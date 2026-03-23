Urząd dzielnicy nie pozwala radnym prowadzić „agitacji wyborczej”. Ale wyborów nie ma

Urząd Dzielnicy Targówek nie udostępnił sali na spotkanie z mieszkańcami radnym opozycji. Powód? „Spotkanie miało wyraźnie polityczny charakter”.



Radni Prawa i Sprawiedliwości z Targówka postanowili zorganizować spotkanie z mieszkańcami, by ci mogli przekazać im swoje uwagi i pomysły na funkcjonowanie dzielnicy. – Aby spotkanie było bardziej atrakcyjne, zaprosiliśmy gościa specjalnego, posła Jarosława Krajewskiego – opowiada radny Andrzej Bittel.

Spotkanie radnych Targówka z mieszkańcami

Radni zarezerwowali salę miesiąc przed planowanym spotkaniem i zaprosili mieszkańców poprzez media społecznościowe i inne kanały. Na kilka dni przed planowanym spotkaniem Urząd Dzielnicy Targówek postanowił jednak odwołać rezerwację.

– W czwartek po godz. 21 od naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr otrzymałem informację, że Urząd Dzielnicy Targówek nie wyraża zgody na spotkanie – mówi radny Bittel.

Sytuację potwierdza rzeczniczka urzędu dzielnicy Paulina Borzęcka. – Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nie wyraził zgody na udostępnienie sali na wskazane spotkanie – wyjaśnia.