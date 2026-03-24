Wilcza 60. Adres z historią już jest w rejestrze

Kamienica przy ul. Wilczej 60 trafiła do rejestru zabytków. Przedwojenna siedziba korporacji Arkonia to unikatowy w skali Warszawy projekt, który łączy surowy modernizm z dekoracyjnymi detalami w stylu art déco.



Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu budynku do rejestru kończy proces starań o pełną ochronę prawną tego obiektu. Kamienica Związku Filistrów „Arkonia” powstała w latach 1935–1936 i od początku pełniła funkcję szczególną. Nie był to zwykły dom czynszowy, lecz siedziba prężnej organizacji akademickiej, która promowała postawy patriotyczne.

Reklama Reklama

W murach tego budynku bywały postacie kluczowe dla polskiej historii, nauki i kultury. Wśród członków Arkonii znajdowali się między innymi generał Władysław Anders, wydawca Jan Gebethner czy znany lekarz Jan Nielubowicz. Projektantem gmachu był Adolf Inatowicz-Łubiański, który sam należał do stowarzyszenia i stworzył miejsce łączące funkcje biurowe z pokojami mieszkalnymi dla mniej zamożnych studentów.

Surowa bryła i geometryczne detale

To, co wyróżnia kamienicę na tle sąsiedniej zabudowy Śródmieścia Południowego, to jej specyficzna kompozycja. Architekt postawił na asymetrię i grę światłocienia. Najbardziej charakterystycznym elementem elewacji jest schodkowy wykusz o ściętych narożnikach oraz trapezowy wykusz na ostatnim piętrze.