inwestycje
Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Wśród ekologicznych rozwiązań planowanych w wieżowcu znajdują się systemy odzysku energii z wentylacji, nawadnianie zieleni wodą deszczową oraz innowacyjny mechanizm segregacji odpadów dostępny na każdym piętrze. Według Magdaleny Bartkiewicz-Podoba, dla współczesnych nabywców apartamentów premium troska o środowisko jest równie istotna jak osobisty komfort.

Potencjał warszawskiego rynku

Inwestycja budzi zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jak wynika z wywiadu, rosnąca liczba zamożnych mieszkańców Warszawy sprawia, że oferta nieruchomości najwyższej klasy wymaga rozszerzenia.

Polecane
Nowe oblicze Roma Tower nie jest znane, ale pewne jest to, że gmach znacącząco zmieni oblicze okolic
inwestycje
Roma Tower zmieni krajobraz stolicy. Rusza budowa 170-metrowego wieżowca

Centralna lokalizacja oraz unikalny standard mają przyciągnąć zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał stolicy Polski jako jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek.

