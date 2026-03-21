W trakcie patrolowania ulic funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji udzielili pomocy 77-letniemu mężczyźnie. Senior potrzebował natychmiastowego wsparcia po niefortunnym upadku.



Do zdarzenia doszło w reprezentacyjnej części Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu skweru ks. Twardowskiego. Przechodzący tamtędy 77-latek nagle stracił równowagę i upadł na chodnik. Uderzenie było na tyle nieszczęśliwe, że u mężczyzny wystąpił silny krwotok z nosa oraz doszło do urazu lewej ręki. Widząc tę sytuację, policjanci patrolujący okolicę natychmiast przystąpili do działania.

Wsparcie przedmedyczne i transport do szpitala

Funkcjonariusze otoczyli seniora opieką i sprawnie udzielili mu pierwszej pomocy, starając się opanować krwawienie i zabezpieczyć urazy do czasu przyjazdu specjalistów. Równolegle na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po przyjeździe karetki i przeprowadzeniu wstępnych badań zapadła decyzja o konieczności dalszej diagnostyki. Poszkodowany został przewieziony do szpitala przy ulicy Wołoskiej, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Znaczenie regularnych szkoleń

To zdarzenie jest przykładem na to, jak istotne w codziennej służbie są umiejętności praktyczne. Wszyscy stołeczni funkcjonariusze, w tym ci z Oddziału Prewencji, przechodzą regularne szkolenia z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Dzięki powtarzanym ćwiczeniom potrafią zachować zimną krew i skutecznie reagować w momentach, gdy czyjeś zdrowie jest zagrożone.