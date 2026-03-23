Osiedle zamiast magazynów. Skanska wybuduje mieszkania na Służewcu

Przy ulicy Bokserskiej 64 powstanie nowoczesny kompleks mieszkaniowy z ogólnodostępnym parkiem. Projekt realizowany w trybie specustawy zakłada budowę około 750 lokali oraz zmiany w infrastrukturze drogowej i edukacyjnej.



Teren o powierzchni niemal 3 hektarów, na którym obecnie znajdują się magazyny i biurowiec z końcówki lat 90., przejdzie całkowitą przemianę - informuje propertynews.pl. Istniejąca zabudowa zostanie wyburzona lub przebudowana, aby zrobić miejsce pod budynki wielorodzinne. Koncepcja architektoniczna zakłada stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej, która nie będzie grodzona, co ma sprzyjać integracji nowej inwestycji z resztą dzielnicy.

Reklama Reklama

W parterach budynków od strony ulic Bokserskiej i Komputerowej zaplanowano lokale handlowo-usługowe. Projektant przewidział łącznie ok. 900 mkw. powierzchni usługowej oraz dodatkowe 1810 mkw. przestrzeni przeznaczonej na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców Służewca.

Zieleń i rekreacja w sercu Służewca

Kluczowym elementem nowego osiedla ma być ogólnodostępny park wypoczynkowy o powierzchni ok. 6,5 tys. mkw. W planach uwzględniono zarówno zieleń niską, jak i wysoką. Ciekawym rozwiązaniem jest adaptacja istniejącego na tym terenie zbiornika wodnego, który stanie się częścią tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury, poprawiającej mikroklimat okolicy.