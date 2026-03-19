Coraz mniej cudzoziemców pracuje na Mazowszu. Komu wydawane są pozwolenia na pracę?

Rok 2025 w województwie mazowieckim był piątym z kolei, w którym liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców zmniejszyła się – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Filipin i Indii (po 6 tys.).



W 2025 r. w województwie mazowieckim wydano 49 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców (o 15,6 tys. mniej niż przed rokiem). To największa liczba wśród województw. Kolejne pod tym względem były województwa: wielkopolskie – 35,4 tys., śląskie – 33,4 tys. I łódzkie – 22,6 tys.

Zezwolenia na pracę na Mazowszu

Najwięcej zezwoleń na pracę przyznanych było obywatelom Filipin i Indii – po 6 tys., czyli po 12,2 proc. (spadek odpowiednio o 4,4 proc. i o 16,2 proc. w skali roku), a w dalszej kolejności obywatelom Uzbekistanu i Kolumbii – po 4,7 tys. (spadek odpowiednio o 6,1 proc. i o 23,6 proc.). Liczba zezwoleń wydanych w 2025 r. dla obywateli Ukrainy zmniejszyła się o 37,6 proc. w skali roku i wyniosła tylko 0,5 tys. Polskie prawo w 2025 r. nadal umożliwiało obywatelom Ukrainy pracę bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, o ile spełniali oni określone warunki pobytowe.

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. Ich udział w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w 2025 r. wyniósł 82,1 proc. (w 2024 r. – 82,6 proc.). Przewaga mężczyzn pod tym względem występowała we wszystkich województwach (od 90,6 proc. w podlaskim do 76,3 proc. w łódzkim). W kraju udział ten wyniósł średnio 80,9 proc.. Liczba wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim w porównaniu z 2024 r. była niższa dla mężczyzn o 24,5 proc., a dla kobiet o 21,9 proc..

Podobnie jak w 2024 r. największą grupę cudzoziemców, którzy dostali zezwolenia na pracę stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (39,9 proc.) oraz 35–44 lata (31,5 proc.). Odsetek ten był podobny wśród obu płci (odpowiednio: mężczyźni – 40,2 proc. i 31,8 proc.; kobiety – 38,6 proc. i 30,3 proc.).