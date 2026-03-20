Mieszkania dla nauczycieli i służb mundurowych. Jak długa jest kolejka?

Jak dodał, obecnie trwa zbieranie danych niezbędnych do określenia liczby lokali w tegorocznej puli. „Dokładna liczba lokali, z podziałem na służby, zostanie wskazana do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy w wyznaczonych przez niego dzielnicach, niezwłocznie po spłynięciu danych ze wszystkich dzielnic” – napisał Ferens w odpowiedzi na interpelację.

Trzech policjantów czeka na mieszkania

Dane te potwierdziła wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra w odpowiedzi na interpelację radnegp Damiana Kowalczyka. „Do 2025 roku pula mieszkań obejmowała funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Na przestrzeni lat 2010 – 2025 Miasto Stołeczne Warszawa przekazało około 130 lokali na rzecz funkcjonariuszy ww. służb.

W 2025 roku, z uwagi na braki kadrowe w Policji, do puli zostali dodani funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji” – napisała wiceprezydent

Na koniec 2025 roku, w rejestrze spraw osób oczekujących na pomoc mieszkaniową umieszczeni byli trzej funkcjonariusze Policji.

Potwierdziła też, że policja w 2025 roku otrzymała 49 lokali do zasiedlenia na czas trwania stosunku pracy.

„Odnosząc się do mieszkań dla nauczycieli informuję, że preferencyjne warunki najmu zostały nadane tej grupie zawodowej pod koniec 2025 roku i jeszcze żaden lokal nie został wynajęty z ich uwzględnieniem. Informuję jednocześnie, że na koniec 2025 roku, w rejestrze spraw osób oczekujących na pomoc mieszkaniową umieszczeni byli 3 funkcjonariusze Policji. Natomiast dane dotyczące lokali dla nauczycieli nie były zbierane” – wyjaśniła wiceprezydent Machnowska-Góra.