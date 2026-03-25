Nowe uliczne lampy LED połączą nowoczesność z historią

W Warszawa trwa szeroka modernizacja oświetlenia ulicznego. Na słupach pojawiają się nowoczesne oprawy LED typu SAVA, zaprojektowane specjalnie dla stolicy. Nie wszędzie jednak ich futurystyczny wygląd wpisuje się w otoczenie. Dlatego miasto stawia na różnorodność i dopasowanie oświetlenia do charakteru konkretnych ulic.

Takie oprawy jednak nie pasują wszędzie.

Nie tylko nowoczesność. Liczy się klimat miejsca

Choć Warszawa konsekwentnie przechodzi na technologię LED, nie oznacza to jednolitego wyglądu latarni w całym mieście. W miejscach o bardziej historycznym charakterze nowoczesne oprawy ustępują miejsca stylizowanym modelom.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na dostawę 1801 takich opraw. Nowe lampy pojawią się m.in. na Bielany, Żoliborz, Targówek i Praga-Południe.

Ich wygląd nie jest przypadkowy – mają przypominać dawne latarnie z początku XX wieku. Projektanci postawili na dekoracyjne formy: smukłe sylwetki, charakterystyczne „dzwonowe” lub stożkowe korpusy i ozdobne zwieńczenia w formie kopuł czy daszków.