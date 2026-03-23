Osiedle zamiast magazynów. Skanska wybuduje mieszkania na Służewcu

Teren o powierzchni niemal 3 hektarów, na którym obecnie znajdują się magazyny i biurowiec z końcówki lat 90., przejdzie całkowitą przemianę - informuje propertynews.pl. Istniejąca zabudowa zostanie wyburzona lub przebudowana, aby zrobić miejsce pod budynki wielorodzinne. Koncepcja architektoniczna zakłada stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej, która nie będzie grodzona, co ma sprzyjać integracji nowej inwestycji z resztą dzielnicy.
W parterach budynków od strony ulic Bokserskiej i Komputerowej zaplanowano lokale handlowo-usługowe. Projektant przewidział łącznie ok. 900 mkw. powierzchni usługowej oraz dodatkowe 1810 mkw. przestrzeni przeznaczonej na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców Służewca.
Kluczowym elementem nowego osiedla ma być ogólnodostępny park wypoczynkowy o powierzchni ok. 6,5 tys. mkw. W planach uwzględniono zarówno zieleń niską, jak i wysoką. Ciekawym rozwiązaniem jest adaptacja istniejącego na tym terenie zbiornika wodnego, który stanie się częścią tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury, poprawiającej mikroklimat okolicy.
Dla wygody przyszłych lokatorów i sąsiadów zaplanowano również ogólnodostępne ciągi piesze oraz trasy rowerowe. Całość ma tworzyć przyjazną i bezpieczną tkankę miejską, odpowiadającą na współczesne standardy urbanistyczne.
Budowa mieszkań to tylko część planowanych zmian. Deweloper zrealizuje szereg inwestycji towarzyszących, które usprawnią komunikację w tej części miasta. Projekt obejmuje przebudowę fragmentów ulic Komputerowej i Bokserskiej oraz budowę nowej pętli autobusowej. Powstanie także wygodne dojście pieszo-rowerowe prowadzące do kładki przy przystanku kolejowym Warszawa-Okęcie.
Zmiany odczują również uczniowie i rodzice z okolicy. W ramach porozumienia z miastem zaplanowano prace budowlane w Szkole Podstawowej przy ul. Gruszczyńskiego 12. Inwestycja ta pozwoli na stworzenie dodatkowej powierzchni edukacyjnej, co jest niezbędne w obliczu rosnącej liczby mieszkańców Służewca.