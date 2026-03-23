Życie Warszawy
Osiedle zamiast magazynów. Skanska wybuduje mieszkania na Służewcu

Publikacja: 23.03.2026 07:15

Koncepcja architektoniczna zakłada stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej, która nie będzie grodzona, co ma sprzyjać integracji nowej inwestycji z resztą dzielnicy.

M.B.
Przy ulicy Bokserskiej 64 powstanie nowoczesny kompleks mieszkaniowy z ogólnodostępnym parkiem. Projekt realizowany w trybie specustawy zakłada budowę około 750 lokali oraz zmiany w infrastrukturze drogowej i edukacyjnej.

Teren o powierzchni niemal 3 hektarów, na którym obecnie znajdują się magazyny i biurowiec z końcówki lat 90., przejdzie całkowitą przemianę - informuje propertynews.pl. Istniejąca zabudowa zostanie wyburzona lub przebudowana, aby zrobić miejsce pod budynki wielorodzinne. Koncepcja architektoniczna zakłada stworzenie otwartej przestrzeni miejskiej, która nie będzie grodzona, co ma sprzyjać integracji nowej inwestycji z resztą dzielnicy.

W parterach budynków od strony ulic Bokserskiej i Komputerowej zaplanowano lokale handlowo-usługowe. Projektant przewidział łącznie ok. 900 mkw. powierzchni usługowej oraz dodatkowe 1810 mkw. przestrzeni przeznaczonej na zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców Służewca.

Zieleń i rekreacja w sercu Służewca

Kluczowym elementem nowego osiedla ma być ogólnodostępny park wypoczynkowy o powierzchni ok. 6,5 tys. mkw. W planach uwzględniono zarówno zieleń niską, jak i wysoką. Ciekawym rozwiązaniem jest adaptacja istniejącego na tym terenie zbiornika wodnego, który stanie się częścią tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury, poprawiającej mikroklimat okolicy.

Dla wygody przyszłych lokatorów i sąsiadów zaplanowano również ogólnodostępne ciągi piesze oraz trasy rowerowe. Całość ma tworzyć przyjazną i bezpieczną tkankę miejską, odpowiadającą na współczesne standardy urbanistyczne.

Inwestycje w drogi i pobliską szkołę

Budowa mieszkań to tylko część planowanych zmian. Deweloper zrealizuje szereg inwestycji towarzyszących, które usprawnią komunikację w tej części miasta. Projekt obejmuje przebudowę fragmentów ulic Komputerowej i Bokserskiej oraz budowę nowej pętli autobusowej. Powstanie także wygodne dojście pieszo-rowerowe prowadzące do kładki przy przystanku kolejowym Warszawa-Okęcie.

Polecane
Obie inwestycje powstaną praktycznie obok siebie – w głębi kwartału pomiędzy ul. Przasnyską a ul. An
przestrzeń miejska
Dwie inwestycje, jeden dialog. Deweloperzy wspólnie rozmawiają z mieszkańcami Żoliborza

Zmiany odczują również uczniowie i rodzice z okolicy. W ramach porozumienia z miastem zaplanowano prace budowlane w Szkole Podstawowej przy ul. Gruszczyńskiego 12. Inwestycja ta pozwoli na stworzenie dodatkowej powierzchni edukacyjnej, co jest niezbędne w obliczu rosnącej liczby mieszkańców Służewca.

Weryfikacja dochodów jest obowiązkowa dla osób, które wynajmują lokal od m.st. Warszawy na podstawie
mieszkania komunalne

Lokatorze, zbyt dużo zarabiasz? Zapłacisz wyższy czynsz

Na kilka dni przed planowanym spotkaniem Urząd Dzielnicy Targówek postanowił odwołać rezerwację
polityka

Urząd dzielnicy nie pozwala radnym prowadzić „agitacji wyborczej”. Ale wyborów nie ma

Prognozy na kolejne dni potwierdzają, że wiosna zadomowiła się u nas na dobre, choć nie obejdzie się
prognoza pogody

Wiosna puka do drzwi Warszawy. Słońce i przyjemne temperatury na start tygodnia

W zawiązku z prowadzonymi pracami inaczej pojadą autobusy i samochody prywatne
remont

Krzyżówka Cybernetyki i Rzymowskiego z nowym asfaltem

Jarosław Krajewski i Waldemar Żurek spotkają się z mieszkańcami Warszawy
polityka

Ofensywa PiS-u i PO w Warszawie. Ministrowie i posłowie wychodzą do mieszkańców

Na ulice stolicy wybiegło łącznie 30 344 uczestników, z czego ponad 22,5 tysiąca zmierzyło się z głó
impreza masowa

Rekordowy 20. Półmaraton Warszawski. Polska wygrana i historyczna frekwencja

Współczesna policja, tak jak jej niesławna poprzedniczka MO, także posiada konne jednostki
warszawskie historie szczepańskiego

Konno przez Puszczę. Nikt nie spodziewał się milicjantów w siodle

Funkcjonariusze, którzy pierwsi dotarli na miejsce wypadku, natychmiast zajęli się rannym rowerzystą
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wypadek z udziałem rowerzysty w centrum. Pomogli policjanci

