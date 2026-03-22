Kiedy skończy się remont Sali Kongresowej? „Zakładany termin uległ wydłużeniu”

Podczas remontu Sali Kongresowej znaleziono ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest – wynika z informacji przekazanych przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki. Jak wpływa to na remont i kiedy planowane jest jego zakończenie – to dwa obecnie najważniejsze pytania.



Interpelację w sprawie remontu Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki złożył radny Śródmieścia Krzysztof Górski.

Czemu remont Sali Kongresowej trwa tak długo?

Zapytał, czemu trwa on tak długo i jeszcze ma trwać co najmniej dwa lata. „Przypominam, że remont trwa już wiele, wiele lat. Dodatkowo zaskakująca jest informacja o szokująco wysokiej kwocie wynoszącej ponad 470 milionów zł” – napisał radny.

„Przypomnę tylko, że cały PKiN budowany był na początku lat 50. przez trzy czy cztery lata” – dodał.

Jak tłumaczy w odpowiedzi na interpelację burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, zakładany pierwotnie 36-miesięczny termin na przekazanie obiektu do eksploatacji uległ wydłużeniu z przyczyn obiektywnych, niezależnych od PKiN i wykonawcy robót, głównie z uwagi na konieczność usunięcia oraz bezpiecznej utylizacji ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest, ujawnionych w trakcie robót budowlanych.