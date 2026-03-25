Nowe uliczne lampy LED połączą nowoczesność z historią

W Warszawa trwa szeroka modernizacja oświetlenia ulicznego. Na słupach pojawiają się nowoczesne oprawy LED typu SAVA, zaprojektowane specjalnie dla stolicy. Nie wszędzie jednak ich futurystyczny wygląd wpisuje się w otoczenie. Dlatego miasto stawia na różnorodność i dopasowanie oświetlenia do charakteru konkretnych ulic.
Choć Warszawa konsekwentnie przechodzi na technologię LED, nie oznacza to jednolitego wyglądu latarni w całym mieście. W miejscach o bardziej historycznym charakterze nowoczesne oprawy ustępują miejsca stylizowanym modelom.
Miasto właśnie ogłosiło przetarg na dostawę 1801 takich opraw. Nowe lampy pojawią się m.in. na Bielany, Żoliborz, Targówek i Praga-Południe.
Ich wygląd nie jest przypadkowy – mają przypominać dawne latarnie z początku XX wieku. Projektanci postawili na dekoracyjne formy: smukłe sylwetki, charakterystyczne „dzwonowe” lub stożkowe korpusy i ozdobne zwieńczenia w formie kopuł czy daszków.
Spacerując po Warszawie, można zauważyć tzw. pastorały – ozdobne słupy oświetleniowe inspirowane przedwojennym stylem. Część z nich już dziś ma zamontowane LED-y, ale w wielu miejscach nadal działają starsze, mniej efektywne oprawy.
To właśnie z myślą o nich ogłoszono nowy przetarg. Wcześniej, w 2025 roku, miasto wybrało też dostawcę opraw historycznych inspirowanych projektami z katalogu Fabryki Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniak S.A. z 1933 roku.
Takie „retro” lampy pojawią się m.in. na Pradze-Północ oraz w Śródmieściu.
Choć na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie, oprawy historyczne i stylizowane pełnią nieco inne funkcje.
Te pierwsze są wiernymi replikami dawnych latarni – od proporcji po detale. Trafiają głównie do obszarów objętych ochroną konserwatorską, gdzie liczy się zachowanie autentycznego charakteru przestrzeni.
Z kolei oprawy stylizowane dają projektantom więcej swobody. Nawiązują do historii, ale nie kopiują jej w 100 proc. Mogą być montowane zarówno na klasycznych pastorałach, jak i na standardowych wysięgnikach.
Nowe oświetlenie to nie tylko kwestia estetyki. LED-y zużywają mniej energii, co oznacza niższe rachunki i mniejszą emisję CO₂.
Dzięki modernizacji warszawska sieć oświetleniowa staje się bardziej spójna, nowoczesna i przyjazna środowisku. A mieszkańcy zyskują coś jeszcze – bezpieczniejsze i lepiej doświetlone ulice, które jednocześnie zachowują swój unikalny klimat.