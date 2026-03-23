Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wpuści studentów za darmo. To ryzyko straty 130 mln zł

W argumentacji pojawiały się porównania do innych kluczowych instytucji kultury w stolicy. Muzeum Narodowe oraz Zamek Królewski od lat stosują przyjazną politykę wobec studentów tego kierunku, umożliwiając im bezpłatne wejścia. Wydawało się, że nowo powstałe Muzeum Sztuki Nowoczesnej naturalnie dołączy do tego grona. Zwolennicy tego rozwiązania przekonywali również, że grupa docelowa jest na tyle nieliczna, iż muzeum nie odczuje spadku przychodów z biletów.

Okazuje się, że wprowadzenie powszechnego, darmowego wstępu do MSN dla wybranej grupy osób mogłoby zostać uznane za zmianę przeznaczenia obiektu na cele nieopodatkowane. Foto: mat. pras.

Podatkowy mur nie do przebicia

Rzeczywistość finansowa okazała się jednak znacznie bardziej złożona, co wyjaśniły władze Warszawy. Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra wskazała na rygorystyczne przepisy podatkowe dotyczące inwestycji publicznych. Okazuje się, że wprowadzenie powszechnego, darmowego wstępu dla wybranej grupy osób mogłoby zostać uznane za zmianę przeznaczenia obiektu na cele nieopodatkowane. Taka decyzja niosłaby za sobą konieczność dokonania korekty podatku VAT odliczonego podczas budowy muzeum.

Dopóki Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wypracują wspólnego stanowiska, darmowe wejścia do nowo wybudowanych obiektów pozostaną w sferze postulatów.

Skala potencjalnych strat jest porażająca i wynosi ok. 130 mln zł. Kwota ta wielokrotnie przewyższa roczną dotację podmiotową, jaką instytucja otrzymuje od miasta. W obecnej sytuacji finansowej stolicy pokrycie tak gigantycznego zobowiązania podatkowego jest niemożliwe. Urzędnicy jasno zakomunikowali, że dobro studentów, choć istotne, nie może stać w sprzeczności z bezpieczeństwem budżetowym całej placówki.

Wyzwanie wykraczające poza Warszawę

Problem z rozliczaniem podatku VAT w instytucjach kultury nie dotyczy wyłącznie Warszawy. Z informacji napływających z innych miast wynika, że polskie muzea od lat zmagają się z podobnymi barierami systemowymi. Prawo podatkowe w obecnym kształcie często zmusza dyrektorów placówek do rezygnacji z misji edukacyjnej na rzecz dbałości o płynność finansową. Według przedstawicieli ratusza kwestia ta stała się na tyle paląca, że wymaga pilnych rozmów na szczeblu ministerialnym.

Bez zmian w ogólnopolskich regulacjach trudno liczyć na to, że nowoczesne muzea będą mogły swobodnie dysponować swoją ofertą biletową. Obecnie każda próba rozszerzenia przywilejów dla konkretnych grup społecznych jest szczegółowo analizowana pod kątem ryzyka podatkowego.

Alternatywne ścieżki dostępu

Mimo braku możliwości wprowadzenia całkowicie darmowych biletów, Muzeum Sztuki Nowoczesnej stara się wspierać młodych odbiorców. Instytucja oferuje preferencyjne stawki dla osób zrzeszonych w organizacjach branżowych oraz profesjonalnie związanych z sektorem kultury. Szczegółowe zasady tych zniżek są regularnie aktualizowane w regulaminach sprzedaży dostępnych na stronie internetowej muzeum. Jest to próba znalezienia kompromisu między misją społeczną a restrykcyjnym prawem.

Nadzieją dla studentów pozostaje również ogólnopolski program „Muzeum za złotówkę”, dedykowany osobom do 26. roku życia. MSN zadeklarowało pełną gotowość do przystąpienia do tej inicjatywy, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromną popularnością.

Niestety, w bieżącym roku placówka nie została zaproszona do programu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bez zewnętrznego wsparcia systemowego muzeum nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów szerokiej dostępności, o którą apeluje środowisko akademickie.