Mieszkania dla nauczycieli i służb mundurowych. Jak długa jest kolejka?

W 2024 r. w Warszawie zwolnionych zostało 1781 lokali
Interpelację w sprawie przekazania mieszkań na potrzeby przedstawicieli służb mundurowych złożyła radna Śródmieścia Julia Zimmermann.
Jak poinformował burmistrz tej dzielnicy Aleksander Ferens, co roku nie więcej niż 4 proc. zwalnianych lokali z mieszkaniowego zasobu miasta przeznaczane jest na najem dla funkcjonariuszy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej Policji.
„W 2024 r. zwolnionych zostało 1781 lokali na terenie m.st. Warszawy. Dlatego też w 2025 r. przeznaczonych zostało 71 lokali do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy, z podziałem na poszczególne służby: 20 lokali na rzecz Straży Miejskiej m.st. Warszawy, do zrealizowania przez Dzielnicę Śródmieście, która w całości jest wskazana do realizacji ww. puli, 49 lokali na rzecz Komendy Rejonowej Policji, 2 lokale na rzecz Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy” – wyliczył burmistrz.
Jak dodał, obecnie trwa zbieranie danych niezbędnych do określenia liczby lokali w tegorocznej puli. „Dokładna liczba lokali, z podziałem na służby, zostanie wskazana do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy w wyznaczonych przez niego dzielnicach, niezwłocznie po spłynięciu danych ze wszystkich dzielnic” – napisał Ferens w odpowiedzi na interpelację.
Dane te potwierdziła wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra w odpowiedzi na interpelację radnegp Damiana Kowalczyka. „Do 2025 roku pula mieszkań obejmowała funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. Na przestrzeni lat 2010 – 2025 Miasto Stołeczne Warszawa przekazało około 130 lokali na rzecz funkcjonariuszy ww. służb.
W 2025 roku, z uwagi na braki kadrowe w Policji, do puli zostali dodani funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji” – napisała wiceprezydent
Potwierdziła też, że policja w 2025 roku otrzymała 49 lokali do zasiedlenia na czas trwania stosunku pracy.
„Odnosząc się do mieszkań dla nauczycieli informuję, że preferencyjne warunki najmu zostały nadane tej grupie zawodowej pod koniec 2025 roku i jeszcze żaden lokal nie został wynajęty z ich uwzględnieniem. Informuję jednocześnie, że na koniec 2025 roku, w rejestrze spraw osób oczekujących na pomoc mieszkaniową umieszczeni byli 3 funkcjonariusze Policji. Natomiast dane dotyczące lokali dla nauczycieli nie były zbierane” – wyjaśniła wiceprezydent Machnowska-Góra.