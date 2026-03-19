Coraz mniej cudzoziemców pracuje na Mazowszu. Komu wydawane są pozwolenia na pracę?

W 2025 r. w województwie mazowieckim wydano 49 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców (o 15,6 tys. mniej niż przed rokiem). To największa liczba wśród województw. Kolejne pod tym względem były województwa: wielkopolskie – 35,4 tys., śląskie – 33,4 tys. I łódzkie – 22,6 tys.
Najwięcej zezwoleń na pracę przyznanych było obywatelom Filipin i Indii – po 6 tys., czyli po 12,2 proc. (spadek odpowiednio o 4,4 proc. i o 16,2 proc. w skali roku), a w dalszej kolejności obywatelom Uzbekistanu i Kolumbii – po 4,7 tys. (spadek odpowiednio o 6,1 proc. i o 23,6 proc.). Liczba zezwoleń wydanych w 2025 r. dla obywateli Ukrainy zmniejszyła się o 37,6 proc. w skali roku i wyniosła tylko 0,5 tys. Polskie prawo w 2025 r. nadal umożliwiało obywatelom Ukrainy pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, o ile spełniali oni określone warunki pobytowe.
Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2025 r. wyniósł 82,1 proc. (w 2024 r. – 82,6 proc.). Przewaga mężczyzn pod tym względem występowała we wszystkich województwach (od 90,6 proc. w podlaskim do 76,3 proc. w łódzkim). W kraju udział ten wyniósł średnio 80,9 proc.. Liczba wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w porównaniu z 2024 r. była niższa dla mężczyzn o 24,5 proc., a dla kobiet o 21,9 proc..
Podobnie jak w 2024 r. największą grupę cudzoziemców, którzy dostali zezwolenia na pracę stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (39,9 proc.) oraz 35–44 lata (31,5 proc.). Odsetek ten był podobny wśród obu płci (odpowiednio: mężczyźni – 40,2 proc. i 31,8 proc.; kobiety – 38,6 proc. i 30,3 proc.).
Najwięcej (66,0 proc.) zezwoleń na pracę dotyczyło umów zleceń, a w dalszej kolejności umów o pracę (30,7 proc.).
W 2025 r. pracodawcy, którzy uzyskiwali zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, prowadzili działalność gospodarczą głównie w sekcjach PKD: transport i gospodarka magazynowa (12,2 tys.), które stanowiły 24,9 proc. ogółu zezwoleń (wobec 22,0 proc. w 2024 r.), a w następnej kolejności przetwórstwo przemysłowe (23,8 proc. wobec 25,1 proc.) oraz budownictwo (15,9 proc.; tyle samo w 2024 r.).
Cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w województwie mazowieckim pracowali najczęściej jako pracownicy wykonujący prace proste – 28,9 proc., robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 28,7 proc. oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 13,5 proc.
W 2025 r. w województwie wydano 8,1 tys. zezwoleń na pracę sezonową. Najwięcej – 7,5 tys., tj. 92,1 proc. przyznano obywatelom Ukrainy, następnie obywatelom Kazachstanu i Uzbekistanu (po 0,1 tys., tj. 1,5 proc.).
Zdecydowana większość, podobnie jak w 2024 r., wydanych tego typu zezwoleń dotyczyła kobiet. Ich udział w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2025 r. wyniósł 88,1 proc..
W końcu grudnia 2025 r. w powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 2,7 tys. bezrobotnych cudzoziemców, którzy stanowili 2,3 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu z 2024 r. ich liczba zwiększyła się o 2,6 proc.. Zdecydowaną większość (70,6 proc.) bezrobotnych cudzoziemców stanowiły kobiety.