Roma Tower: Nowa definicja luksusu w sercu Warszawy

Projekt Roma Tower powoli nabiera kształtów. Inwestycja w standardzie ultra luxury, powstająca w centrum stolicy, ma łączyć światowy design pracowni Pininfarina z nowoczesnymi rozwiązaniami potwierdzonymi pierwszym w Polsce certyfikatem Fitwel. Tak wynika z zapowiedzi Magdaleny Bartkiewicz-Podoby, prezes firmy Liebrecht & wooD w Polsce.



Warszawski rynek nieruchomości przygotowuje się na realizację jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji ostatnich lat. Wieżowiec Roma Tower, powstający u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, ma szansę stać się nową ikoną Śródmieścia. W rozmowie z serwisem propertynews.pl Magdalena Bartkiewicz-Podoba, prezes firmy Liebrecht & wooD w Polsce, podkreśla wyjątkowy charakter tego przedsięwzięcia, które jest efektem wieloletniej współpracy z BBI Development.

Harmonogram i pierwsze kroki budowlane

Przygotowania do inwestycji wkraczają w kluczową fazę. Deweloper posiada już ostateczne pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac jeszcze w 2026 roku. Jak zapowiada Magdalena Bartkiewicz-Podoba na łamach propertynews.pl, jesienią tego roku odbędzie się pełna prezentacja projektu wraz z oficjalnymi wizualizacjami. Roma Tower ma być projektem pionierskim, skierowanym do najbardziej wymagających klientów szukających nieruchomości w segmencie ultra luxury.

Magdalen Bartkiewicz-Podoba, prezes Liebrecht & wooD w Polsce Foto: arch. pryw.

Włoski design i branded residence

Jednym z najważniejszych wyróżników wieżowca jest współpraca z renomowaną włoską pracownią Pininfarina. Marka znana z projektowania luksusowych samochodów, takich jak Ferrari czy Maserati, odpowiada za koncepcję wnętrz części wspólnych oraz standardy wykończenia apartamentów. Magdalena Bartkiewicz-Podoba zaznacza, że Roma Tower to pierwszy projekt w tej części Europy realizowany w formule branded residence.