Roma Tower: Nowa definicja luksusu w sercu Warszawy

Deweloper posiada już ostateczne pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac jeszcze w 2026 roku.
Warszawski rynek nieruchomości przygotowuje się na realizację jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji ostatnich lat. Wieżowiec Roma Tower, powstający u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, ma szansę stać się nową ikoną Śródmieścia. W rozmowie z serwisem propertynews.pl Magdalena Bartkiewicz-Podoba, prezes firmy Liebrecht & wooD w Polsce, podkreśla wyjątkowy charakter tego przedsięwzięcia, które jest efektem wieloletniej współpracy z BBI Development.
Przygotowania do inwestycji wkraczają w kluczową fazę. Deweloper posiada już ostateczne pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac jeszcze w 2026 roku. Jak zapowiada Magdalena Bartkiewicz-Podoba na łamach propertynews.pl, jesienią tego roku odbędzie się pełna prezentacja projektu wraz z oficjalnymi wizualizacjami. Roma Tower ma być projektem pionierskim, skierowanym do najbardziej wymagających klientów szukających nieruchomości w segmencie ultra luxury.
Magdalen Bartkiewicz-Podoba, prezes Liebrecht & wooD w Polsce
Jednym z najważniejszych wyróżników wieżowca jest współpraca z renomowaną włoską pracownią Pininfarina. Marka znana z projektowania luksusowych samochodów, takich jak Ferrari czy Maserati, odpowiada za koncepcję wnętrz części wspólnych oraz standardy wykończenia apartamentów. Magdalena Bartkiewicz-Podoba zaznacza, że Roma Tower to pierwszy projekt w tej części Europy realizowany w formule branded residence.
Luksus nie będzie tu wynikał z deklaracji, a rzeczywistych rozwiązań – tłumaczy prezes Liebrecht & wooD. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji dwa piętra udogodnień, w tym strefę wellness z 25-metrowym basenem, prywatne sale kinowe oraz przestrzenie biznesowe. W budynku nie przewidziano małych metraży; średnia powierzchnia apartamentu ma wynosić około 130 metrów kwadratowych.
Roma Tower jako pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Polsce otrzymała certyfikat Fitwel, i to z najwyższą możliwą oceną. Standard ten koncentruje się na dobrostanie użytkowników, promując aktywność fizyczną oraz wysoką jakość powietrza i wody. Deweloper ubiega się również o certyfikację BREEAM, co ma potwierdzić zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Wśród ekologicznych rozwiązań planowanych w wieżowcu znajdują się systemy odzysku energii z wentylacji, nawadnianie zieleni wodą deszczową oraz innowacyjny mechanizm segregacji odpadów dostępny na każdym piętrze. Według Magdaleny Bartkiewicz-Podoba, dla współczesnych nabywców apartamentów premium troska o środowisko jest równie istotna jak osobisty komfort.
Inwestycja budzi zainteresowanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jak wynika z wywiadu, rosnąca liczba zamożnych mieszkańców Warszawy sprawia, że oferta nieruchomości najwyższej klasy wymaga rozszerzenia.
Centralna lokalizacja oraz unikalny standard mają przyciągnąć zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał stolicy Polski jako jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek.