Życie Warszawy
Wilcza 60. Adres z historią już jest w rejestrze

Publikacja: 24.03.2026 12:45

Najbardziej charakterystycznym elementem elewacji jest schodkowy wykusz o ściętych narożnikach

M.B.
Kamienica przy ul. Wilczej 60 trafiła do rejestru zabytków. Przedwojenna siedziba korporacji Arkonia to unikatowy w skali Warszawy projekt, który łączy surowy modernizm z dekoracyjnymi detalami w stylu art déco.

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu budynku do rejestru kończy proces starań o pełną ochronę prawną tego obiektu. Kamienica Związku Filistrów „Arkonia” powstała w latach 1935–1936 i od początku pełniła funkcję szczególną. Nie był to zwykły dom czynszowy, lecz siedziba prężnej organizacji akademickiej, która promowała postawy patriotyczne.

W murach tego budynku bywały postacie kluczowe dla polskiej historii, nauki i kultury. Wśród członków Arkonii znajdowali się między innymi generał Władysław Anders, wydawca Jan Gebethner czy znany lekarz Jan Nielubowicz. Projektantem gmachu był Adolf Inatowicz-Łubiański, który sam należał do stowarzyszenia i stworzył miejsce łączące funkcje biurowe z pokojami mieszkalnymi dla mniej zamożnych studentów.

Surowa bryła i geometryczne detale

To, co wyróżnia kamienicę na tle sąsiedniej zabudowy Śródmieścia Południowego, to jej specyficzna kompozycja. Architekt postawił na asymetrię i grę światłocienia. Najbardziej charakterystycznym elementem elewacji jest schodkowy wykusz o ściętych narożnikach oraz trapezowy wykusz na ostatnim piętrze.

Mimo że budynek powstał w duchu nowoczesnego funkcjonalizmu, nie zabrakło w nim ozdobników typowych dla nurtu art déco. Zastosowano tu kontrastowe zestawienia kamiennej okładziny z tynkiem oraz geometryczne fryzy. Od strony podwórka uwagę zwracają natomiast płytkie płyty balkonów zamknięte łukiem, co nadaje bryle lżejszego charakteru.

Unikatowa klatka schodowa i fornirowane drzwi

Wartość zabytkowa obiektu kryje się również w jego wnętrzach, które przetrwały w zaskakująco dobrym stanie. Reprezentacyjny hol wejściowy z windą zachował swój dawny układ oraz oryginalne wykończenia. Na ścianach wciąż można zobaczyć czarne pasy akcentujące narożniki oraz granice kamiennych okładzin.

Prawdziwą rzadkością w skali całej Warszawy jest zachowana na klatce schodowej balustrada, wykonana w jednej płaszczyźnie. Podobne rozwiązania konstrukcyjne zastosowano jedynie w dwóch innych znanych kamienicach w mieście – przy ulicach Narbutta oraz Poznańskiej. Całość dopełnia oryginalna stolarka drzwiowa z fornirowanymi dekoracjami o geometrycznych wzorach.

Przez dekady powojenne stan techniczny obiektu systematycznie się pogarszał. W latach 90. XX wieku z
Nowoczesność sprzed dziewięciu dekad

Budynek przy Wilczej 60 jest także istotnym źródłem wiedzy dla historyków budownictwa. W latach 30. XX wieku był to obiekt bardzo nowoczesny, w którym tradycyjne murowane ściany połączono z nowatorskimi wówczas stropami żelbetowymi. Dzięki wpisowi do rejestru zabytków, wszystkie te elementy – od konstrukcji po najdrobniejszy detal klamki – będą teraz pod nadzorem konserwatorskim.

